통합형 엔드투엔드 서비스 제공

프리미엄 공급업체 옵션, BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP RISE with SAP S/4HANA Cloud, 프라이빗 에디션의 프리미엄 공급업체로서 IBM은 SAP S/4HANA로 이동하는 기업을 위한 포괄적인 접근 방식을 제공합니다. IBM Cloud를 IBM의 자문, 구현, 애플리케이션 및 기술 관리 서비스와 결합하여 여정을 간소화하고 통합된 책임을 제공합니다. 그 결과 더 간결하고 스마트하며 확장 가능한 프로세스를 통해 비즈니스 혁신을 더 빠르게 추진할 수 있습니다. 더 알아보기 솔루션 개요 읽기