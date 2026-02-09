엣지 컴퓨팅 솔루션

운영을 자동화하고 경험을 개선하며 안전 조치를 강화하세요
5G를 사용한 엣지 컴퓨팅은 모든 산업에서 엄청난 기회를 창출합니다. 컴퓨팅 및 데이터 스토리지를 데이터가 생성되는 위치에 더 가깝게 배치하여 더 나은 데이터 제어, 비용 절감, 더 빠른 인사이트 및 조치, 지속적인 운영을 가능하게 합니다. 실제로 2025년까지 엔터프라이즈 데이터의 75%가 엣지에서 처리될 것으로 예상되는데, 이는 현재의 10%에 비해 크게 증가한 수치입니다.¹
IBM은 엣지 환경의 규모, 변동성, 변화 속도에 적합한 자율 관리 서비스를 제공합니다. IBM은 또한 통신 기업이 네트워크를 현대화하고 엣지에서 새로운 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 솔루션도 제공합니다.
한 명의 관리자가 수천 개의 엔드포인트에서 애플리케이션 환경의 규모와 변동성을 관리하는 정책을 적용할 수 있습니다. IBM® Edge Application Manager를 사용하면 모든 하이브리드 멀티클라우드 환경에서 엣지부터 코어까지 워크로드를 관리할 수 있습니다.
엣지 컴퓨팅으로 해결할 수 있는 활용 사례는 매우 다양합니다. IBM 엣지 지원 솔루션 및 서비스는 고객이 인더스트리 4.0, 공급망, 자산 관리 등에서 디지털 경험을 제공하고 비즈니스 효율성을 창출할 수 있도록 지원합니다.
점점 더 많은 통신 서비스 제공업체(CSP)가 성장을 견인하기 위해 5G 및 엣지 컴퓨팅 서비스를 제공하고자 합니다. IBM 통신 클라우드 솔루션을 사용하면 CSP가 프로세스 및 서비스 보장을 개선하는 동시에 운영 비용을 절감하도록 지원합니다.
분산된 기기와 센서의 데이터를 수집 및 분석하여 개별 경험을 개선하고 운전자 안전을 강화하며 운송을 최적화합니다.
지능형 비디오 분석 및 AI를 통해 재고 모니터링, 자동 보충 등 엔드투엔드 관리를 오케스트레이션합니다.
분산된 설비 및 제조 공정에서 인사이트를 수집하고 실시간으로 대응하여 생산 라인을 최적화하고 낭비를 줄입니다.
IBM® Power Systems 및 IBM Storage 솔루션은 엣지에서 AI 모델 실행을 지원합니다. 엣지에서 생성되는 실시간 시각적 데이터를 포함한 모든 유형의 데이터로부터 비즈니스 인사이트를 확보하세요.
1620년 메이플라워 항로를 재현하는 최초의 자율 대서양 횡단 항해는 엣지 및 AI를 위한 IBM 기술로 구동됩니다.
Equinix는 IBM과 Red Hat을 사용하여 글로벌 메트로 엣지 플랫폼을 구축하고 50개 이상의 시장에서 기업을 하나로 연결합니다.
Eurotech는 고성능 엣지 컴퓨팅 장치에 IBM과 Red Hat을 적용하여 엣지 컴퓨팅의 새로운 가능성을 열고 있습니다.
Hazelcast는 IBM Edge Application Manager를 사용하여 인메모리 데이터 그리드 솔루션을 배포함으로써 엣지에서 고급 분석을 구현합니다.
