우리는 특히 효과적인 변화를 주도하고 팀이 행동을 취하도록 영감을 주는 데 있어 잘못 조정되거나 참여하지 않는 리더가 해로운 영향을 미치는 것을 반복적으로 목격합니다. Forbes가 최근 발표한 2021년 리더십 IQ 설문조사에 따르면 '직원의 29%만이 미래에 대한 리더의 비전이 항상 조직의 비전과 일치하는 것 같다고 답했습니다'. 궁극적으로 모든 직급의 리더가 같은 입장을 취하지 않고 직원들이 변화를 완전히 받아들이지 않으면 결과가 취약해질 수 있습니다. 아무리 훌륭한 비전과 전략이 있어도 리더와 직원들이 그 비전을 받아들이지 않는다면 아무 소용이 없습니다.

비즈니스 사례와 변화 사례는 모든 변화 프로그램에서 가장 먼저, 그리고 잠재적으로 가장 중요한 ‘제대로 해야 하는’ 요소인 경우가 많기 때문에 실시간 데이터의 필요성은 분명합니다. 사실에 근거하여 기회를 입증하고 정량화할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 기반으로 비즈니스 혁신을 추진한다면 얼마나 더 쉬워질까요?

너무 많은 비즈니스 의사 결정이 내려지는 '직감'을 데이터로 대체하면 변화 실무자가 현실과 인식을 구분하고 어떤 프로세스에 가장 집중해야 하는지 결정할 수 있습니다. 즉, 변화 관리의 데이터 과학은 비즈니스 목표, KPI 및 전략적 성과에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 것에 집중할 수 있게 해줍니다. 데이터 과학은 인식이 사실인지 여부를 보여줄 뿐만 아니라 예상치 못한 인사이트를 발굴할 수도 있습니다. 궁극적으로 하드 데이터에 기반한 인사이트는 의사 결정에 투명성을 부여하고 모두가 동의할 수 있는 보다 설득력 있는 스토리를 제공할 수 있습니다.