IBM Cloud를 선택하는 이유 IBM Cloud는 가장 미션 크리티컬한 워크로드도 처리할 수 있는 기업용 클라우드입니다. 230개 이상의 퍼블릭 클라우드 솔루션을 갖춘 IBM의 플랫폼은 고객이 총 소유비용(TCO)을 절감하는 동시에 가치 창출 시간을 늘릴 수 있도록 지원하며, AI 지원, 보안 및 하이브리드 중심 설계가 적용되어 복원력, 성능과 보안이 뛰어나고 규정을 준수하는 클라우드를 제공합니다.
복원력

중단이 발생해도 비즈니스를 운영할 수 있도록 지원
성과

매우 신속하게 클라이언트의 요구 사항을 충족
보안

AI를 안전하게 도입하여 비즈니스 혁신 가속화
준수

변화하는 데이터 주권 요구 사항 준수
TCO

클라우드 서비스의 가치를 극대화하면서 비용을 절감
뉴스 내용
VMWare 고객은 이제 Wipro 기반 IBM Cloud for VMware를 사용하여 기술 투자를 관리하고 보안과 유연성을 높일 수 있습니다. 자세히 보기
IBM은 NVIDIA 가속 컴퓨팅을 통해 AI 및 HPC를 위한 향상된 성능과 효율성을 제공합니다.
Intel과 IBM, AI 혁신을 위해 더 나은 비용 대 성능을 제공할 수 있도록 협력
FNTS, IBM Power Virtual Server Managed Services 도입
IBM Cloud, 생성형 AI 워크로드 및 HPC 애플리케이션의 성능을 지원하기 위해 AMD Instinct™ MI300X 액셀러레이터 배포 예정
IBM 파트너 Mainline, IBM Power Virtual Server를 사용하여 National Van Lines의 원활한 비즈니스 연속성과 재해 복구 보장
IBM과의 파트너십 IBM Cloud 기술, 교육 및 개발 리소스를 통해 성장하고, 전문성을 쌓고, 더 많은 혜택을 활용하여 복원력이 뛰어나고 성능이 우수하며 안전하고 규정을 준수하는 AI 주도 클라우드 인프라를 제공하세요. 자세히 알아보기
기업 확장

ISV, 핀테크, SaaS 제공업체 또는 매니지드 서비스 제공업체로서 IBM Cloud에서 솔루션을 혁신하고 확장하며 향상하세요.
성과

VAD 네트워크와 온라인 클라우드 카탈로그를 활용하여 엔터프라이즈급 하이브리드 클라우드와 AI 서비스에 액세스하세요.
ROI 개선

전문가 네트워크를 통해 더욱 간편하고 빠르게 전달하세요.
성공적인 파트너 되기

귀사와 함께 성장하는 파트너십. IBM Partner Plus는 전문 지식, 규모, 영향력 있는 혜택에 중점을 두고 IBM의 협업 방식을 간소화합니다. 수익을 확실하게 파악해야 사업을 확장할 길을 찾을 수 있습니다.

지금 가입하기
단계별 사용자 가이드를 통해 IBM Cloud 파트너로 등록하는 방법을 알아보세요.
리소스에 액세스하여 빌드 여정에 알맞은 혜택을 활용하세요.
IBM Cloud에서 소프트웨어, 서비스 또는 배포 가능한 아키텍처를 판매하는 방법에 관한 단계별 지침을 받아보세요.
금융 서비스 파트너

금융 서비스 산업을 위한 보안이 강화된 클라우드 솔루션을 구축해 보십시오.금융 기관에 대한 접근을 확대하고 클라우드 배포에 있어 기관의 가장 큰 우려 사항을 해결하며 수익 창출 시간을 단축할 수 있습니다.
자세히 알아보기
IBM과 함께 시장 진입

IBM Cloud 카탈로그는 전 세계 IBM Cloud 고객에게 원활하게 솔루션을 제공하고 판매할 수 있는 디지털 판매 채널입니다.

