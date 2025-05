IBM Transformation Suite for SAP Applications로 SAP S/4HANA 여정 가속화

SAP 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하는 것은 범용 워크로드를 이전하는 것보다 훨씬 더 복잡합니다. 고객은 긴 마이그레이션 프로세스, 높은 비용, 제한된 도구, 통합의 어려움, 그리고 하이브리드 클라우드 플랫폼 구축의 복잡성과 같은 어려움에 직면합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 IBM은 2025년 3월 24일 IBM Transformation Suite for SAP Applications의 정식 출시를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 포괄적인 솔루션은 SAP S/4HANA 및 RISE with SAP로의 마이그레이션을 간소화하고 가속화하도록 설계되었습니다. IBM과 업계 유수의 공급업체의 소프트웨어 및 서비스를 결합하여 기술 평가, 데이터 및 코드 마이그레이션, 코드 분석, 자동 테스트 등 필수적인 마이그레이션 작업을 자동화합니다.

이번 발표는 IBM과 SAP가 최근 출시한 RISE with SAP on IBM Power Virtual Server를 기반으로 합니다. 이 솔루션은 IBM Power 온프레미스에서 클라우드로의 SAP S/4HANA 클라우드 마이그레이션 시간을 90일 이내에 단축하고 위험을 줄이는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. IBM Transformation Suite for SAP Applications는 초기 평가부터 지속적인 유지 관리까지 RISE with SAP 여정을 간소화하는 도구와 서비스를 제공함으로써 이러한 가치 제안을 더욱 강화합니다.