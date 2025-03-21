미디어에서 '에이전트 AI'라는 용어가 폭발적으로 사용되면서 이 용어가 단순히 새로운 마케팅 문구인지 궁금할 수 있습니다. 결국, "에이전트"(또는 "가상 에이전트")라는 용어는 오랫동안 인공 지능(AI)에서 고객 서비스나 HR 기능을 위한 챗봇과 같은 자동화된 도우미를 지칭하는 데 사용되어 왔습니다.
보다 광범위하게는 로보틱 프로세스 자동화(RPA)에서 소프트웨어 로봇이 사용자 또는 애플리케이션의 에이전트 역할을 수행하여 특정 작업을 실행할 수 있습니다. 사용 사례에는 공급망 관리, 급여 처리 및 데이터베이스 관리 등이 포함됩니다. 마이크로서비스는 멀티 에이전트 시스템으로도 간주할 수 있습니다.
AI가 존재하는 한 에이전트도 있었습니다. 새로운 점은 에이전트형 AI가 이제 생성형 AI에 대한 의존성으로 정의된다는 점입니다. 이는 대규모 언어 모델(LLM)의 새로운 확률적 능력을 새로운 작업 공간으로 확장할 수 있는 잠재력 때문에 화제가 되고 있습니다. 생성형 AI가 답변이나 콘텐츠를 생성하는 동안 에이전트형 AI는 해당 답변에 따라 자율적으로 행동합니다. 이러한 역량은 새로운 윤리적 위험과 거버넌스 문제를 야기합니다. 이에 대해 살펴보겠습니다.
에이전트형 AI의 이점은 강력합니다. “에이전틱 AI는 최근까지 공상과학으로 여겨졌던 사용 사례에 한층 더 가까이 다가가게 해주며, 복잡한 워크플로와 데이터 기반 의사결정, 행동 수행을 최소한의 인간 개입으로 처리할 수 있게 합니다.”라고 IBM의 Cole Stryker는 전합니다.
AI 에이전트는 사용 가능한 툴을 분석하고, AI 어시스턴트를 사용하여 주제에 대한 자세한 정보를 찾고, 사용자에게 이러한 단계를 안내할 수 있습니다. 멀티모달 AI는 에이전트 시스템이 다양한 매체를 통해 세계를 분석하고, 여러 단계를 예측하며, 사용자를 대신해 행동할 수 있는 능력을 높임으로써 에이전트틱 채택을 가속화하고 있습니다.
기존의 멀티 에이전트 아키텍처에서는 명확하게 정의된 문제를 해결하기 위해 인간이 제어 로직을 설계합니다. 반면 AI 에이전트(또는 LLM 에이전트)는 생성형 AI가 만든 제어 로직을 사용하며, LLM은 오케스트레이터 또는 조정자 역할을 합니다. 새로운 IBM Granite 3.0 8B Instruct 모델은 툴 호출이 필요한 에이전틱 사용 사례를 지원함으로써 이러한 접근 방식을 보여주며, IBM watsonx Orchestrate는 이러한 역량을 인사 및 채팅 기능을 위한 에이전틱 기능으로 확장합니다.
완전히 구현된 에이전트 AI 시스템은 워크플로를 설계하고 툴을 사용하여 예상되거나 느슨하게 정의되거나 예측할 수 없는 복잡한 문제를 해결할 수 있는 자율적인 기능을 갖추고 있습니다. 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 이러한 툴은 외부 환경에서 상호 작용하는 동시에 모델이 학습된 데이터를 활용할 수 있습니다.
IBM 연구원들은 "에이전트 시스템에는 계획, 루프, 반사 및 기타 제어 구조라는 개념이 있어 모델의 고유한 추론 기능을 많이 사용하여 작업을 처음부터 끝까지 수행할 수 있습니다."라고 설명합니다. "툴, 플러그인, 함수 호출 능력과 결합되어, 에이전트는 보다 범용적인 작업을 수행할 수 있게 되었습니다."
