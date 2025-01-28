David Levy는 IBM에서 클라이언트 엔지니어링 자문 기술 엔지니어로 일하고 있습니다. David는 개발자로 경력을 시작했으며 시스템 아키텍처, 클라우드 엔지니어링, 웹 애플리케이션 디자인 등에 매우 능숙합니다. 그는 두 개의 AI in Action 에피소드에 게스트로 출연했으며 IBM Technology YouTube 채널에서 두 개의 동영상을 진행했습니다. 데이비드는 기술적인 개념을 실용적이고 쉽게 구현할 수 있는 business solutions으로 전환하는 데 전문성을 가지고 있습니다. 간단한 아이디어로 복잡한 문제를 해결하고자 하는 그의 열정은 게스트와 소통하는 방식에 영향을 미치며, 사려 깊고 깊이 있는 질문을 던지면서도 재미있고 매력적인 대화를 이어갑니다.