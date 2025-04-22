2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 AI는 보안 위험이 되고 있습니다. 대비가 되어 있으십니까?

헬스장에 서서 이두박근을 구부리고 있는 남성의 일러스트
Gartner 로고

IBM, 데이터 과학 및 머신 러닝 부문 리더로 선정

IBM은 2025년 Gartner® Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정되었습니다.

보고서 받기

AI 솔루션 살펴보기

IBM과 함께 조직 전체에 AI 사용을 전파하여 기업을 위한 실질적인 기술 이점을 창출하세요.

IBM은 AWS, Microsoft, SAP 등 최고의 파트너 에코시스템과 협력하여 비즈니스 요구 사항에 맞는 최고의 AI 솔루션을 제공합니다. AI 여정의 어느 단계에 있든 IBM이 도와드릴 수 있습니다.
빛의 입자를 표시하는 복잡한 반투명 구의 3D 모델
watsonx

핵심 워크플로에 생성형 AI를 도입하여 자동화 및 생산성을 향상하는 IBM의 AI 제품 포트폴리오를 살펴보세요. AI 라이프사이클 전반에서 맞춤형 솔루션을 구축, 확장, 관리할 수 있는 데이터 및 AI 툴을 찾아보세요.

 자세히 보기
AI 어시스턴트 및 AI 에이전트

개인화된 AI 어시스턴트와 AI 에이전트를 생성하여 반복적인 작업을 자동화하고 복잡한 프로세스를 간소화하며 작업 속도를 향상하세요.

 자세히 보기
granite 모델의 하이브리드 UI
AI 모델

IBM Granite로 구축하세요. 이 AI 모델 제품군은 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능과 신뢰성이 뛰어납니다.

 자세히 보기
'I Love AI' 로고 아래 함께 일하는 동료들
AI 컨설팅

AI로 비즈니스 운영 방식을 재정의하세요. AI 전문가 및 엔지니어와 협력하여 엔드투엔드 워크플로를 재설계하고 검증된 기술과 액셀러레이터를 구현하여 AI를 더 스마트하고 빠르게 확장하세요.

 자세히 보기
파란색 원이 교차하는 추상 그래프 앞에서 스마트폰을 사용하는 여성
AI 인프라

AI 워크로드에 대한 확장성과 최적화를 제공하는 하이브리드 중심 설계 솔루션을 통해 기업 전체에 AI의 영향력을 빠르게 전파하세요.

 자세히 보기
배경에 그래프가 표시된 어두운 방에서 노트북을 사용하는 남성
AI로 구축 시작하기

더 스마트하게 구축하고, 더 빠르게 출시하며, 애플리케이션을 프로토타입에서 프로덕션으로 전환하는 완벽한 AI 툴킷을 계속 제어하세요.

 자세히 보기
다양한 데이터 레이어를 표현한 일러스트

하이브리드 클라우드에서 비즈니스 진화를 맞춤화하고 AI의 힘을 활용하세요

AI 여정의 어느 지점에 있든 AI 전문가로부터 AI 하이브리드 클라우드 인프라 구축 방법에 대한 귀중한 인사이트를 얻으세요.

지금 시청하세요!

지금 AI 가치 실현하기

IBM 고객이 AI 솔루션을 통해 문제를 해결하고 실질적인 성과를 얻는 방법을 확인하고 사례 연구를 살펴보세요.
150% NatWest의 고객 만족도 향상 고객 사례 읽기 99% Vodafone의 테스트 처리 시간 단축 방법 알아보기 80% Grammys의 티켓팅 효율성 개선 직접 확인해 보기 40% 이상 Water Corporation의 클라우드 관련 운영 비용 절감 자세히 알아보기

올바른 AI 적용

기업은 생성형 AI부터 자연어 처리 및 머신 러닝 알고리즘에 이르기까지 AI 기술을 올바른 AI 사용 사례에 적용하여 최대의 이점을 누릴 수 있습니다. 금융 서비스, 통신, 의료를 포함한 산업 전반의 고객 서비스, 공급망, IT 등의 분야에서 경쟁 우위를 확보하세요.
AI 적용 사례
고객 서비스용 AI

AI를 통해 효율성을 높이고 고객 서비스 담당자의 역량을 강화하세요.

 고객 서비스를 위한 AI 살펴보기
애플리케이션 현대화를 위한 AI

AI 및 하이브리드 클라우드의 강력한 기능으로 기존 앱을 현대화하세요.

 App Mod 서비스용 AI 살펴보기
인사관리용 AI

AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하세요.

 HR 서비스용 AI 살펴보기
마케팅을 위한 AI

IBM과 Adobe를 통해 대규모로 보다 개인화된 고객 경험을 만들어 보세요.

 마케팅용 AI 자세히 보기
재무 운영을 위한 AI

데이터, AI 및 자동화를 통해 재무 성과와 비즈니스 가치를 실현하세요.

 금융 서비스용 AI 살펴보기
IT 운영을 위한 AI

AI 기반 자동화를 통해 기술 운영 전반의 성과를 높이고 비용을 최적화하세요.

 IT 운영 서비스용 AI 살펴보기

최신 소식 살펴보기

애니메이션 AI 로고
2024 AI in Action 보고서
AI 리더가 AI ROI를 달성하기 위해 어떤 노력을 기울이는지, AI 학습자가 AI 리더 대열에 합류하려면 어떻게 해야 하는지 알아보세요.
인간 두뇌와 AI 통합의 추상적 표현
AI 에이전트와 AI 어시스턴트 비교
AI 에이전트가 AI 어시스턴트, 코파일럿, 챗봇과 어떻게 다른지 알아보세요.
파란색 조명, IBM 로고가 있고 흐릿하게 보이는 남자가 지나가는 홀
AI in Action 팟캐스트
진행자 Albert Lawrence가 비즈니스 리더 및 IBM 기술자와 나눈 대화를 들어보세요. AI 이니셔티브를 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.
학사모를 쓰고 있으며 파란 점으로 형상화된 인물의 추상 일러스트
AI 아카데미
비즈니스 프로세스 최적화부터 고성능 자동화에 이르기까지 다양한 주제에 대해 최고의 IBM 사고 리더로부터 인사이트를 얻으세요.

AI의 미래 설계

IBM은 신뢰와 투명성을 핵심으로 하는 AI의 미래를 설계하는 데 전념하고 있습니다. 
방에 앉아 노란색 프레젠테이션 보드를 뒤로하고 토론에 참여하고 있는 다양한 개인 그룹
IBM이 다분야, 다차원적 접근 방식을 통해 책임감 있는 AI의 발전을 지원하는 방법을 알아보세요.
watsonx.data를 나타내는 렌더링 기반의 라인 스타일 일러스트
IBM Research가 오픈 소스 접근 방식을 사용하여 새롭고 강력한 파운데이션 모델과 생성형 AI 시스템을 설계하는 방법을 알아보세요.

