AI의 힘과 가능성이 발전함에 따라 오용과 위험의 가능성도 함께 커졌습니다. 책임 있는 AI를 만들려면 AI를 개발, 배포 또는 사용하는 기업과 정부가 강력한 AI 거버넌스 관행을 시행하는 것이 중요합니다.
강력한 AI 거버넌스는 조직 거버넌스와 AI 모델 거버넌스를 통합하는 종합적 접근을 요구하며, 이는 기본 원칙부터 규제 준수까지 모든 영역을 포괄합니다. 이러한 견고한 접근 방식의 효과는 의심의 여지가 없지만, 지속적인 인적·재정적 자원 투자가 필요하여 정당화하기 어려워 보일 수 있습니다.
그러나 사실 AI 거버넌스는 절대로 생략할 수 없는 부분입니다. 규제 요건 미준수에 따른 명백한 벌금 외에도, AI 거버넌스 프로그램을 시행하지 않을 경우 발생할 수 있는 여러 잠재적 비용이 존재하여 AI를 확장하려는 모든 조직에게 AI 거버넌스는 필수 요소입니다.
AI 거버넌스의 주요 목표 중 하나는 AI 시스템이 조직의 의도대로, 이해 관계자가 기대하는 대로, 관련 규정이 요구하는 대로 운영되고 있음을 보장하는 것입니다. "AI 거버넌스는 일반적으로 규제 준수에 기반을 두고 있습니다. 그러나 이는 중요한 측면 중 하나일 뿐입니다.” 라고 IBM의 통합 거버넌스 및 시장 준비 부사장 Lee Cox는 설명합니다.
AI 거버넌스는 책임 있는 AI를 위한 조직 원칙을 정의하고, AI 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 책임을 할당하며, 이러한 원칙을 개발 및 출시 사이클로 운영함으로써 책임 소재를 확립합니다. 이를 통해 AI가 약속하는 비즈니스 가치와 감독 및 위험 관리의 필요성 사이에서 균형을 맞출 수 있습니다.
이러한 책임 메커니즘이 마련되어 있지 않으면 시스템이 의도한 대로 또는 예상대로 작동하지 않을 위험이 더 커집니다. 이는 도입률 저하, 운영 및 확장 능력 약화, AI 투자 수익률 감소, 시스템 장애 위험 및 빈도 증가로 이어질 수 있습니다. "하지만 포괄적이고 통합된 거버넌스 프로그램을 구축하면 위험 및 정책 조정을 포함하여 허용 가능한 운영 매개변수를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다."라고 Cox는 설명합니다.
CEO의 71%는 고객 신뢰 구축 및 유지가 특정 제품이나 서비스보다 조직 성공에 더 큰 영향을 미칠 것이라고 믿으며, AI 거버넌스는 고객 신뢰의 중요한 기반입니다. AI가 통제되지 않을 경우, 개별 AI 프로젝트의 성공뿐만 아니라 기업의 평판까지 위태로워집니다.
조직의 AI 시스템이 의도한 대로 작동하지 않으면 신뢰 상실이 이해관계자 에코시스템 전반으로 확대될 수 있습니다. 고객 이탈 외에도 인재 유출이 발생할 수 있습니다. 근로자의 69%는 사회적 책임을 다하는 조직의 채용 제안을 더 기꺼이 수락한다고 보고합니다. 고객과 직원의 이탈은 투자자에게 위험 신호가 될 수 있으며, 이는 주주 신뢰 저하로 이어질 수 있습니다.
이 모든 것은 조직의 대중적 인식과 경쟁 우위에 급속히 영향을 미쳐 성장, 혁신, 시장 리더십 기회 상실과 같은 후속 효과를 초래할 수 있습니다.
“신뢰는 한 방울씩 쌓이지만 한 번에 무너진다는 말이 있습니다. 이는 절대적으로 사실입니다.”라고 최고 개인정보 보호 및 신뢰 책임자 Christina Montgomery는 말합니다. AI 거버넌스는 윤리를 기술 수명주기에 체계적으로 내재화하고, 여러 관할 지역에 걸친 규제 컴플라이언스를 관리하며, 지속적인 시스템 모니터링을 가능하게 함으로써 조직이 기업의 신뢰 기반을 강화하도록 돕습니다. 이러한 모든 요소가 신뢰를 유지하는 데 기여합니다.
