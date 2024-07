SAP HANA 2.0의 컴퓨팅 및 메모리 요구 사항을 충족하기 위해 Ecogas는 다시 IBM으로 눈을 돌렸습니다. 최신 세대 IBM Power10 프로세서 기술과 초저지연 IBM 플래시시스템 스토리지를 결합하여 SAP HANA 2.0의 고성능을 보장하는 동시에 향후 데이터 및 트랜잭션 증가에 대비한 상당한 여유 공간을 확보할 수 있습니다.

데이터베이스 및 SAP 관리 책임자인 Alejandro Molina는 자세히 설명합니다. "여러 공급업체의 IBM Power 서버와 x86 시스템을 포함하여 광범위한 평가를 수행했습니다. IBM은 우리가 요청한 올플래시 스토리지 아키텍처를 제공했을 뿐만 아니라 동급 x86 플랫폼이 따라올 수 없는 가격 대비 성능 비율을 제공했습니다."

선택 과정에서 IBM Power10 서버는 아직 SAP HANA 2.0에 대한 인증을 받지 않았습니다. 공급업체 평가 프로세스를 지연시키지 않고 개념을 증명하기 위해 IBM은 IBM Power Systems Virtual Server에서 클라우드 기반 IBM POWER9 데모 환경을 구성하여 IBM Power10 플랫폼이 대상 SAP HANA 2.0 배포의 컴퓨팅 및 메모리 요구 사항을 충족하고 초과할 수 있음을 보여주었습니다.

Sobrero는 이렇게 말합니다. "IBM은 우리가 가장 신뢰하는 IT 파트너 중 하나입니다. IBM Power Systems Virtual Server에 대한 개념 증명과 IBM과 SAP 간의 긴밀한 전략적 제휴 관계를 바탕으로 우리는 IBM Power10이 새로운 SAP HANA 2 솔루션을 위한 최적의 플랫폼이라는 것을 의심의 여지 없이 받아들이고 있습니다.우리는 IBM Power10이 SAP의 인증을 받기 몇 달 전에 실제로 계약을 체결할 정도로 두 회사에 대한 신뢰를 갖고 있습니다.”

Ecogas는 IBM Systems Lab Services 및 신뢰할 수 있는 IBM 비즈니스 파트너인 더 컴퓨터와 협력하여 새로운 IT 인프라를 구축했습니다. 이 회사의 새로운 SAP HANA 2.0 운영 환경은 IBM FlashSystem 5200 스토리지에 연결된 단일 IBM Power E1080 서버를 기반으로 하며, IBM PowerVM®으로 가상화되고 SUSE Linux® Enterprise Server (SLES) for SAP Applications운영 체제를 실행합니다(ibm.com 외부 링크).Contreras는 다음과 같이 덧붙입니다. "SLES for SAP Applications를 선택함으로써 미션 크리티컬 SAP 비즈니스 시스템을 지원하는 데 필요한 복원력과 가용성을 제공할 수 있다고 확신했습니다."

Molina는 다음과 같이 말합니다. “구현 프로젝트에서 The Computer 및 IBM Systems Lab Services와 협력한 것은 훌륭한 경험이었습니다. The Computer와의 관계는 수년 전으로 거슬러 올라가며, The Computer는 항상 계약상의 의무를 뛰어넘어 문제를 해결하고 배포 프로젝트가 순조롭게 진행될 수 있도록 기꺼이 도와주었습니다."

강력한 재해 복구 기능을 제공하기 위해 IBM Cloud®를 활용하는 하이브리드 환경을 구축했습니다. Ecogas는 IBM Spectrum® Protect를 사용하여 거의 실시간으로 데이터를 IBM Power Systems 가상 서버 인스턴스에 복제함으로써 주 데이터 센터에 문제가 발생할 경우 데이터 손실 또는 서비스 중단 위험을 최소화합니다.

Sobrero는 계속해서 "IBM은 항상 존재하는 Covid 문제에도 불구하고 IBM 및 SAP 솔루션에 대한 글로벌 전문 지식을 활용하여 배포를 가속화하여 성공을 보장하기 위해 더 많은 노력을 기울였습니다. IBM과 The Computer 덕분에 다른 공급업체가 완료하는 데 4개월이 걸렸을 작업을 60일 만에 완료할 수 있었습니다."