의료 및 생명과학 분야를 위한 클라우드 솔루션

IBM Cloud®는 워크로드 요구사항 또는 클라우드로의 여정 중 어떤 단계에 있는지에 상관없이 워크로드 지원을 위해 개방형의 보안 및 엔터프라이즈급 환경을 의료 산업 고객에게 제공합니다. 보안 및 규제 준수 표준을 충족하면서도 연구를 가속화하고 혁신적인 고객 경험으로 환자 신뢰도를 높이며 시스템 가동 시간을 개선합니다.

다양한 솔루션이 기존 워크로드를 클라우드로 리프트 앤 시프트 방식으로 이동하고 현대화하도록 지원합니다. 오픈 소스 기술을 사용하여 클라우드에서 손쉽게 애플리케이션을 생성한 다음 기존 워크로드와 통합합니다. IBM Cloud를 사용하면 모든 규모의 의료 기관이 끊임없이 변화하는 고객 및 업계 요구사항을 충족하는 혁신적인 서비스를 신속하게 제공함으로써 민첩한 스타트업처럼 운영할 수 있습니다. IBM은 귀사의 요구사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.