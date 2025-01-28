Campbell Watson은 AI 파운데이션 모델이 지구과학, 기후과학, 우주과학을 어떻게 변화시키고 있는지 설명합니다.
AI 사용 사례 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. AI를 실제 세계에서 성공적으로 활용한 리더들로부터 인사이트와 영감을 얻을 수 있습니다. 영향력 있는 첫 시즌을 마친 후, 다양한 업계의 게스트와 함께하는 또 다른 AI 중심의 대화로 팟캐스트가 돌아왔습니다. 진행자 David Levy와 함께 IBM 및 다양한 분야의 전문가들과 대화를 나누며 AI가 비즈니스 방식을 어떻게 재편하고 있는지 이해해 보세요. AI 여정을 막 시작했든, 가속화하려고 하든 관계없이 각 에피소드는 구현과 최적화부터 핵심 시사점과 측정 가능한 성과까지 모든 단계에 걸친 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
David Levy는 IBM에서 클라이언트 엔지니어링 자문 기술 엔지니어로 일하고 있습니다. David는 개발자로 경력을 시작했으며 시스템 아키텍처, 클라우드 엔지니어링, 웹 애플리케이션 디자인 등에 매우 능숙합니다. 그는 두 개의 AI in Action 에피소드에 게스트로 출연했으며 IBM Technology YouTube 채널에서 두 개의 동영상을 진행했습니다. 데이비드는 기술적인 개념을 실용적이고 쉽게 구현할 수 있는 business solutions으로 전환하는 데 전문성을 가지고 있습니다. 간단한 아이디어로 복잡한 문제를 해결하고자 하는 그의 열정은 게스트와 소통하는 방식에 영향을 미치며, 사려 깊고 깊이 있는 질문을 던지면서도 재미있고 매력적인 대화를 이어갑니다.
Campbell Watson이 AI in Action 팟캐스트 최신 에피소드에 출연해 자신이 AI를 사용해 지구, 기후, 우주에 대해 연구하는 방법을 소개합니다.
게스트:
- Monica Ellingson, IBM Consulting 파트너 겸 IBM ix 스포츠 및 엔터테인먼트 실무 책임자
- Jim 'Bones' Mackay, PGA 캐디 겸 NBC 기자
게스트: Wendi Whitmore, Palo Alto Networks Unit 42 담당 수석 부사장
게스트: Steve Moss, watsonx Americas Client Zero Go-to-Market 담당 이사
게스트: Ron Insana, iFi AI의 CEO이자 CNBC 노련한 기고가
게스트: Morgan J. Ingram
AMP 크리에이티브 설립자 겸 CEO
Guest: Allie K. Miller, Open Machine의 CEO
게스트: Ariel Dos Santos, Redfin 제품 및 디자인 담당 수석 부사장
게스트: Vikram Murali, IBM Automation 제품 개발 담당 부사장
게스트: Cassie Kozyrkov, Koyzr의 CEO
게스트: Joseph Majkut, 전략국제연구센터(CSIS) 에너지 안보 및 기후 변화 프로그램 국장
AI 시대에는 팀을 구축하고 관리하는 방식도 진화해야 합니다. 기업이 직원들에게 진정으로 동기를 부여하고 역량을 강화하는 AI 솔루션을 도입하는 방법을 알아보세요.
게스트: Debbie Lovich, BCG 전무 이사 겸 선임 파트너
AI 기반 인사이트가 재고 관리와 고객 참여를 대규모로 혁신하고 있습니다. 오늘날 소매 업계가 AI를 어떻게 받아들이고 있는지 알아보세요.
게스트: Glenn Allison, Tractor Supply Company AI 플랫폼 부사장
로봇의 세계가 변화하고 있습니다. AI와 로봇의 교차로에서 산업 부문이 어떤 영향을 받고 있는지 확인하세요.
게스트: Aaron Saunders, Boston Dynamics의 CTO
AI를 도입할 때 가장 큰 위험 신호 중 하나는 지저분하거나 오래된 데이터입니다. 성공적인 AI 도입을 위해 기업이 고려해야 할 주요 요소에 대해 알아보세요.
게스트: Conor Grennan, NYU Stern 경영대학원 수석 AI 아키텍트 겸 AI Mindset CEO
더 이상 느린 구매는 없습니다. AI가 프로세스를 가속화하고 인사이트를 발견하며 구매 팀의 의사 결정 방식을 혁신하는 방법을 알아보세요.