금융 서비스 부문의 몇 가지 사용 사례를 생각해 보세요. 에이전트형 AI 시스템은 자율적으로 고객 커뮤니케이션을 최적화하고 참여 전략을 맞춤화할 수 있습니다. 신용도를 평가하고, 맞춤형 대출 상품을 제공하고, 고위험 계정을 자율적으로 관리할 수 있습니다. 또한 실시간 시장 위협을 추적하고 위험 완화를 권장할 수도 있습니다. 이러한 시스템은 생산성을 크게 향상시킬 수 있지만, 안전 및 관측 가능성에 대한 우려가 해결되는 경우에만 가능합니다.
에이전틱 AI는 기존 AI, 예측 AI 및 생성형 AI에 적용되는 모든 위험을 증폭시킵니다. 에이전시 규모가 커질수록 자율성이 향상되고 그에 따라 인간의 상호 작용이 줄어들기 때문입니다.
이러한 위험은 기술적 수단과 테스트 및 결과에 대한 인간의 책임을 통해 해결되어야 합니다. 거버넌스 및 라이프사이클 관리를 위한 강력한 운영 프레임워크가 필요합니다.
“LLM이 외부 세계와 더 자유롭게 상호작용하도록 허용하는 것은 그 위험을 증폭시킬 가능성이 있습니다.”라고 IBM® Research의 기술 제품 매니저인 Maya Murad는 말합니다. “에이전트에게 질의에 답하는 과정의 일부로 코드를 생성하고 실행할 수 있는 권한을 부여하면 수많은 문제가 발생할 수 있습니다. 전체 파일 시스템을 삭제하거나 독점 정보를 출력하는 상황이 벌어질 수도 있습니다.”
“에이전트는 LLM보다 견고성이 낮고, 더 유해한 행동을 보이기 쉬우며, 더 은밀한 콘텐츠를 생성할 수 있는 것으로 나타났으며, 이는 중대한 안전 문제를 드러냅니다”라고 IBM 연구진은 지적합니다.
Murad는 안전한 샌드박스에서 코드를 실행하고, 보안 가드레일을 설치하며, 적대적 시뮬레이션, 악성코드 분석, 레드 팀 활동을 통한 공격적 보안 연구를 수행함으로써 이러한 위험을 제한할 것을 권장합니다. 데이터를 어떻게, 어디에서 공유할지에 대한 회사 정책 역시 반드시 시행되어야 합니다.
적대적 공격 템플릿과 가디언 에이전트와 같은 추적 방법을 포함하여 에이전틱 AI 시스템을 테스트하고 모니터링하기 위한 새로운 전략이 등장하고 있습니다. 그러나 이러한 전략은 윤리, 보안 및 위험에 대한 조직의 거버넌스에 부합하도록 평가되어야 합니다.
개발, 배포, 운영을 아우르는 자동화된 AI 거버넌스는 AI 모델이 의도에 맞게 유지되도록 하는 데 도움이 됩니다. 유연한 엔드투엔드 툴킷(예: IBM watsonx.governance)은 책임감 있는 워크플로를 가속화하고 규정 준수를 지원할 수 있습니다.
에이전틱 AI는 매우 빠르게 발전하고 있기 때문에 조직은 피해를 최소화하기 위한 모범 사례나 선례를 찾는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 편향된 데이터나 알고리즘의 영향을 확대할 수 있는 잠재력이 있기 때문에 조직은 윤리적으로 앞장서서 자동화된 AI 거버넌스와 함께 조직의 AI 거버넌스 프레임워크를 신중하게 개발해야 합니다.
