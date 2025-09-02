IBM Power Virtual Server에서의 RISE with SAP

RISE with SAP로 더 빠르고 중단 없이 전환할 수 있도록 설계
반세기 이상 기업들은 24시간 운영과 민감한 비즈니스 데이터 보호에 필요한 미션 크리티컬 SAP 시스템을 호스팅하기 위해 IBM의 인프라를 사용해 왔습니다. 클라우드 ERP로의 전환을 앞당기기 위한 다음 단계로 IBM과 SAP는 RISE with SAP 방법론을 사용하여 SAP Cloud ERP Private를 위한 새로운 하이퍼스케일러 옵션을 출시했습니다.
SAP 인증 서버 중 가용성 순위
다른 하이퍼바이저를 사용하는 SAP 인증 클라우드에 비해 2020년 이후 Power 서버 하이퍼바이저의 중요 취약성 및 노출 건수 감소 비율*
90일 이내에 SAP S/4HANA 워크로드를 IBM Power Systems 온프레미스에서 클라우드로 이전하도록 설계
고객이 Power Virtual Server에서 RISE with SAP로 쉽게 전환할 수 있도록 IBM은 SI 또는 리셀러 파트너의 초기 단계 기술 평가, 마이그레이션 실행, 주변 비 RISE(SAP 및 비 SAP) 워크로드의 클라우드 배포를 지원하는 맞춤형 투자 프로그램을 출시하고 있습니다.
IBM® Transformation Suite for SAP Applications는 클라우드 ERP 마이그레이션을 더욱 가속화하기 위해 기술 평가, 데이터 및 코드 마이그레이션, 코드 분석, 자동화된 테스트 등 필수 마이그레이션 작업을 자동화하는 IBM 및 SNP와 같은 파트너의 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다.
"이번 SAP 업그레이드는 AI 도입과 보다 복잡한 문제 해결을 위한 토대를 마련합니다. 확장을 지속하면서 이러한 토대는 보안과 복원력을 유지해야 합니다. 바로 이 지점에서 IBM® Power Virtual Server와 IBM® Cloud에서 SAP 환경이 제공하는 보안 및 가용성이 중요한 역할을 합니다. 가동 이후 중단 없이 100% 가용성으로 운영되고 있습니다." Sirish Gottimukkala, IBM IT 제공 담당 이사
IDC 연구 결과에 따르면 SAP 워크로드를 IaaS로 이전하는 주요 이유로는 고성능, 강력한 데이터 보호, 탄탄한 클라우드 마이그레이션 지원 등이 있습니다. 특히 SAP HANA의 경우, 조직은 데이터 제어, SAP 환경 전반의 원활한 통합, 향상된 트랜잭션 및 분석 성능을 우선으로 합니다. IaaS 공급업체를 선택할 때 중요한 요소는 뛰어난 보안, 최고의 가상화 성능, 비용 효율성입니다.