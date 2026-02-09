엣지 컴퓨팅 솔루션

5G를 사용한 엣지 컴퓨팅은 모든 산업에서 엄청난 기회를 창출합니다. 컴퓨팅 및 데이터 스토리지를 데이터가 생성되는 위치에 더 가깝게 배치하여 더 나은 데이터 제어, 비용 절감, 더 빠른 인사이트 및 조치, 지속적인 운영을 가능하게 합니다. 실제로 2025년까지 엔터프라이즈 데이터의 75%가 엣지에서 처리될 것으로 예상되는데, 이는 현재의 10%에 비해 크게 증가한 수치입니다.¹

IBM은 엣지 환경의 규모, 변동성, 변화 속도에 적합한 자율 관리 서비스를 제공합니다. IBM은 또한 통신 기업이 네트워크를 현대화하고 엣지에서 새로운 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 솔루션도 제공합니다.