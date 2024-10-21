업계 뉴스레터
데이터 영역을 자세히 들여다보면 그 숫자가 어마어마합니다. 전 세계 데이터 생성량은 2025년까지 180제타바이트를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 이미 2020년에 기록된 64제타바이트에서 급격히 증가한 수치입니다. 이러한 환경에서 데이터 인텔리전스는 선택적 툴이 아니라 모든 비즈니스의 생존을 위한 필수 요소입니다.
조직은 데이터 전략의 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 분산된 데이터 스택과 생성형 AI의 약속이 결합되면 생산성 압박이 커지고 이 새로운 기술에 대한 기업의 준비도에 차이가 드러납니다.
데이터를 의미 있는 인텔리전스로 전환하는 것도 중요하지만, 분석가나 데이터 과학자와 같은 사용자들은 점점 더 방대한 양의 정보에 압도되고 있습니다.
이러한 과제는 데이터 리더가 조직의 소비자에게 신뢰할 수 있는 데이터를 제공할 수 있도록 차세대 데이터 전략에 대한 지침과 기성 솔루션을 모색하도록 동기를 부여합니다.
진정한 데이터 기반의 조직 사고방식을 구축하려면 기업은 기존의 분석을 뛰어넘는 데이터 인텔리전스 솔루션을 통합해야 합니다. 이러한 플랫폼은 정교한 에코시스템 역할을 하여 다양한 데이터 소스에서 얻은 인사이트의 수집, 분석, 해석 및 실행 가능 구현을 용이하게 합니다.
기업들은 이러한 이점을 실현하기 위해 빅데이터와 인공지능(AI)에 막대한 투자를 하고 있습니다. NewVantage Partners에 따르면 97%의 조직이 데이터 이니셔티브에 투자하고 있으며, 91%의 조직이 AI 활동에 투자하고 있습니다. 목표는 비즈니스 운영의 부산물에서 데이터를 의사 결정, 혁신 및 고객 만족을 촉진하는 전략적 자산으로 전환하는 것입니다.
그러나 명확한 방향 없이 분석에 뛰어들면 혼란과 비효율이 발생할 수 있습니다. 관리 부실로 인한 비용은 높으며, Gartner는 데이터 품질 저하로 인해 연간 평균 1,290만 달러의 손실을 보고했습니다. 데이터 인텔리전스 솔루션은 데이터가 풍부할 뿐만 아니라 정확하고 액세스 가능하며 품질 표준에 따라 관리되도록 지원함으로써 그 가치를 입증합니다.
IBM은 데이터 인텔리전스의 선두에 서서 예방적 데이터 관리 및 고급 분석을 위한 포괄적인 툴 제품군을 제공합니다. 이 플랫폼은 신뢰할 수 있는 데이터 자산의 검색, 공유 및 큐레이션을 간소화하여 데이터 전문가의 생산성을 높이고 가치 실현 시간을 단축합니다.
또한 강력한 데이터 거버넌스 기능을 통합하여 데이터 품질이 규정에 따라 규정을 준수하도록 보장합니다. 또한 데이터 인텔리전스는 실시간 인사이트를 제공하여 기업이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 생성형 AI의 잠재력을 활용할 수 있도록 지원합니다.
데이터 인텔리전스 솔루션의 혁신적인 힘은 비즈니스 민첩성과 혁신 역량을 높이는 능력에 있습니다. 사일로를 해소하고 정보 기반의 협업 문화를 조성함으로써 이러한 솔루션은 기업이 시장을 더 깊이 이해하고 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.
일반 개인정보 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 프라이버시 및 규제에 대한 조사가 강화되면서, 고객의 신뢰를 확보하는 동시에 규제 지뢰밭을 헤쳐 나가기 위해서는 정교한 데이터 인텔리전스 시스템, 경계 및 규정 준수 역량이 필수적입니다.
