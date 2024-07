사람들의 업무 방식이 변화하고 있습니다. 팬데믹으로 인해 많은 업무가 사무실 밖에서도 완벽하게 수행될 수 있다는 사실이 드러났습니다. 그러나 직원에게 올바른 도구가 제공되는 경우에만 가능합니다. 기업은 언제 어디서나 진정한 업무 수행이 가능하도록 가장 중요한 비즈니스 운영을 지원하는 소프트웨어 공급업체를 찾고 있습니다. 전사적 자원 관리, 공급망 관리, 계획 및 물류 소프트웨어 및 서비스 분야의 선두 주자인 Iptor Sweden AB는 이러한 도전에 나서기로 결심했습니다. 이 회사는 고객 비즈니스의 인에이블러로 남으려면 고객과 함께 성장하기보다는 고객보다 앞서 발전해야 한다는 것을 인식했습니다. Iptor의 최고 마케팅 및 제품 책임자이자 관리 파트너인 Christopher Catterfeld는 다음과 같이 설명합니다. “COVID-19 팬데믹으로 IT 직원이 집에 격리되면서 온사이트 구현이나 VPN을 사용하는 서비스의 취약성이 처음으로 드러났습니다. 우리는 고객이 경쟁력을 유지할 수 있도록 하려면 ERP 및 공급망 소프트웨어에 보다 쉽게 액세스할 수 있게 만들어야 한다는 것을 깨달았습니다.” Iptor는 클라우드 제공 모델을 채택하여 미래 경쟁력을 갖춘 자사 서비스를 선보일 기회를 잡았습니다. 이러한 움직임을 통해 회사는 복잡성을 증가시키지 않으면서 고객에게 더 큰 민첩성과 독립성을 제공할 수 있습니다. “우리의 비전은 고객이 언제 어디서나 브라우저를 통해 유연하고 확장 가능한 공급망 ERP 소프트웨어에 액세스할 수 있도록 하는 것이었습니다.”라고 Catterfeld는 말합니다. “우리는 직원의 학습 곡선을 최소화하면서 직원의 노력 없이도 지속적으로 가치를 제공할 수 있기를 원했습니다.”

인프라 비용 감소

IBM Power Virtual Server를 통해 IT 인프라 지출을 최대 80%까지 절감한 Iptor

더 빠른 온보딩

2일이 아닌 1시간 만에 신규 고객 온보딩 가능



우리는 IT 인프라에 대한 투자를 최대 80%까지 줄이고 이를 관리하는 데 소요되는 시간을 크게 줄였습니다. IBM Power 및 Red Hat 기술을 통해 얻을 수 있는 엔드투엔드 자동화 및 오케스트레이션 기능은 정말 뛰어납니다. Christopher Catterfeld Chief Marketing and Product Officer and Managing Partner Iptor Sweden AB

