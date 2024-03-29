IBM은 다분야, 다차원적 접근 방식을 통해 책임감 있는 AI를 발전시킬 수 있도록 지원합니다.
기업은 AI와 관련하여 점점 더 복잡해지고 끊임없이 변화하는 글로벌 규제 환경에 직면해 있습니다. IBM은 AI 윤리에 대한 접근 방식을 통해 혁신과 책임의 균형을 유지하여 신뢰할 수 있는 AI를 대규모로 도입할 수 있도록 지원합니다.
AI 에이전트를 책임감 있게 확장하기 위해서 필요한 중요한 첫 단계는 AI 에이전트의 고유한 기회, 위험 및 완화를 이해하는 것입니다.
IBM 개인정보 보호 및 책임 기술 사무소는 책임감 있는 AI를 확장하고 통합형 AI 거버넌스를 통해 비즈니스 가치를 실현하고 있습니다.
AI 거버넌스를 통해 조직이 무엇을 달성할 수 있는가만큼이나 중요한 것은, 조직이 무엇을 예방할 수 있는가입니다. AI 거버넌스 프로그램을 구현하지 않을 시 발생하는 막대한 잠재적 비용에 대해 알아보세요.
지난 5년간 AI가 진화하는 과정을 거쳐 IBM AI 윤리위원회는 AI에 대한 윤리 지침의 개발 및 구현을 안내하여 IBM이 책임감 있게 혁신할 수 있도록 지원했습니다.
The Data & Trust Alliance Data Provenance Standards은 IBM이 내부 데이터 조사 프로세스를 가속화하는 데 도움이 됩니다.
IBM은 AI가 모든 사람의 업무 효율을 개선하고, 소수의 엘리트만이 아니라 많은 사람들이 AI 시대의 이점을 향유할 수 있어야 한다고 믿습니다.
IBM 고객의 데이터는 고객의 소유이며, 고객의 인사이트도 마찬가지입니다. IBM은 정부의 데이터 정책이 공평하고 평등해야 하며 개방성에 우선순위를 두어야 한다고 믿습니다.
기업은 누가 AI 시스템을 교육하는지, 교육에 어떤 데이터가 사용되었는지, 무엇보다도 알고리즘의 권장 사항에 어떤 내용이 포함되었는지 명확히 인지해야 합니다.
훌륭하게 설계했다면 원활한 환경 조성을 빌미로 투명성을 희생하지 않습니다.
적절하게 교정된 AI는 인간이 더 공정하게 선택할 수 있도록 도울 수 있습니다.
시스템은 중요한 결정을 내리는 데 사용되므로 AI는 보안이 유지되고 견고해야 합니다.
투명성은 신뢰를 강화하며, 투명성을 증진하는 가장 좋은 방법은 공개입니다.
AI 시스템은 고객의 개인 정보 및 데이터 권한에 우선순위를 두고 보호해야 합니다.
IBM AI 윤리 위원회는 IBM의 신뢰에 대한 약속의 중심에 있습니다. 그 사명은 다음과 같습니다.
이 위원회는 AI 윤리에 관한 사고 리더십, 정책 옹호, 교육과 학습을 제공하는 작업 흐름을 통해 책임감 있는 혁신을 촉진하고 AI와 신흥 기술의 발전 및 개선을 증진합니다. 또한, 잠재적으로 윤리적 문제를 야기할 수 있는 사용 사례를 평가합니다.
위원회는 IBM과 모든 IBM 직원이 윤리적 기술 개발 및 배포에 대한 가치와 약속에 대해 책임지도록 하는 중요한 메커니즘입니다.
책임감 있고 투명하며 설명 가능한 데이터 및 AI 워크플로우를 가속화합니다.
Notre Dame-IBM 기술 윤리 연구소에서 업계 리더들이 모여 금융 분야에서 책임감 있는 AI의 기회와 과제에 대해 논의했습니다.
IBM이 공동으로 만든 Data & Trust Alliance의 새로운 데이터 출처 표준은 최초의 메타데이터 분류 체계를 제공하여 데이터 출처에 대한 투명성을 지원합니다.
IBM의 의견을 바탕으로, 파트너십의 새로운 보고서는 개방형 파운데이션 모델에 대한 보호 장치를 살펴봅니다.
IBM이 공동 작성한 Data & Trust Alliance의 새로운 정책 로드맵은 AI 혁신과 AI 안전의 균형을 맞추기 위한 권장 사항을 제공합니다.
IBM의 최고 개인정보 보호 및 신뢰 책임자인 Christina Montgomery와 파트너십을 위한 AI의 CEO인 Rebecca Finley가 미래주의자 서밋(The Futurist Summit)에서 개방형 혁신과 AI 안전 간의 중요한 관계에 대해 논의합니다.
Pulitzer Center는 Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab의 지원을 받아 글로벌 교육 이니셔티브인 AI Spotlight 시리즈를 출시합니다.