앞서 설명했듯이 모든 AI 거버넌스의 기본은 인간 중심입니다. 조직 거버넌스에는 AI 모델 도입 및 재고를 위한 프로세스 정의가 포함됩니다. 또한 직원 커뮤니케이션 및 문해력 프로그램을 관리 및 유지하고, 거버넌스를 감독하고 변화하는 규정에 대한 최신 정보를 얻을 수 있는 책임 있는 리더를 지정하는 작업도 포함됩니다.
AI 거버넌스를 효과적으로 책임감 있게 운영하기 위해서는 특정 단계가 필요하며, 에이전틱 AI에 대한 고유한 고려 사항에 특히 주의를 기울여야 합니다. 이러한 단계 및 고려 사항은 다음과 같습니다.
에이전트 AI 시스템의 영향에 대한 책임은 LLM 제작자, 모델 어댑터, 배포자 및 AI 애플리케이션 사용자에게 있습니다. 다음과 같은 안전 모범 사례(PDF)가 등장하고 있습니다.
에이전트 아키텍처는 생성형 AI의 기회와 그 위험을 배가시킵니다. 이러한 복잡성에 직면하여 에이전트형 AI의 파일럿 프로그램에는 조직의 가장 낮은 위험 사용 사례가 포함되어야 합니다.
포괄적인 위험 탐색에는 구조화된 접근 방식이 필요합니다. 작년에 MIT 연구원들은 AI 문헌에 인용된 700개 이상의 위험을 모아 놓은 데이터베이스인 AI Risk Repository를 만들었습니다. 연구, 산업 및 정부 기관에서 만든 43개의 AI 프레임워크에서 도출한 위험을 식별하고 분류합니다. 여기에는 위험이 발생하는 방법, 시기, 이유를 분류하는 데 유용한 분류체계가 7개 영역과 각 영역 내의 하위 영역에 걸쳐 포함되어 있습니다.
에이전틱 AI 거버넌스의 초기 단계는 저자 노트(PDF)에 반영되어 있습니다.
“여러 위험 영역이 제대로 탐색되지 않은 것 같습니다... [AI 에이전트]가 포함된 문서 두 개에서만 탐구됩니다. 에이전트형 AI는 재귀적 자기 개선과 같은 위험한 능력의 소유 및 사용과 관련된 새로운 종류의 위험을 제시하기 때문에 특히 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
위험 탐색 연습에 참여하는 사람들은 이러한 분류법과 위험 프레임워크에 익숙해지는 것이 좋습니다. 또한 특정 영역에 대한 위험 연구의 부족을 고려할 때 위험에 대한 실제 경험과 인식이 유효할 수 있다는 점을 안심시켜야 합니다.
에이전틱 AI의 막대한 잠재력을 실현하고자 하는 조직은 신중한 투자와 계획이 필요합니다. 생성형 AI 프로젝트가 광범위한 성공을 거두는 데 몇 년이 걸렸다는 점을 생각해 보세요. Gartner에 따르면 "2025년 말까지 생성형 AI 프로젝트의 최소 30%는 개념 증명 후 열악한 데이터 품질, 부적절한 위험 제어, 비용 증가 또는 불분명한 비즈니스 가치로 인해 포기될 것"2이라고 합니다.
조직은 AI의 다음 단계에서 어떻게 역경을 극복할 수 있나요? Gartner 보고서에 따르면 “생성형 AI 컨설팅 및 구현 서비스는 구매 대상 조직에 맞게 측정 가능하고 위험하며 대중화된 결과를 가속화합니다.”3
이 보고서에서는 다음과 같은 권장 사항을 제시합니다.
우리는 IBM® Consulting이 이 모든 기준을 충족한다고 믿습니다. 고객이 전략, 데이터, 아키텍처, 보안 및 거버넌스에 대한 사려 깊고 정보에 입각한 접근 방식을 통해 AI를 구현할 수 있도록 지원합니다. 조직에서 에이전트형 AI 솔루션을 탐색하거나 구현하려는 경우, IBM 전문가가 위험을 완화하고 비즈니스 가치를 강화하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
