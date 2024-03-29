IBM AI 윤리 위원회는 IBM의 신뢰에 대한 약속의 중심에 있습니다. 그 사명은 다음과 같습니다.

IBM이 AI 및 기타 기술을 개발, 배치 및 사용함에 따라 거버넌스 및 의사 결정 제공

회사 가치와의 일관성 유지

고객, 파트너 및 전 세계를 위한 신뢰할 수 있는 AI 발전

이 위원회는 AI 윤리에 관한 사고 리더십, 정책 옹호, 교육과 학습을 제공하는 작업 흐름을 통해 책임감 있는 혁신을 촉진하고 AI와 신흥 기술의 발전 및 개선을 증진합니다. 또한, 잠재적으로 윤리적 문제를 야기할 수 있는 사용 사례를 평가합니다.

위원회는 IBM과 모든 IBM 직원이 윤리적 기술 개발 및 배포에 대한 가치와 약속에 대해 책임지도록 하는 중요한 메커니즘입니다.