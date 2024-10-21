진정한 데이터 기반의 조직 사고방식을 구축하려면 기업은 기존의 분석을 뛰어넘는 데이터 인텔리전스 솔루션을 통합해야 합니다. 이러한 플랫폼은 정교한 에코시스템 역할을 하여 다양한 데이터 소스에서 얻은 인사이트의 수집, 분석, 해석 및 실행 가능 구현을 용이하게 합니다.

기업들은 이러한 이점을 실현하기 위해 빅데이터와 인공지능(AI)에 막대한 투자를 하고 있습니다. NewVantage Partners에 따르면 97%의 조직이 데이터 이니셔티브에 투자하고 있으며, 91%의 조직이 AI 활동에 투자하고 있습니다. 목표는 비즈니스 운영의 부산물에서 데이터를 의사 결정, 혁신 및 고객 만족을 촉진하는 전략적 자산으로 전환하는 것입니다.

그러나 명확한 방향 없이 분석에 뛰어들면 혼란과 비효율이 발생할 수 있습니다. 관리 부실로 인한 비용은 높으며, Gartner는 데이터 품질 저하로 인해 연간 평균 1,290만 달러의 손실을 보고했습니다. 데이터 인텔리전스 솔루션은 데이터가 풍부할 뿐만 아니라 정확하고 액세스 가능하며 품질 표준에 따라 관리되도록 지원함으로써 그 가치를 입증합니다.

IBM은 데이터 인텔리전스의 선두에 서서 예방적 데이터 관리 및 고급 분석을 위한 포괄적인 툴 제품군을 제공합니다. 이 플랫폼은 신뢰할 수 있는 데이터 자산의 검색, 공유 및 큐레이션을 간소화하여 데이터 전문가의 생산성을 높이고 가치 실현 시간을 단축합니다.

또한 강력한 데이터 거버넌스 기능을 통합하여 데이터 품질이 규정에 따라 규정을 준수하도록 보장합니다. 또한 데이터 인텔리전스는 실시간 인사이트를 제공하여 기업이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 생성형 AI의 잠재력을 활용할 수 있도록 지원합니다.