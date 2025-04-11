AI 거버넌스는 보이지 않는 것을 통제할 수 없습니다. 하지만 인공 지능(AI) 모델 및 시스템 내의 위험을 이해하지 못하면 가시성만으로는 도움이 되지 않습니다.

이는 에이전틱 AI와 같은 새로운 기술의 경우 특히 그렇습니다. AI 에이전트는 효율성을 높이고 생산성을 향상시킬 수 있지만, 이로 인해 발생하는 위험의 전체 범위를 이해하는 것은 더 어렵습니다. IBM의 Manish Bhide, Heather Gentile, Jordan Byrd는 "생성형 AI와 머신 러닝의 위험은 특히 특정 사용 사례의 경우 매우 중요할 수 있습니다."라고 말합니다. "AI 에이전트를 추가하면 위험이 더욱 증폭됩니다."

IBM 백서 "AI 에이전트: 기회, 위험 및 완화"에서는 에이전틱 AI 위험에 대한 철저한 조사를 통해 기존에 알려진 AI 위험의 증폭과 새롭고 독특한 도전 과제의 출현을 모두 살펴봅니다.



이 백서는 파운데이션 모델에 대한 위험 및 완화 조치를 식별한 이전 작업을 바탕으로 실무자가 위험을 이해, 식별 및 완화하는 데 필요한 기본 지식을 제공합니다. 이는 에이전틱 AI를 책임감 있게 확장하기 위한 중요한 첫 단계입니다.