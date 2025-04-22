데이터와 애플리케이션 전반을 아우르는 AI가 더 큰 성과를 이끌어냅니다.
IBM과 함께 조직 전체에 AI 사용을 전파하여 기업을 위한 실질적인 기술 이점을 창출하세요.
IBM은 AWS, Microsoft, SAP 등 최고의 파트너 에코시스템과 협력하여 비즈니스 요구 사항에 맞는 최고의 AI 솔루션을 제공합니다. AI 여정의 어느 단계에 있든 IBM이 도와드릴 수 있습니다.
IBM 고객이 AI 솔루션을 통해 문제를 해결하고 실질적인 성과를 얻는 방법을 확인하고 사례 연구를 살펴보세요.
기업은 생성형 AI부터 자연어 처리 및 머신 러닝 알고리즘에 이르기까지 AI 기술을 올바른 AI 사용 사례에 적용하여 최대의 이점을 누릴 수 있습니다. 금융 서비스, 통신, 의료를 포함한 산업 전반의 고객 서비스, 공급망, IT 등의 분야에서 경쟁 우위를 확보하세요.
AI를 통해 효율성을 높이고 고객 서비스 담당자의 역량을 강화하세요.
AI 및 하이브리드 클라우드의 강력한 기능으로 기존 앱을 현대화하세요.
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하세요.
IBM과 Adobe를 통해 대규모로 보다 개인화된 고객 경험을 만들어 보세요.
데이터, AI 및 자동화를 통해 재무 성과와 비즈니스 가치를 실현하세요.
AI 기반 자동화를 통해 기술 운영 전반의 성과를 높이고 비용을 최적화하세요.
IBM은 신뢰와 투명성을 핵심으로 하는 AI의 미래를 설계하는 데 전념하고 있습니다.
최신 Granite 모델은 새로운 추론 기능, 비전 지원 모델, 향상된 효율성을 통해 더 낮은 비용으로 경쟁력 있는 결과를 제공합니다
Mixture of Experts 40화에서 패널은 DeepSeek R1에 대한 오해를 해소하고 모델 증류를 설명하며 오픈소스 경쟁 환경을 분석합니다.
DeepSeek-R1은 수학 및 코딩 작업의 특정 AI 벤치마크에서 OpenAI의 o1과 동일한 성능을 발휘하는 디지털 어시스턴트로, 훨씬 적은 수의 칩으로 학습되었으며 약 96% 더 저렴하다고 회사 측은 설명합니다.
AI 전략 브리핑으로 빠르게 시작해 보세요. 생성형 AI가 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 분야와 IBM을 통해 기술 투자를 향상하는 방법을 알아볼 수 있습니다.