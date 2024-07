1995년에 설립된 IBM 비즈니스 파트너 FNTS(ibm.com 외부 링크)는 멀티클라우드, 하이브리드 클라우드, 메인프레임 및 호스팅된 IT 환경에 중점을 둔 관리형 IT 서비스 제공업체입니다. 네브래스카주 오마하에 본사를 둔 300억 달러 규모의 다중 주 지주 회사인 First National of Nebraska의 전액 출자 자회사로, 규제가 엄격한 산업 분야의 고객과의 파트너십을 전문으로 합니다.