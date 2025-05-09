기업이 생성형 및 에이전틱 인공 지능(AI)을 기업 워크플로에 점점 더 통합함에 따라 이러한 기술의 혁신적인 잠재력을 활용하기 위해 기존의 변화 관리 전략을 발전시켜야 합니다.

전통적인 변화 관리는 교육, 커뮤니케이션, 리더십 조율, 이해관계자 참여를 활용하여 기업이 전환 과정을 거치는 동안 혼란을 최소화하고 직원들이 변화에 적응하도록 지원하는 데 중점을 둡니다.

IBM의 최고 인사 책임자인 Nickle LaMoreaux는 AI, 특히 에이전틱 AI를 기업 워크플로와 프로세스에 통합하면 “더 나은 의사 결정을 내리고, 인재 격차를 예측하며, 성장 기회를 파악하고, 직원 지원을 강화하는 데 도움이 될 수 있다”고 설명합니다. 그러나 이러한 통합은 기존 변화 관리 관행에 새로운 문제를 제기할 수도 있습니다. 예를 들어, AI 도입은 직무 역할과 성과에 미칠 영향에 관해 직원들의 불확실성을 초래할 수 있습니다.

AI 중심의 변화 관리를 통해 조직은 AI 통합과 관련된 고유한 우려 사항에 대처하고, 전략적 목표 및 리스크 허용 수준에 부합하는 방식으로 AI 통합을 관리할 수 있습니다.

AI 기반 데이터 분석은 변화 관리 전략을 보다 정확하게 실시간으로 수정하여 기업이 새로운 트렌드와 기술 발전에 신속하고 효율적으로 대응할 수 있도록 지원합니다. 진화하는 AI 통합의 특성을 고려할 때, 초기 구현을 넘어 지속적인 변화 관리가 필수적입니다. 지속적인 변화 관리에는 전략적 목표와의 일치를 유지하기 위해 지속적인 교육, 프로그램 조정 및 다양한 이해관계자와의 협업이 수반됩니다.

AI 중심의 변화 관리 관행은 이 기술을 비즈니스 운영에 통합하는 데 있어 신뢰와 투명성을 구축하는 데 도움이 됩니다. 새로운 백서인 'AI 중심의 변화 관리를 통한 비즈니스 가치 가속화'에서는 변화 관리의 네 가지 주요 측면에 걸쳐 AI 중심의 변화를 책임감 있게 관리할 수 있는 프레임워크를 제안합니다.

· 신뢰: 신뢰를 구축하면 변화에 대한 직원의 저항을 완화하고 직원들이 AI 기술을 사용하고 AI 통합을 통한 회사의 목표에 대해 안전하고 가치 있으며 자신감을 느낄 수 있습니다. 사용자 요구 사항을 우선시하는 영향력 있는 솔루션을 선택하고, AI 통합을 위한 측정 가능한 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하고, AI 업스킬링 기회를 제공하고, 직원에게 AI 윤리 및 책임 있는 사용에 대해 교육합니다.

· 투명성: 투명성은 직원들이 자신이 사용하는 기술을 더 잘 이해할 수 있도록 하여 직원들이 업무를 개선하기 위해 AI에 더 기꺼이 적응하고 AI를 사용하도록 합니다. AI 교육을 핵심 프로그램에 통합하고, AI 목표를 명확하게 전달하고, 직무 혁신을 설명하고, 기술 향상 리소스를 제공하고, AI 의사 결정에 도전하고 윤리적 문제를 보고할 수 있는 메커니즘을 구축합니다.

· 기술: 기술 개발은 AI 리터러시를 확장해 지속적인 학습 문화를 지원합니다. 이를 통해 직원들은 AI와 협력하여 책임감 있는 기술 사용을 장려하고, 비즈니스의 가치 창출을 가속화할 수 있는 실험적인 태도를 갖출 수 있습니다. 기술 인벤토리를 구축하고, 개인화된 학습 전략을 활용하며, 자기 주도적 또는 공동 학습을 장려하고, 해커톤이나 파일럿 프로젝트와 같은 이니셔티브를 통해 성공 사례를 축하해 보세요.

· 민첩성: 변화 민첩성이란 새롭고 불확실한 상황에 적응하고 성장할 수 있는 개인의 역량을 의미하며, AI가 제시하는 새로운 도전과 기회에 효과적으로 대응할 수 있도록 기업의 모든 수준에서 함양될 수 있습니다. AI 관련 변화를 점진적으로 도입하고, 자료를 정기적으로 업데이트하며, 예상치 못한 결과에 대비하고, 유연한 리더십을 유지해 AI 기술 및 비즈니스 우선순위가 발전함에 따라 전략을 조정하세요.

점점 더 많은 기업이 AI를 채택하고 에이전틱 AI의 능력을 탐색함에 따라 AI 중심의 변화 관리는 이러한 기술의 이점을 극대화하기 위한 중추적인 촉진제가 되고 있습니다. 신뢰, 투명성, 기술 개발 및 변화 민첩성에 우선순위를 둠으로써 기업은 AI 통합의 복잡성과 윤리적 측면을 성공적으로 해결할 수 있습니다. 이러한 전략적 초점은 책임감 있는 AI 통합을 장려하고 성장과 혁신 잠재력을 발휘하는 문화를 조성합니다.

AI 중심의 변화 관리를 통한 비즈니스 가치 가속화 백서를 읽어보세요.

책임감 있는 AI에 대한 IBM의 접근 방식에 대해 자세히 알아보기