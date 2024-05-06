파운데이션 모델에 대한 윤리적 고려 사항 확대

생성형 AI 및 기타 AI 사용 사례의 성장을 지원하는 파운데이션 모델의 등장은 흥미로운 가능성을 제시하지만, 동시에 윤리적 설계, 개발, 배포 및 사용에 대한 새로운 질문과 우려도 제기합니다.

IBM AI 윤리 위원회 출판물 Foundation models: Opportunities, risks and mitigations는 이러한 우려를 다루고 기술의 이점, 위험, 보호 조치 및 완화 조치를 살펴봅니다.

이 문서는 파운데이션 모델과 관련된 잠재적 위험을 윤리, 법률, 규정의 세 가지 카테고리로 나누어 설명합니다.

기존 위험. 사전 또는 이전 형태의 AI 시스템에서 알려진 위험. 증폭된 위험. 이미 알려진 위험이지만 이제는 파운데이션 모델의 본질적인 특성, 특히 고유한 생성 기능으로 인해 더욱 심화된 위험. 새로운 위험. 파운데이션 모델에 내재된 새로운 위험과 그 고유한 생성 기능.

이러한 위험은 파운데이션 모델에 제공되는 콘텐츠(입력)와 관련된 것인지, 아니면 파운데이션 모델에서 생성된 콘텐츠(출력)와 관련된 것인지, 또는 추가적인 문제와 관련된 것인지에 따라 구성됩니다. 이러한 위험이 우려되는 이유와 파운데이션 모델의 개발, 릴리스 및 사용 중에 이러한 위험을 고려하는 것이 중요한 이유를 설명하는 표로 제시합니다.

또한 이 문서에서는 watsonx AI 제품 포트폴리오 및 신뢰할 수 있는 오픈 소스 AI 도구와 같이 사용 가능한 몇 가지 완화 전략 및 도구를 중점적으로 설명합니다. 이러한 전략은 안전과 혁신의 균형을 맞추고 사용자가 파운데이션 모델과 AI의 강력한 이점을 경험할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다.

아래 예는 문서에 제공된 정보의 활용을 설명합니다.