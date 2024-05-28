의료 및 생명과학 분야를 위한 클라우드 솔루션

IBM Cloud®는 워크로드 요구사항 또는 클라우드로의 여정 중 어떤 단계에 있는지에 상관없이 워크로드 지원을 위해 개방형의 보안 및 엔터프라이즈급 환경을 의료 산업 고객에게 제공합니다. 보안 및 규제 준수 표준을 충족하면서도 연구를 가속화하고 혁신적인 고객 경험으로 환자 신뢰도를 높이며 시스템 가동 시간을 개선합니다.
다양한 솔루션이 기존 워크로드를 클라우드로 리프트 앤 시프트 방식으로 이동하고 현대화하도록 지원합니다. 오픈 소스 기술을 사용하여 클라우드에서 손쉽게 애플리케이션을 생성한 다음 기존 워크로드와 통합합니다. IBM Cloud를 사용하면 모든 규모의 의료 기관이 끊임없이 변화하는 고객 및 업계 요구사항을 충족하는 혁신적인 서비스를 신속하게 제공함으로써 민첩한 스타트업처럼 운영할 수 있습니다. IBM은 귀사의 요구사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
IBM은 심도 있는 산업 전문 지식과 HIPAA 지원 및 GxP 지원 데이터 세트를 사용하여 고객의 클라우드로의 여정 가속화를 지원할 수 있습니다.
IBM® Garage™ 또는 IBM® Watson Health 등의 광범위한 혁신적 서비스를 통해 데이터의 파워를 발굴하고 보다 효율적인 시스템을 구축하며 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
IBM은 최상위 레벨 암호화 인증(FIPS 140-2 레벨 4)을 사용하는 유일한 클라우드 제공자이며, 전용 하드웨어 보안 모듈(HSM)로 KYOK(Keep Your Own Key)를 실현합니다. 따라서, 고객만 고객의 데이터에 액세스할 수 있습니다.
AI는 고객이 미래의 결과를 예측 및 구체화하고, 복잡한 프로세스를 자동화하며, 직원의 시간을 최적으로 활용하도록 지원합니다.
IBM은 더 많은 데이터 인사이트를 얻고 운영을 간소화하는 데 도움이 되는 의료 산업용 툴 및 서비스를 제공합니다.
클라우드 컴퓨팅을 사용하면 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지, 보안 리소스를 필요에 따라 할당할 수 있습니다.
서버와 서버 리소스는 단일 테넌트 용도로만 사용되며 IBM Cloud 네트워크에 호스팅되어 있습니다.
퍼블릭 클라우드의 확장성과 가용성을 추가하면서 온프레미스 인프라를 유지 관리합니다.
확장성이 뛰어나고 안정적인 클라우드에서 Red Hat® OpenShift® 클러스터를 관리할 수 있습니다.
저장 중 데이터, 이동 중 데이터 및 사용 중 데이터에 대한 시장 선도적 보호 기능을 사용자의 제어 하에 활용합니다.
지역, 글로벌 또는 업계 HIPAA 규제 준수 중 어떠한 수준의 규제 준수를 당면하든 IBM Cloud는 이러한 책무를 관리할 수 있도록 지원합니다
IBM이 제공하는 전문 지식을 활용하여 엔터프라이즈 애플리케이션 및 워크로드에 대한 지속적 보안을 제공합니다.