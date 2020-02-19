엣지 컴퓨팅에 자율 관리가 필요한 이유

만약 당신이 소매, 제조, 유통, 은행 또는 거의 모든 산업의 CIO라면, 대규모 분산형 컴퓨팅 아키텍처, 즉 엣지 컴퓨팅을 도입하여 사업 부문이 수익과 비용 절감을 극대화할 수 있도록 지원하는 전략을 구축하고 있습니다.
하지만 기존의 관리 방식으로는 수만 대의 엣지 서버와 수십만 대의 엣지 디바이스가 있는 토폴로지를 비용 효율적으로 관리하고 보호할 수 없다는 점을 우려하고 있습니다.
컴퓨팅이 확장됨에 따라 엣지 환경의 규모, 가변성, 변화 속도는 기존 관리 소프트웨어가 설계되지 않은 과제를 안고 있습니다. 원래는 환경이 자주 변경되지 않는 소수의 데이터 센터 또는 퍼블릭 클라우드 리전에 많은 서버(종종 표준화된)가 있는 중앙 집중식 토폴로지를 위해 구축되었습니다.
이제 엣지를 사용하면 훨씬 더 이질적인 수만 대의 서버와 수십만 대의 엣지 디바이스가 수천 개의 원격 위치에 배포되고 새로운 위치 또는 엣지 디바이스와 서버가 지속적으로 추가됩니다. 관리자가 토폴로지와 관련 차이점을 이해하는 것은 거의 불가능하며, 이는 엣지에 새로운 애플리케이션을 배포하려고 할 때 매우 중요합니다.
"성공적인 엣지 전략을 개발하려면 관리 엔드포인트의 복잡성을 고려하고 규모와 변동성이 기존의 온프레미스 또는 퍼블릭 클라우드 배포와 크게 다르다는 점을 인식해야 합니다."
IDC 백서, IBM 후원, "The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value", 2020년 1월
엣지 환경의 방대한 규모, 가변성, 변화 속도에는 새로운 접근 방식, 즉 자율적 관리 방식이 필요합니다. 배포 협상, 계약, 실행, 워크로드에 대한 지속적인 검증과 같은 관리 작업은 관리자가 아닌 자율 관리 소프트웨어에 맡겨야 합니다.
이는 엣지 엔드포인트의 소프트웨어 에이전트와 자율 관리 소프트웨어를 구성하는 관리 허브 간의 비동기 통신을 통해 달성됩니다. 수행되는 행동은 관리자의 의도에 기반하지만, 새로운 엔드포인트 온보딩 중에도 관리자의 개입 없이 이루어집니다.
예를 들면 다음과 같습니다. "이 애플리케이션을 OpenShift 4.2, 8코어 사용 가능, 2GB 메모리, 1TB 스토리지를 갖춘 모든 엣지 서버에 배포하고, 캐나다 토론토에 위치하지 않으며, ABCD 부서에서 소유한 애플리케이션을 실행하지 않습니다."
엣지 소프트웨어 에이전트는 자신이 나타내는 에지 엔드포인트가 관리자가 설정한 의도를 충족하는지 자율적으로 판단하고, 충족하는 경우 자동으로 애플리케이션 설치를 시작합니다. 소프트웨어 에이전트는 시간이 지남에 따라 계약 유효성을 지속적으로 확인합니다. 예를 들어, Red Hat OpenShift 버전이 나중에 4.3으로 업그레이드되면 에이전트는 계약이 더 이상 유효하지 않다고 관리자에게 알리거나 애플리케이션을 자동으로 종료할 수 있습니다.
자율 관리를 통해 한 명의 관리자가 인간의 시작이나 개입 없이 수만 개의 엔드포인트를 관리할 수 있습니다.
집이 자율화되고 있다면 관리 소프트웨어도 자율화될 때가 되지 않았나요?
정말 놀라운 시기입니다. 5G, 엣지 컴퓨팅, AI의 융합은 이전에 볼 수 없었던 수준의 혁신을 촉발할 것입니다. IBM은 기업이 엣지 IT를 사용하여 더 빠르게 인사이트와 조치를 취하고, 지속적인 운영을 유지하며, 새로운 고객 경험을 제공할 수 있다고 믿습니다.
자율적인 엣지 관리를 통해 CIO가 어떻게 산업 전반에서 매출을 늘리고 비용을 절감하여 엣지 컴퓨팅 접근 방식을 혁신할 수 있는지 알아보세요.
