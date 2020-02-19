엣지 컴퓨팅에 자율 관리가 필요한 이유

컴퓨팅이 확장됨에 따라 엣지 환경의 규모, 가변성, 변화 속도는 기존 관리 소프트웨어가 설계되지 않은 과제를 안고 있습니다. 원래는 환경이 자주 변경되지 않는 소수의 데이터 센터 또는 퍼블릭 클라우드 리전에 많은 서버(종종 표준화된)가 있는 중앙 집중식 토폴로지를 위해 구축되었습니다.

이제 엣지를 사용하면 훨씬 더 이질적인 수만 대의 서버와 수십만 대의 엣지 디바이스가 수천 개의 원격 위치에 배포되고 새로운 위치 또는 엣지 디바이스와 서버가 지속적으로 추가됩니다. 관리자가 토폴로지와 관련 차이점을 이해하는 것은 거의 불가능하며, 이는 엣지에 새로운 애플리케이션을 배포하려고 할 때 매우 중요합니다.

"성공적인 엣지 전략을 개발하려면 관리 엔드포인트의 복잡성을 고려하고 규모와 변동성이 기존의 온프레미스 또는 퍼블릭 클라우드 배포와 크게 다르다는 점을 인식해야 합니다."

IDC 백서, IBM 후원, "The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value", 2020년 1월