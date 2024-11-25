생성형 AI가 새로운 활용 사례를 열어감에 따라, 이는 인간의 삶에 더 자주 그리고 새로운 방식으로 영향을 미칩니다. 따라서 AI가 인간의 가치와 윤리적 기대에 부합하도록 구축되고 사용되는 것이 더욱 중요해졌습니다. 이를 위해 AI 거버넌스는 AI가 사회에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 지원하는 프레임워크와 안전장치를 구축합니다. 이러한 장치가 부재할 경우 사람이나 지구에 의도치 않은 해를 끼칠 수 있습니다. 이러한 피해는 보다 일반적이고 측정하기 어려울 수 있지만, 중요한 문제입니다.

IBM Consulting의 신뢰할 수 있는 AI 리더인 Phaedra Boinodiris는 “효과적인 AI 거버넌스는 사람, 프로세스, 기술의 섬세한 균형입니다.”라고 강조합니다. “이는 조직적 감독, 기술적 도구, 교육적 이니셔티브가 조화를 이루는 교향곡과 같으며, 사회적 요구와 기술 발전을 조화시켜 책임감 있는 AI 도입을 가능하게 합니다.”

AI 거버넌스는 설명 가능성, 투명성, 공정성 등에 대한 조직적 기본 기대치를 설정함으로써 잠재적 사회적 피해를 완화하는 데 도움을 줍니다. 또한 신뢰를 중심으로 한 기업 문화 조성에도 기여합니다. 여기에는 잠재적 AI 영향의 다양한 측면을 종합적으로 고려하고 해결하기 위해 다양성, 포용성, 다학제성을 갖춘 개발 팀을 구성하는 것이 포함됩니다.

궁극적으로 AI 거버넌스의 비즈니스적 정당성은 단순히 규제 요건에 부합하는 데 그치지 않습니다. 이는 기술의 책임 있는 개발, 배포 및 사용에 대한 이해관계자들의 높아진 기대를 충족시키는 문제이기도 합니다. 이러한 기대는 지금처럼 높은 적이 없었습니다.

IBM은 거의 10년 동안 자체 AI 윤리 여정을 추진해 왔기에 이 필요성을 잘 이해하고 있습니다. IBM의 조직 거버넌스 메커니즘인 IBM 책임기술위원회는 AI 모델 거버넌스 메커니즘인 통합 거버넌스 프로그램(IGP)과 긴밀히 협력하여 IBM 내 종합적인 AI 거버넌스를 구현합니다.

IBM 책임기술위원회 위원 겸 데이터, AI, 거버넌스 부문 최고 기술 책임자 Steven Eliuk는 “확장 가능한 단일 프레임워크로 통합함으로써 낭비를 줄이고, 오버헤드를 최소화하며, 투자 수익(ROI)을 극대화할 뿐만 아니라 투명성, 책임성, 공정성을 촉진합니다.”라고 IBM의 통합 거버넌스 프로그램에 대해 설명합니다 “이는 AI 윤리에 기반한 대규모 AI의 힘을 보여주는 진정한 증거입니다.”

조직과 AI 모델 거버넌스 메커니즘을 모두 갖추고 이를 통합하여 서로를 지원하고 구축함으로써 조직은 속도와 신뢰성을 갖춘 AI를 제공할 수 있습니다. 실제로 AI 거버넌스 구현 전략을 가치 창출에 뿌리내리면 조직이 AI 거버넌스의 유형적, 무형적 ROI를 종합적으로 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 비용 및 위험 완화부터 장기적인 가치 창출까지, 좋은 거버넌스가 좋은 비즈니스라는 사실은 점점 더 분명해지고 있습니다.