클라우드로 도약 진정한 클라우드 제공 모델로의 전환을 뒷받침하기 위해 Iptor는 강력하고 신뢰할 수 있는 인프라 플랫폼을 찾기 시작했습니다. 이 회사는 인프라 리소스를 신속하고 비용 효율적으로 확장하기 위해 Red Hat® Enterprise Linux® 운영 체제를 실행하는 IBM® Power® Systems Virtual Server를 선택했습니다. 클라우드 역량을 확장하기 위해 Iptor는 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발을 위한 플랫폼을 제공하기 위해 Red Hat OpenShift를 선택했습니다. “글로벌 가용성, 대기 시간이나 대역폭 문제 없음, 높은 보안성, 검증된 실적을 보유한 파트너를 최우선으로 고려했습니다.”라고 Catterfeld는 회상합니다. “IBM은 이 모든 사항과 그 이상을 제공합니다. 플랫폼이 가장 많은 트랜잭션 볼륨을 처리할 수 있기 때문에 IBM Power에서 실행되도록 애플리케이션을 구축했습니다.” 그는 계속해서 이렇게 말합니다. “IBM Power Systems Virtual Server는 현재 온프레미스와 오프프레미스 모두에서 고객이 사랑하고 신뢰하는 동일한 아키텍처의 이점을 제공합니다. 또한 이 서비스는 IBM Cloud 리소스 및 카탈로그에 대한 액세스를 제공하므로 고객 수요에 맞춰 쉽게 확장 및 축소할 수 있습니다.” IBM의 도움으로 Iptor는 고객이 원하는 방식으로 클라우드 기반 기능을 사용할 수 있도록 유연한 API를 갖춘 클라우드 인프라를 구축했습니다. Iptor와 IBM 팀은 첫 번째 고객을 새로운 인프라에 온보딩하여 엣지 컴퓨팅 탐색을 포함한 강력한 참여를 구축했습니다. “많은 사람들이 데이터 센터의 호스팅 서비스와 진정한 클라우드의 차이를 과소평가합니다.”라고 Catterfeld는 말합니다. “예를 들어 고객이 무언가를 인쇄하고 싶다고 하면 어떻게 될까요? IBM은 이러한 문제를 해결하기 위해 엣지 컴퓨팅을 적용하는 데 도움을 주었고, VPN을 통해 서비스에 대한 연결이 제한되지 않도록 할 수 있었습니다.” 결정적으로, IBM Power Systems Virtual Server는 Iptor가 데이터 보호에 영향을 주지 않으면서도 서비스에 대한 더 나은 접근성을 제공할 수 있도록 내장 보안 기능을 제공합니다. “IBM Power와 Red Hat Enterprise Linux 기술의 도움을 받아 스택의 모든 계층에 보안을 도입했습니다.”라고 Catterfeld는 말합니다. “사용자는 모든 브라우저 또는 디바이스를 통해 당사 서비스에 액세스할 수 있으며 이중 인증을 통해 인증을 받을 수 있습니다. IBM은 현재 제약 고객을 위한 데이터 숨김 서비스를 위해 당사와 집중적으로 협력하고 있습니다.”

IBM의 도움으로 빠르게 변화하는 공급망, 제약, 의료 및 출판 산업에 종사하는 기업에 이상적으로 적합한 솔루션 서비스를 조정하는 데 있어 한 단계 도약했습니다. Christopher Catterfeld Chief Marketing and Product Officer and Managing Partner Iptor Sweden AB

영향력 발휘 Iptor는 이제 IBM 기술을 기반으로 진정한 글로벌 서비스를 제공하여 전 세계 어디에 있든 고객에게 일관된 경험을 제공할 수 있습니다. 회사는 새로운 시장에서 복잡한 공급망 문제를 해결함으로써 기업의 경쟁 우위를 확장하고 있습니다. “IBM Power Systems Virtual Server를 사용하여 고객의 위치에 관계없이 고객에게 동일한 수준의 환상적인 서비스를 제공합니다.”라고 Catterfeld는 말합니다. “유연한 IBM 기술의 지원을 받아 지속적인 배포 모드로 전환했습니다. 결과적으로 고객은 항상 가장 우수한 최신 소프트웨어를 사용하고 있으며 쉽게 확장할 수 있습니다.” 내부적으로 Iptor는 IBM 솔루션을 통해 새로운 효율성을 구현하고 있습니다. 예를 들어, 회사는 IT 인프라에 대한 지출을 대폭 줄이고 관리 프로세스를 간소화했습니다. “우리에게 IBM 기술은 항상 안정성을 상징합니다.”라고 Catterfeld는 덧붙입니다. “IBM Power Systems Virtual Server를 통해 우리는 고객이 클라우드 제공 서비스의 편리함과 함께 안정성을 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 동시에 우리는 IT 인프라에 대한 투자를 최대 80%까지 줄이고 이를 관리하는 데 소요되는 시간을 크게 줄였습니다. IBM Power 및 Red Hat 기술을 통해 얻을 수 있는 엔드투엔드 자동화 및 오케스트레이션 기능은 정말 뛰어납니다.” Iptor는 IBM과 협력하여 클라우드 제공 모델을 갖춘 제공업체로 발전하면서 업계 선두의 입지를 강화했습니다. 고객의 요구 사항을 예측하고 신속하게 대응함으로써 회사는 장기적인 성공을 위해 투자하고 있습니다. Catterfeld는 다음과 같이 결론을 내립니다. “고객의 성장을 지원하려면 시장 변화에 신속하게 적응해야 합니다. IBM의 도움으로 빠르게 변화하는 공급망, 제약, 의료 및 출판 산업에 종사하는 기업에 이상적으로 적합한 솔루션 서비스를 조정하는 데 있어 한 단계 도약했습니다.”