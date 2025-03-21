에이전트형 AI의 이점은 강력합니다. “에이전틱 AI는 최근까지 공상과학으로 여겨졌던 사용 사례에 한층 더 가까이 다가가게 해주며, 복잡한 워크플로와 데이터 기반 의사결정, 행동 수행을 최소한의 인간 개입으로 처리할 수 있게 합니다.”라고 IBM의 Cole Stryker는 전합니다.

AI 에이전트는 사용 가능한 툴을 분석하고, AI 어시스턴트를 사용하여 주제에 대한 자세한 정보를 찾고, 사용자에게 이러한 단계를 안내할 수 있습니다. 멀티모달 AI는 에이전트 시스템이 다양한 매체를 통해 세계를 분석하고, 여러 단계를 예측하며, 사용자를 대신해 행동할 수 있는 능력을 높임으로써 에이전트틱 채택을 가속화하고 있습니다.

기존의 멀티 에이전트 아키텍처에서는 명확하게 정의된 문제를 해결하기 위해 인간이 제어 로직을 설계합니다. 반면 AI 에이전트(또는 LLM 에이전트)는 생성형 AI가 만든 제어 로직을 사용하며, LLM은 오케스트레이터 또는 조정자 역할을 합니다. 새로운 IBM Granite 3.0 8B Instruct 모델은 툴 호출이 필요한 에이전틱 사용 사례를 지원함으로써 이러한 접근 방식을 보여주며, IBM watsonx Orchestrate는 이러한 역량을 인사 및 채팅 기능을 위한 에이전틱 기능으로 확장합니다.

완전히 구현된 에이전트 AI 시스템은 워크플로를 설계하고 툴을 사용하여 예상되거나 느슨하게 정의되거나 예측할 수 없는 복잡한 문제를 해결할 수 있는 자율적인 기능을 갖추고 있습니다. 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 이러한 툴은 외부 환경에서 상호 작용하는 동시에 모델이 학습된 데이터를 활용할 수 있습니다.

IBM 연구원들은 "에이전트 시스템에는 계획, 루프, 반사 및 기타 제어 구조라는 개념이 있어 모델의 고유한 추론 기능을 많이 사용하여 작업을 처음부터 끝까지 수행할 수 있습니다."라고 설명합니다. "툴, 플러그인, 함수 호출 능력과 결합되어, 에이전트는 보다 범용적인 작업을 수행할 수 있게 되었습니다."

금융 서비스 부문의 몇 가지 사용 사례를 생각해 보세요. 에이전트형 AI 시스템은 자율적으로 고객 커뮤니케이션을 최적화하고 참여 전략을 맞춤화할 수 있습니다. 신용도를 평가하고, 맞춤형 대출 상품을 제공하고, 고위험 계정을 자율적으로 관리할 수 있습니다. 또한 실시간 시장 위협을 추적하고 위험 완화를 권장할 수도 있습니다. 이러한 시스템은 생산성을 크게 향상시킬 수 있지만, 안전 및 관측 가능성에 대한 우려가 해결되는 경우에만 가능합니다.