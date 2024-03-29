ISV, 핀테크, SaaS 제공업체 또는 매니지드 서비스 제공업체로서 IBM Cloud에서 솔루션을 혁신하고 확장하며 향상하세요.
VAD 네트워크와 온라인 클라우드 카탈로그를 활용하여 엔터프라이즈급 하이브리드 클라우드와 AI 서비스에 액세스하세요.
전문가 네트워크를 통해 더욱 간편하고 빠르게 전달하세요.
귀사와 함께 성장하는 파트너십. IBM Partner Plus는 전문 지식, 규모, 영향력 있는 혜택에 중점을 두고 IBM의 협업 방식을 간소화합니다. 수익을 확실하게 파악해야 사업을 확장할 길을 찾을 수 있습니다.
단계별 사용자 가이드를 통해 IBM Cloud 파트너로 등록하는 방법을 알아보세요.
리소스에 액세스하여 빌드 여정에 알맞은 혜택을 활용하세요.
IBM Cloud에서 소프트웨어, 서비스 또는 배포 가능한 아키텍처를 판매하는 방법에 관한 단계별 지침을 받아보세요.
금융 서비스 산업을 위한 보안이 강화된 클라우드 솔루션을 구축해 보십시오.금융 기관에 대한 접근을 확대하고 클라우드 배포에 있어 기관의 가장 큰 우려 사항을 해결하며 수익 창출 시간을 단축할 수 있습니다.
IBM Cloud 카탈로그는 전 세계 IBM Cloud 고객에게 원활하게 솔루션을 제공하고 판매할 수 있는 디지털 판매 채널입니다.
단일 청구 시스템을 통해 IBM Cloud 계약을 체결하여 기업 고객이 가장 선호하는 파트너가 되세요.
유료 XaaS(서비스형 만물) 제품을 온보딩하고 게시하는 데 4주가 소요됩니다.
판매자, 유통업체, 시스템 통합업체 및 기존 고객이 있는 IBM 에코시스템을 활용하여 비즈니스를 성장시키세요.
독립 소프트웨어 공급업체의 매출 중 15%는 클라우드 플랫폼 마켓플레이스에서 발생합니다.
브로드캐스트 콘텐츠 전송 속도를 높이는 안전하고 탄력적인 데이터 리포지토리 제공.
Jenzabar는 고등 교육의 복잡성과 비용을 줄이고 새로운 비즈니스 기회를 창출합니다.
IBM 비즈니스 파트너인 CLAI Payments 및 FNTS는 IBM Power Virtual Server에 서비스형 암호화를 제공하기 위해 협력합니다.
직원 또는 고객과 함께 평가판에 대한 IBM Cloud 크레딧을 획득할 수 있습니다.
특별 할인율로 고객에게 재판매할 수 있는 엔드투엔드 솔루션을 만들 수 있습니다.
시장 진출 활동에 사용할 시장 개발 지원금(MDF)을 확보합니다.
새로운 IBM Cloud 기회에 대한 공동 계정 계획 세션에 액세스할 수 있습니다.
팀의 현재 경험을 통해 구축하고 직원을 위한 교육-인증서 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
신제품과 새로운 기능에 대한 로드맵 미리보기와 전략적 토론에 액세스할 수 있습니다.
고객 참여 계약(SLA/OLA)에 부합하는 고객에게 이로운 지원 옵션을 이용할 수 있습니다.
고객의 개념 증명(POC) 및 평가를 위해 IBM Garage™ 및 IBM Cloud 서비스 랩과 협업합니다.
모든 IBM Cloud 서비스에 대한 자세한 문서 및 지침을 이용할 수 있습니다.
미화 1,000달러 VPC 크레딧
프로비저닝 시 코드 VPC1000을 적용하면 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 리소스에 사용할 수 있는 USD 1000을 받을 수 있습니다.
미화 500달러 크레딧
IBM Cloud Code Engine, MongoDB 신규 사용자에게 미화 500달러 크레딧이 제공됩니다.
미화 500달러 크레딧
모든 신규 IBM Cloud Object Storage 사용자를 위한 USD 500 크레딧.
미화 200달러 상당의 크레딧
당사의 앱 및 서비스 첫 미화 200달러에 대한 크레딧을 받으세요. 30일간 유효한 이 크레딧을 원하는 IBM Cloud 제품에 사용해보세요.
Bank of America, BNP Paribas를 포함한 100개 이상의 비즈니스 파트너가 IBM Cloud for Financial Services를 선택하는 이유를 알아봅니다.¹
IBM Cloud for VMware Solutions를 배포하면 운영 효율성이 향상되어 ROI(투자 수익률)을 201% 높이고 최대 120만 달러를 절약할 수 있습니다.
GPU 요구 사항에 맞게 IBM Cloud를 선택하면 업계에서 가장 유연한 서버 선택 프로세스 중 하나에 직접 액세스할 수 있습니다.
클라우드와 온프레미스 환경 전반에서 워크로드를 원활하게 이동하고 관리하세요.
HPC와 같은 성능 집약적 클라우드 기능에 관하여 자세히 알아보고, OpenShift on IBM Cloud를 이용하여 현대화하는 방법을 살펴보세요.