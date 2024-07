임베디드형 포트폴리오는 watsonx를 기반으로 하는 watsonx 차세대 및 데이터 플랫폼으로 구성됩니다. watsonx.data, watsonx.거버넌스; IBM API(IBM Watson Natural Language Understanding, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech; IBM 라이브러리(IBM Watson Library for Embed, IBM Watson Speech to Text Library for Embed, IBM Watson Text to Speech Library for Embed; IBM 애플리케이션(watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, watsonxOrchestrate, IBM® Instana 관측 가능성, ibm máximo 비전 검사).