통합 청구

단일 청구 시스템을 통해 IBM Cloud 계약을 체결하여 기업 고객이 가장 선호하는 파트너가 되세요.
시장 출시 시간 단축

유료 XaaS(서비스형 만물) 제품을 온보딩하고 게시하는 데 4주가 소요됩니다.
신규 고객으로 비즈니스 확장

판매자, 유통업체, 시스템 통합업체 및 기존 고객이 있는 IBM 에코시스템을 활용하여 비즈니스를 성장시키세요.
매출 증대

독립 소프트웨어 공급업체의 매출 중 15%는 클라우드 플랫폼 마켓플레이스에서 발생합니다.
IBM Cloud 카탈로그에서 시작하기

IBM 파트너 사례

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
IBM과 협력 시 누릴 수 있는 이점: 비즈니스.고객.IBM의 우선 순위. 클라우드 솔루션 분야의 IBM 비즈니스 파트너가 되면 비즈니스를 빠르게 시작하고 개선해 귀사와 귀사의 고객이 성공할 수 있도록 지원할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. IBM Cloud 크레딧

직원 또는 고객과 함께 평가판에 대한 IBM Cloud 크레딧을 획득할 수 있습니다.

 고객을 위한 특별 할인율

특별 할인율로 고객에게 재판매할 수 있는 엔드투엔드 솔루션을 만들 수 있습니다.

 시장 개발 지원금

시장 진출 활동에 사용할 시장 개발 지원금(MDF)을 확보합니다.

 공동 계정 계획

새로운 IBM Cloud 기회에 대한 공동 계정 계획 세션에 액세스할 수 있습니다.

 교육 지원 및 인증서 할인

팀의 현재 경험을 통해 구축하고 직원을 위한 교육-인증서 할인 혜택을 받을 수 있습니다.

 로드맵 및 전략적 토론

신제품과 새로운 기능에 대한 로드맵 미리보기와 전략적 토론에 액세스할 수 있습니다.

 맞춤형 지원 옵션

고객 참여 계약(SLA/OLA)에 부합하는 고객에게 이로운 지원 옵션을 이용할 수 있습니다.

 전문 서비스 크레딧

고객의 개념 증명(POC) 및 평가를 위해 IBM Garage™ 및 IBM Cloud 서비스 랩과 협업합니다.

 문서 및 지침

모든 IBM Cloud 서비스에 대한 자세한 문서 및 지침을 이용할 수 있습니다.
주요 서비스 및 인센티브

미화 1,000달러 VPC 크레딧

프로비저닝 시 코드 VPC1000을 적용하면 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 리소스에 사용할 수 있는 USD 1000을 받을 수 있습니다.

 자세히 알아보기

미화 500달러 크레딧

IBM Cloud Code Engine, MongoDB 신규 사용자에게 미화 500달러 크레딧이 제공됩니다.

 자세히 알아보기

미화 500달러 크레딧

모든 신규 IBM Cloud Object Storage 사용자를 위한 USD 500 크레딧.

 자세히 알아보기

미화 200달러 상당의 크레딧

당사의 앱 및 서비스 첫 미화 200달러에 대한 크레딧을 받으세요. 30일간 유효한 이 크레딧을 원하는 IBM Cloud 제품에 사용해보세요.

 자세히 알아보기
주요 제품 IBM Cloud for Financial Services™

Bank of America, BNP Paribas를 포함한 100개 이상의 비즈니스 파트너가 IBM Cloud for Financial Services를 선택하는 이유를 알아봅니다.¹

 파트너 리소스에 액세스 자세히 알아보기

 파트너 리소스에 액세스 자세히 알아보기 IBM Cloud for VMware Solutions

IBM Cloud for VMware Solutions를 배포하면 운영 효율성이 향상되어 ROI(투자 수익률)을 201% 높이고 최대 120만 달러를 절약할 수 있습니다.

 파트너 리소스에 액세스 자세히 알아보기 AI 인프라

GPU 요구 사항에 맞게 IBM Cloud를 선택하면 업계에서 가장 유연한 서버 선택 프로세스 중 하나에 직접 액세스할 수 있습니다.

 파트너 리소스에 액세스 자세히 알아보기 IBM Power Systems Virtual Server on IBM Cloud

클라우드와 온프레미스 환경 전반에서 워크로드를 원활하게 이동하고 관리하세요.

 파트너 리소스에 액세스 자세히 알아보기 SAP on IBM Cloud

IBM Cloud for VMware Solutions를 배포하면 운영 효율성이 향상되어 ROI(투자 수익률)을 201% 높이고 최대 120만 달러를 절약할 수 있습니다.

 파트너 리소스에 액세스 자세히 알아보기 기타 IBM Cloud 제품

HPC와 같은 성능 집약적 클라우드 기능에 관하여 자세히 알아보고, OpenShift on IBM Cloud를 이용하여 현대화하는 방법을 살펴보세요.

 파트너 리소스에 액세스 자세히 알아보기