생성형 AI가 새로운 활용 사례를 열어감에 따라, 이는 인간의 삶에 더 자주 그리고 새로운 방식으로 영향을 미칩니다. 따라서 AI가 인간의 가치와 윤리적 기대에 부합하도록 구축되고 사용되는 것이 더욱 중요해졌습니다. 이를 위해 AI 거버넌스는 AI가 사회에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 지원하는 프레임워크와 안전장치를 구축합니다. 이러한 장치가 부재할 경우 사람이나 지구에 의도치 않은 해를 끼칠 수 있습니다. 이러한 피해는 보다 일반적이고 측정하기 어려울 수 있지만, 중요한 문제입니다.
IBM Consulting의 신뢰할 수 있는 AI 리더인 Phaedra Boinodiris는 “효과적인 AI 거버넌스는 사람, 프로세스, 기술의 섬세한 균형입니다.”라고 강조합니다. “이는 조직적 감독, 기술적 도구, 교육적 이니셔티브가 조화를 이루는 교향곡과 같으며, 사회적 요구와 기술 발전을 조화시켜 책임감 있는 AI 도입을 가능하게 합니다.”
AI 거버넌스는 설명 가능성, 투명성, 공정성 등에 대한 조직적 기본 기대치를 설정함으로써 잠재적 사회적 피해를 완화하는 데 도움을 줍니다. 또한 신뢰를 중심으로 한 기업 문화 조성에도 기여합니다. 여기에는 잠재적 AI 영향의 다양한 측면을 종합적으로 고려하고 해결하기 위해 다양성, 포용성, 다학제성을 갖춘 개발 팀을 구성하는 것이 포함됩니다.
궁극적으로 AI 거버넌스의 비즈니스적 정당성은 단순히 규제 요건에 부합하는 데 그치지 않습니다. 이는 기술의 책임 있는 개발, 배포 및 사용에 대한 이해관계자들의 높아진 기대를 충족시키는 문제이기도 합니다. 이러한 기대는 지금처럼 높은 적이 없었습니다.
IBM은 거의 10년 동안 자체 AI 윤리 여정을 추진해 왔기에 이 필요성을 잘 이해하고 있습니다. IBM의 조직 거버넌스 메커니즘인 IBM 책임기술위원회는 AI 모델 거버넌스 메커니즘인 통합 거버넌스 프로그램(IGP)과 긴밀히 협력하여 IBM 내 종합적인 AI 거버넌스를 구현합니다.
IBM 책임기술위원회 위원 겸 데이터, AI, 거버넌스 부문 최고 기술 책임자 Steven Eliuk는 “확장 가능한 단일 프레임워크로 통합함으로써 낭비를 줄이고, 오버헤드를 최소화하며, 투자 수익(ROI)을 극대화할 뿐만 아니라 투명성, 책임성, 공정성을 촉진합니다.”라고 IBM의 통합 거버넌스 프로그램에 대해 설명합니다 “이는 AI 윤리에 기반한 대규모 AI의 힘을 보여주는 진정한 증거입니다.”
조직과 AI 모델 거버넌스 메커니즘을 모두 갖추고 이를 통합하여 서로를 지원하고 구축함으로써 조직은 속도와 신뢰성을 갖춘 AI를 제공할 수 있습니다. 실제로 AI 거버넌스 구현 전략을 가치 창출에 뿌리내리면 조직이 AI 거버넌스의 유형적, 무형적 ROI를 종합적으로 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 비용 및 위험 완화부터 장기적인 가치 창출까지, 좋은 거버넌스가 좋은 비즈니스라는 사실은 점점 더 분명해지고 있습니다.
IBM이 AI 거버넌스를 구축하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.
IBM이 책임감 있는 AI를 발전시키는 방법에 대해 자세히 알아보기
생성형 AI의 새로운 문제, AI/ML 모델 관리의 필요성, 신뢰할 수 있고 투명하며 설명하기 쉬운 AI 프레임워크를 구축하는 방법을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM watsonx.governance를 사용하여 어디서나 생성형 AI 모델을 관리하고 클라우드 또는 온프레미스에 배포하세요.
AI에 대한 직원의 확신을 높이고 도입과 혁신을 가속화하고 고객 신뢰를 개선하는 데 AI 거버넌스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
IBM Consulting의 도움을 받아 EU AI 법에 대비하고 책임감 있는 AI 거버넌스 접근 방식을 확립하세요.
단일 포트폴리오를 통해 AI에 지시하고, AI를 관리 및 모니터링하여 신뢰할 수 있고 투명하며 설명 가능한 AI를 가속하세요.