의료 및 생명과학 분야를 위한 클라우드 솔루션

클라우드를 사용하여 진료 현장에서 더 나은 의사결정을 내립니다.
디지털 태블릿으로 데이터를 검토하고 있는 의료 전문가를 위에서 본 모습
더욱 안전하고 혁신적인 의료 서비스 솔루션

IBM Cloud®는 워크로드 요구사항 또는 클라우드로의 여정 중 어떤 단계에 있는지에 상관없이 워크로드 지원을 위해 개방형의 보안 및 엔터프라이즈급 환경을 의료 산업 고객에게 제공합니다. 보안 및 규제 준수 표준을 충족하면서도 연구를 가속화하고 혁신적인 고객 경험으로 환자 신뢰도를 높이며 시스템 가동 시간을 개선합니다.

다양한 솔루션이 기존 워크로드를 클라우드로 리프트 앤 시프트 방식으로 이동하고 현대화하도록 지원합니다. 오픈 소스 기술을 사용하여 클라우드에서 손쉽게 애플리케이션을 생성한 다음 기존 워크로드와 통합합니다. IBM Cloud를 사용하면 모든 규모의 의료 기관이 끊임없이 변화하는 고객 및 업계 요구사항을 충족하는 혁신적인 서비스를 신속하게 제공함으로써 민첩한 스타트업처럼 운영할 수 있습니다.  IBM은 귀사의 요구사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
IBM Cloud를 선택해야 하는 이유
더 빠른 디지털 혁신 추진

IBM은 심도 있는 산업 전문 지식과 HIPAA 지원 및 GxP 지원 데이터 세트를 사용하여 고객의 클라우드로의 여정 가속화를 지원할 수 있습니다.
더 나은 비즈니스 인사이트 제공

IBM® Garage™ 또는 IBM® Watson Health 등의 광범위한 혁신적 서비스를 통해 데이터의 파워를 발굴하고 보다 효율적인 시스템을 구축하며 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
보안 및 프라이빗 기능 향상

IBM은 최상위 레벨 암호화 인증(FIPS 140-2 레벨 4)을 사용하는 유일한 클라우드 제공자이며, 전용 하드웨어 보안 모듈(HSM)로 KYOK(Keep Your Own Key)를 실현합니다. 따라서, 고객만 고객의 데이터에 액세스할 수 있습니다.
AI

AI는 고객이 미래의 결과를 예측 및 구체화하고, 복잡한 프로세스를 자동화하며, 직원의 시간을 최적으로 활용하도록 지원합니다.

 IBM Watson Health

IBM은 더 많은 데이터 인사이트를 얻고 운영을 간소화하는 데 도움이 되는 의료 산업용 툴 및 서비스를 제공합니다.

 Watson Health 자세히 보기
컴퓨팅

클라우드 컴퓨팅을 사용하면 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지, 보안 리소스를 필요에 따라 할당할 수 있습니다.

 IBM Cloud Bare Metal Servers

서버와 서버 리소스는 단일 테넌트 용도로만 사용되며 IBM Cloud 네트워크에 호스팅되어 있습니다.

 베어메탈 서버 자세히 보기 IBM Cloud for VMware 솔루션

퍼블릭 클라우드의 확장성과 가용성을 추가하면서 온프레미스 인프라를 유지 관리합니다.

 VMware 자세히 보기 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

확장성이 뛰어나고 안정적인 클라우드에서 Red Hat® OpenShift® 클러스터를 관리할 수 있습니다.

 Red Hat OpenShift 살펴보기
보안

저장 중 데이터, 이동 중 데이터 및 사용 중 데이터에 대한 시장 선도적 보호 기능을 사용자의 제어 하에 활용합니다.

 규제 준수

지역, 글로벌 또는 업계 HIPAA 규제 준수 중 어떠한 수준의 규제 준수를 당면하든 IBM Cloud는 이러한 책무를 관리할 수 있도록 지원합니다

 규제 준수 프로그램 살펴보기 IBM Security

IBM이 제공하는 전문 지식을 활용하여 엔터프라이즈 애플리케이션 및 워크로드에 대한 지속적 보안을 제공합니다.

 클라우드 보안 살펴보기 하이퍼 보호 암호화 서비스 자세히 보기
기초 학습
클라우드 보안 및 이를 비즈니스 운영에 통합하는 엔터프라이즈의 중요성을 살펴봅니다.
컴퓨터로 타이핑하고 있는 남자
SQL로 빅데이터 로그 처리
이 학습서는 로그 레코드를 수집, 저장 및 분석하여 규제 요구사항을 지원하거나 정보 감지를 지원하도록 설계된 로그 분석 파이프라인을 빌드하는 데 도움이 됩니다.
IBM Center for Cloud Training 방문하기
다음 단계

가장 인기 있는 IBM Cloud 서비스는 어떤 도움을 줄 수 있을까요?

