파운데이션 모델에 대한 윤리적 고려 사항 확대

생성형 AI 및 기타 AI 사용 사례의 성장을 지원하는 파운데이션 모델의 등장은 흥미로운 가능성을 제시하지만, 동시에 윤리적 설계, 개발, 배포 및 사용에 대한 새로운 질문과 우려도 제기합니다.
IBM AI 윤리 위원회 출판물 Foundation models: Opportunities, risks and mitigations는 이러한 우려를 다루고 기술의 이점, 위험, 보호 조치 및 완화 조치를 살펴봅니다.
이 문서는 파운데이션 모델과 관련된 잠재적 위험을 윤리, 법률, 규정의 세 가지 카테고리로 나누어 설명합니다.
이러한 위험은 파운데이션 모델에 제공되는 콘텐츠(입력)와 관련된 것인지, 아니면 파운데이션 모델에서 생성된 콘텐츠(출력)와 관련된 것인지, 또는 추가적인 문제와 관련된 것인지에 따라 구성됩니다. 이러한 위험이 우려되는 이유와 파운데이션 모델의 개발, 릴리스 및 사용 중에 이러한 위험을 고려하는 것이 중요한 이유를 설명하는 표로 제시합니다.
또한 이 문서에서는 watsonx AI 제품 포트폴리오 및 신뢰할 수 있는 오픈 소스 AI 도구와 같이 사용 가능한 몇 가지 완화 전략 및 도구를 중점적으로 설명합니다. 이러한 전략은 안전과 혁신의 균형을 맞추고 사용자가 파운데이션 모델과 AI의 강력한 이점을 경험할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다.
아래 예는 문서에 제공된 정보의 활용을 설명합니다.
업계 뉴스레터
Risk Atlas는 이 문서에 설명된 위험 분류에 대한 대화형 교육 경험을 제공합니다. 이를 통해 watsonx 고객과 일반 대중이 위험, 기업에 미치는 영향, 사례, 이러한 위험을 완화하는 데 도움이 되는 IBM 솔루션을 자세히 살펴볼 수 있습니다.
IBM Research의 수석 연구원인 Michael Hind에 따르면 "Risk Atlas를 통해 위험 관리자, AI 실무자, 연구자가 공통의 AI 위험 어휘를 공유할 수 있습니다. 이는 위험 완화 전략과 새로운 연구 기술의 구성 요소 역할을 합니다."
위험 지도 콘텐츠는 이제 watsonx.governance에서 사용할 수 있습니다. 위험 라이브러리는 예측 모델 및 생성형 AI를 사용하는 AI 사용 사례에 연결될 수 있습니다. 이 프로세스는 식별된 위험을 자동으로 복사할 수 있는 위험 식별 평가 설문지를 사용하여 자동화되며, 사용 사례 소유자는 이를 사용 사례에 적용하여 추가 평가를 진행할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 몇 번의 클릭만으로 AI 사용 사례의 위험 프로필을 생성하여 적절한 완화 조치 및 제어를 적용할 수 있습니다. 사용 사례 위험 평가가 완료되면 모델 개발 승인을 위해 사용 사례를 제출할 수 있습니다.
“Risk Atlas에서 제공하는 새로운 위험 식별 평가 설문지는 watsonx.governance 사용자가 사용 사례와 관련된 위험 수준을 이해하고 위험 관리에 필요한 모니터링의 유형 및 빈도를 이해하는 데 도움이 됩니다. 위험 프로필은 모델 라이프사이클 감사 추적의 일부로 캡처되며, 책임감 있는 AI 도입에 필요한 설명 가능성과 투명성을 확립하는 데 도움이 됩니다."라고 IBM 데이터 및 AI의 watsonx.governance 제품 관리 담당 이사이자 AI 윤리 담당자(AI Ethics Focal Point)인 Heather Gentile은 말합니다.
생성형 AI 시스템 설계자에게는 설계 프로세스의 모든 단계, 특히 솔루션 정의 단계에서 위험 완화를 통합하는 것이 중요합니다. 팀은 사용자 입력을 명확히 하고, 필요한 데이터 및 학습을 정의하고, 생성된 아웃풋의 변동성을 식별함으로써 설계와 관련될 수 있는 학습, 조정, 추론 위험을 더 잘 이해할 수 있습니다. 기업은 집중적인 디자인 사고 활동을 통해 이러한 위험 매핑을 디자인 프로세스에 통합함으로써 설계 반복이나 대체 솔루션을 통해 사전에 이러한 위험을 완화할 수 있습니다.
인간 중심 설계 접근 방식을 채택하면 위험 평가를 2차 및 3차 사용자로 확장하고, 비기술적 위험과 사회적 위험을 포함한 모든 위험에 대한 이해를 심화하며, 설계 및 구현 단계에서 발생할 가능성이 있는 위험을 정확히 찾아냅니다. 프로세스 초기에 이러한 위험을 해결하면 책임감 있고 신뢰할 수 있는 AI 솔루션의 개발을 촉진할 수 있습니다.
AI 디자인 부문의 수석 디자이너인 Adam Cutler에 따르면, “윤리적 의사결정은 기술적 문제 해결의 또 다른 형태가 아닙니다. Enterprise Design Thinking for data and AI는 코드 한 줄을 작성(또는 생성)하기 전에 팀 전체가 목적, 가치, 신뢰에 대해 의도적으로 생각할 수 있도록 함으로써 팀이 인간의 필요에 초점을 맞추면서도 데이터 기반 문제를 발견하고 해결할 수 있도록 지원합니다.”
파운데이션 모델: 기회, 위험 및 완화는 파운데이션 모델의 잠재력을 실현하고, 파운데이션 모델이 초래할 수 있는 위험의 중요성을 이해하며, 파운데이션 모델의 잠재적 영향을 완화하기 위한 전략에 대해 학습하는 여정으로 안내합니다.
비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나서 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군, IBM Granite를 만나보세요. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
IBM watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.