게스트: Daniel Barnes, Gatekeeper 제품 및 고객 마케팅 이사
AI 거버넌스와 사이버 보안이 어떻게 결합되어 책임감 있는 혁신을 형성하고, 강력한 리더십과 책임 문화가 안전한 진전을 이끌어내는지 살펴보세요.
게스트: Jen Easterly, 전 사이버 보안 및 인프라 보안국 국장
조직이 데이터 혼란에서 명확성으로 전환하여 자신 있게 의사 결정을 내릴 수 있도록 데이터 큐레이션 및 거버넌스가 에이전틱 AI를 촉진하여 도와주는 방법을 알아보세요.
게스트: Madison Faulkner, NEA 파트너
WealthBuild가 어떻게 에이전틱 AI를 사용하여 금융 지침을 대중화하고, 커뮤니티 은행을 지원하고, 대규모로 이용할 수 있는 맞춤형 조언을 제공하는지 알아보세요.
게스트: Ramona Ortega, WealthBuild의 설립자 겸 CEO
IBM은 Masters가 전 세계 골프 팬들과 소통할 수 있도록 지원했습니다. PGA 캐디인 Jim Mackay가 홀 인사이트와 같은 IBM 기반 기능이 이번 챔피언십의 역동성을 어떻게 변화시켰는지 공유합니다.
이 에피소드에서는 Adobe의 글로벌 AI 전략 책임자인 Emily McReynolds와 IBM의 부사장 겸 마케팅 실무 글로벌 리더인 Pierre Charchaflian이 대화에 참여합니다. 이들은 생성형 AI가 개인화된 마케팅 콘텐츠에서 어떻게 판도를 바꾸고 있는지에 대해 논의합니다.
이 에피소드에서는 Mayo Clinic의 심장 전기 생리학자인 Dr. Guru Kowlgi가 AI가 환자의 상황을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명하고, 편견과 신뢰를 포함한 의료 분야의 AI에 대한 두려움을 해결하며, 의료 분야에서 AI의 미래를 탐구합니다.
그래미상을 수상한 아티스트 Ne-Yo와 형이상학의 최고 콘텐츠 책임자 Ed Ulbrich가 예술을 창조하고 엔터테인먼트를 위해 AI를 사용할 때의 AI 윤리와 위험에 대해 이야기합니다. AI는 다른 기술 도구와 마찬가지로 예술 분야에서 사용되고 있으며, 좋은 것을 유지하기 위한 가드레일이 필요합니다.
AI를 인도주의적 문제를 해결하는 도구로 사용할 수 있다면 어떨까요? AI for Good의 공동 창립자이자 CEO인 James Hodson이 AI 기술이 어떻게 커뮤니티를 긍정적으로 변화시킬 수 있는지에 대한 이야기를 들어보세요.
AI 에이전트가 업무 효율을 높일 수 있을까요? Wharton의 생성형 AI Lab 공동 책임자인 Ethan Mollick이 AI 에이전트를 더 창의적이고 효율적으로 사용하는 방법에 대한 팁을 들어보세요.
경영진의 81%가 안전하고 신뢰할 수 있는 AI의 중요성을 강조하는 반면, AI 프로젝트의 24%만이 보안을 유지하고 있습니다. AI와 관련하여 보안보다 혁신을 우선시해도 될까요? IBM X-Force Red의 글로벌 책임자인 Chris Thompson과 AWS의 수석 보안 아키텍트인 Moumita Saha가 생성형 AI 공격 표면, 위험 및 AI 모델을 보호하는 방법에 대해 이야기하는 것을 들어보세요.
AI 파일럿을 구축하는 것은 비교적 쉽지만 구현하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 5명의 AI 조종사 중 4명이 이륙 전에 추락하는 이유도 바로 이 때문입니다. 이 에피소드에서는 Roblox의 엔지니어링 부사장인 Anupam Singh과 IBM의 수석 AI 엔지니어인 Nick Renotte가 비용, 데이터 품질, 사용자 경험 등 AI 구현을 파멸시키는 숨겨진 함정과 이러한 함정에 빠지지 않는 방법을 소개합니다.
모든 사람이 AI에 액세스할 수 있도록 하는 움직임을 주도하는 선구자가 있으며, 다른 사람들은 여전히 이를 따라잡고 있습니다. 그러나 이러한 진전 속에서 AI 분야에서 성별 격차가 형성되고 있다는 우려스러운 현실이 존재합니다. Girls Who Code의 설립자 겸 CEO인 Reshma Saujani의 '야심 찬 AI'와 그 격차를 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 일에 대한 이야기를 들어보세요.