강력한 데이터 인텔리전스 인프라를 도입하면 기업은 데이터 홍수를 효과적으로 헤쳐나가는 데 필요한 툴을 확보할 수 있습니다. 다음은 데이터 인텔리전스를 통합하여 비즈니스 목표를 최적화하고 가속화하기 위한 몇 가지 핵심 사항입니다.
클라우드 기반 기술의 민첩성을 활용하여 데이터 인텔리전스 솔루션은 기업이 확장 가능한 데이터 처리 및 분석 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다. 이러한 클라우드 엣지 시너지는 신속한 인사이트 추출을 지원하고 성과와 전략에 큰 영향을 미치는 의사 결정을 구현할 수 있도록 지원합니다.
데이터 인텔리전스 시스템을 구축하면 기업은 데이터 거버넌스와 품질을 최우선으로 유지할 수 있습니다. 이러한 시스템은 품질 관리를 자동화하여 분석의 무결성을 유지하고 수준 높은 데이터로 의사 결정을 강화합니다.
데이터 인텔리전스의 통합은 데이터 기반 비즈니스 정신의 중요성을 재확인해줍니다. 부서 간에 인사이트가 공유되어 비즈니스 성장을 위해 데이터를 사용하고, 고객 경험을 개선하고, 경쟁 우위를 확보하기 위한 공동의 노력을 촉진합니다.
고급 데이터 인텔리전스 솔루션은 진화하는 규정 준수를 관리할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 기업은 법적 기대에 대한 사후 대응을 넘어 국제 표준에 부합하고 고객의 신뢰와 충성도를 확보하는 사전 예방적 데이터 관리 전략을 채택할 수 있습니다.
데이터가 기업의 운명을 좌우하는 시대에는 우수한 데이터 인텔리전스 솔루션을 갖춘 기업이 앞서갈 준비가 되어 있습니다. 조직 문화가 정확하고 통찰력 있는 분석을 기반으로 하는 인사이트와 전략으로 전환함에 따라 디지털 홍수 속에서 성공하고자 하는 열망은 달성 가능한 목표가 되었습니다.
IBM은 조직이 데이터의 가치를 활용할 수 있도록 지원합니다. IBM은 포괄적인 플랫폼, 업계 최고의 솔루션 및 고급 AI 통합을 통해 데이터 관리 및 분석에 대한 종합적인 접근 방식을 제공합니다.
포괄적인 데이터 거버넌스 및 관리를 위한 IBM® Knowledge Catalog(IKC), 상세한 데이터 리니지 및 보고를 위한 IBM® Manta Data Lineage, 조직 전체 공유를 위한 Data Product Hub와 같은 고급 솔루션을 사용하여 데이터 전략을 강화할 수 있습니다. 이러한 툴을 통해 조직은 타의 추종을 불허하는 데이터 품질, 가시성, 신뢰 및 유틸리티를 달성할 수 있습니다.
데이터는 곧 경쟁력입니다. 이 간략한 웨비나에서 AI를 안전하게 활용하고 측정 가능한 ROI를 창출하는 방법을 알아보세요.
데이터 인텔리전스 소프트웨어 시장의 공급업체를 평가하고 포지셔닝하는 IDC 평가 보고서에서 IBM이 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
데이터 인텔리전스를 통해 거버넌스, 품질, 리니지와 공유를 통합하여 원시 데이터를 신뢰할 수 있는 인사이트로 전환하는 방법을 알아보세요.
지능형 카탈로그 작업과 정책 관리를 통해 AI와 분석에 사용할 데이터를 활성화하세요. IBM Knowledge Catalog는 데이터 디스커버리, 데이터 품질 관리, 데이터 보호를 자동화하기 위한 데이터 카탈로그를 제공하는 데이터 거버넌스 소프트웨어입니다.
원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 신속하게 변환하고 데이터 거버넌스, 품질, 리니지 및 공유를 통합하며, 안정적이고 컨텍스트화된 데이터로 데이터 소비자를 지원할 수 있습니다.
IBM Consulting을 통해 기업 데이터의 가치를 극대화해 비즈니스에 이득이 되는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
