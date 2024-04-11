많은 경우 혁신은 모든 사람이 따라잡기에 너무 빠르게 진행됩니다. 그러나 지금은 사람과 사람의 이익을 보호하기 위한 올바른 전략을 정의하고 구축하기에 가장 좋은 때입니다. 지금 우리는 중요한 질문을 제기하는 생성형 AI와 같은 기술 개발의 중요한 분기점에 있습니다. IBM은 비즈니스와 연구 분야 모두에서 책임감 있는 기술을 도입한 경험과 지식이 풍부하며, 윤리를 향한 지속적인 노력을 바탕으로 사회가 이러한 혁신적인 기술이 제공하는 기회를 탐색할 때 신뢰성을 유지하기 위해 노력합니다.

책임감 있는 기술 노력의 중심에는 비즈니스 관행과 제품 의사 결정에 IBM의 원칙을 적용하는 AI 윤리위원회가 있습니다. 이 위원회는 IBM의 원칙을 지지할 뿐 아니라 끊임없이 진화하는 중요한 생성형 AI 분야에서 IBM이 리더이자 혁신 주도자의 역할을 하는 데 도움이 되는 새로운 문제와 기술에 관한 사고 리더십을 공유합니다. 이러한 방향성을 바탕으로 작년에는 책임감 있는 AI 워크플로를 가속화하는 IBM watsonx.governance의 출시, 개방적이고 안전하며 책임감 있는 AI를 발전시키는 데 중점을 둔 국제적 커뮤니티인 AI Alliance를 결성하는 등 중요한 이정표를 세웠습니다.

당사 내부의 노력은 AI의 목적이 인간의 지능을 강화하는 것이고, 데이터와 인사이트는 작성자의 것이며, 기술은 투명하고 설명 가능해야 한다는 점을 이해하는 동시에 당사가 외부에서 장려하는 AI 윤리 접근법에 부합합니다. 이 모든 것은 설명 가능성, 공정성, 견고성, 투명성 및 개인정보 보호라는 원칙에 의해 뒷받침됩니다.

IBM은 명확한 목적을 가지고 강력한 신기술을 책임감 있게 세상에 도입함으로써 고객과 사회의 신뢰를 유지하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 당사의 사명은 공급업체와의 협력으로 확장되어 영향력을 더욱 확대한다는 것을 알고 있습니다. IBM은 당사 인력뿐 아니라 2025년까지 1,000개의 기술 공급업체를 대상으로 기술 윤리 학습을 실시한다는 2023년의 목표를 달성하기 위해 노력하고 있으며, 2023년 말에는 600개 이상의 IBM 공급업체를 교육했습니다.

마지막으로 IBM은 경험과 전문 지식을 활용하여 새로운 디지털 혁신 시대에 성공적으로 적응함으로써 이 작업을 완성합니다. IBM은 조직으로서 강력하고 신뢰할 수 있는 AI 모델을 개발하는 데 있어 데이터의 역할을 포함하여 고객이 당사에 위탁한 데이터의 책임 있는 관리를 우선시하는 정책과 관행을 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 다각적인 위험 관리 접근 방식을 구현하여 사이버 보안 위험을 식별하고 해결하여 IBM 네트워크, 사용자 디바이스, 서버, 애플리케이션, 데이터 및 클라우드 솔루션의 무결성을 보호합니다.