생성형 AI는 비용이 많이 들고, 확장할수록 비용이 더 많이 듭니다. 생성형 AI 통합, 데이터, 생성형 AI 보안 등 생성형 AI의 숨겨진 비용에 대해 알아보세요.
가상 에이전트는 오랫동안 우리 삶의 일부였지만, 생성형 AI로 더 빠르고 정확해지면서 인간을 대체할 수 있을까요?
생성형 AI는 이를 만드는 사람, 즉 개발자를 포함한 모든 사람의 삶을 변화시키고 있습니다. 이 에피소드에서는 IBM Developer Advocate JJ Asghar가 AI 보안에 '개방성'이 중요한 이유와 AI 모델을 시작하는 방법에 대해 이야기합니다.
ESPN 호스트 M13 2024년 8월 | 에피소드 5ike Greenberg는 판타지 풋볼을 할 때 직감을 무시해야 하는 이유와 AI가 어떻게 승리에 도움이 될 수 있는지 알려줍니다.
AI는 코드를 작성할 수 있지만 개발자를 AI로 대체하는 데는 한계가 있습니다.
정말 상담원이 필요한가요, 아니면 가상 상담사에게 기회를 줘야 하나요? 생성형 AI가 가상 상담사와 인간 상담사의 업무 수행 능력을 어떻게 향상시키는지 들어보세요.
진행자 Albert Lawrence와 IBM의 기술, 데이터 및 AI HR 기술 담당 부사장 Jon Lester, IBM의 자문 기술 엔지니어인 David Levy가 AI와 데이터를 윤리적으로 사용하여 HR을 보다 효율적이고 인간적으로 만드는 방법에 대해 이야기하는 것을 들어보세요.
온프레미스든 클라우드에서든 데이터 전반에서 AI를 원활하게 통합한다고 상상해 보십시오. IBM 전문 기술자들이 서로 다른 데이터 환경의 복잡성을 극복할 수 있는 방법에 대해 논의합니다.
Albert Lawrence 팟캐스트 호스트와 IBM의 클라이언트 엔지니어링 부사장인 Jessica Rockwood, IBM의 클라이언트 엔지니어링 부문 수석 AI 엔지니어인 Morgan Carroll과 함께 지루한 업무에서 성공적으로 벗어날 수 있는 방법과 이를 위해 필요한 데이터에 대해 이야기합니다.
최신 AI 트렌드, 혁신 및 비즈니스에 미치는 영향에 대한 통찰력 있는 토론을 들어보세요. 팀 황(Tim Hwang)이 진행하는 이 팟캐스트는 획기적인 연구에서 실제 적용에 이르기까지, 모든 것에 관한 전문 지식과 분석이 균형 있게 어우러져 있습니다.
혁신을 이끄는 선구자들의 대화를 보면서 영감을 얻으세요. 세계에서 가장 유명한 사회과학 분야 사상가 겸 작가인 Malcolm Gladwell이 비즈니스를 혁신시킬 수 있는 기술에 대해 리더들에게 들려주는 이야기를 시청하세요.
새로운 플래그십 비즈니스용 AI 교육 경험인 AI 아카데미를 시청하세요. 귀하와 같은 비즈니스 리더를 위해 설계된 과정을 통해 성장을 촉진할 수 있는 AI 투자의 우선순위를 효과적으로 지정하는 방법에 대해 최고의 IBM 사고 리더로부터 인사이트를 얻을 수 있습니다.
최신 사이버 보안 뉴스와 해당 분야 실무자와의 심층적인 대화를 결합한 주간 팟캐스트입니다. 매주 수요일, 전문가 패널이 전하는 뉴스 요약을 만나보세요. 최신 멀웨어와 공격 트렌드부터 주목할 만한 신기술 및 도구까지, 현재 가장 중요한 소식들을 심도 있게 분석해 드립니다.
IBM의 CIO 겸 비즈니스 플랫폼 혁신 담당 부사장 Ann Funai가 진행하는 Transformers는 오늘날 혁신을 주도하는 리더들의 비하인드 스토리를 공개합니다. 그들이 직면했던 실제적인 어려움, 영감을 주는 교훈, 그리고 실용적인 모범 사례를 살펴보세요.
The Coherence Times 팟캐스트는 놀라운 양자 컴퓨팅의 세계를 기초 강의 형식으로 제공하면서 이 시대를 정의하는 기술의 과제와 돌파구를 탐구합니다.