IBM Cloud for Financial Services

고유한 현대화 및 AI 혁신 요구 사항을 충족하기 위해 구축된 산업별 클라우드
규제 대상 산업을 위한 클라우드의 혁신

IBM Cloud for Financial Services는 가장 민감한 데이터 및 AI 워크로드를 보호할 수 있는 최초의 클라우드입니다. 업계 인사이트를 기반으로 하는 보안 및 제어 기능이 내장된 IBM Cloud for Financial Services를 통해 인프라를 최적화하고 규정 준수를 입증할 수 있으므로 가장 중요한 것, 즉 고객을 위한 가치 제공에 집중할 수 있습니다. 
IBM의 업계 전문성과 광범위한 파트너십을 통해 강화된 업계 최고의 보안 및 개인정보 보호 기능.

 코어 뱅킹 시스템 현대화의 이점.

코어 뱅킹 앱 현대화를 향한 과정을 재고하세요

 협업을 통해 디지털 혁신을 가속화하는 방법은 무엇일까요?

코어 뱅킹 시스템을 현대화하는 BPER Banca Group과 IBM
이점
AI를 위해 구축

규제 산업에 종사하는 기업이 AI 기반 혁신을 안전하게 배포하고 새로운 운영 모델로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.
Hybrid by Design

IBM의 개방적이고 안전하며 유연한 플랫폼 중심 접근 방식을 통해 하이브리드 멀티클라우드 아키텍처 전반에서 일관된 성능을 제공할 수 있습니다.
가장 엄격한 여러 규제 및 규정 준수 표준

목적에 맞게 구축된 클라우드는 업계 인사이트를 기반으로 하는 IBM Cloud Framework for Financial Services를 활용하여 업계에서 가장 엄격한 여러 규제 및 규정 준수 표준으로 위험을 완화할 수 있습니다.

솔루션

위험 및 규정 준수 관리

IBM Cloud 보안 및 규정 준수 센터를 통해 규제 준수를 최우선으로 하여 중요 업무용 데이터 및 애플리케이션에 대한 지속적인 엣지 투 엣지 클라우드 보호를 제공합니다.
결제 서비스의 효율성 향상

IBM Cloud for Financial Services에서 IBM Payment Center의 서비스형 결제 솔루션을 통해 최신 인지 및 AI 기술을 활용하여 결제 서비스의 효율성과 가치를 높일 수 있습니다.
무역 및 공급망 비즈니스 혁신

성장 지원에 최적화된 산업별 플랫폼 전략을 채택하고 IBM 커넥티드 트레이드 플랫폼으로 전체 무역 에코시스템의 거래 위험 요소를 제거할 수 있습니다.

인사이트 확보 시간 단축

IBM Cloud HPC를 사용하여 대규모의 컴퓨팅 집약적인 문제를 해결하고 인사이트를 더욱 빠르게 확보할 수 있습니다.

직원들이 어디서나 안전하게 일할 수 있도록 지원

IBM Cloud에서 금융 서비스 DaaS 환경을 구축하여 획기적인 이점을 얻고 기존 환경과의 통합을 실현할 수 있습니다.

AI 거버넌스의 운영화

규제 산업에 필요한 신뢰할 수 있는 AI 워크플로우를 지원하도록 구축된 IBM의 차세대 AI 기술(watsonx.ai, watsonx.governance, watsonx Orchestrate)을 사용하여 책임감 있고 투명하며 설명 가능한 AI로 생산성을 발휘할 수 있습니다.

클라이언트 혁신 사례

Circeo

헝가리 핀테크 기업이 IBM 퍼블릭 클라우드를 활용하여 규정 준수에 필요한 보안을 유지하면서 혁신적인 비즈니스를 지원하는 방법을 알아보세요.
Asteria

이 금융 기술 제공업체는 IBM과 협력하여 소규모 기업을 위한 현금 흐름을 실현했습니다.
GEVA 그룹

IBM은 중요한 서비스를 IBM Cloud로 이전하여 보안, 안정성, 규정 준수를 최적화하기 위해 유럽의 결제 처리 회사와 파트너십을 맺었습니다.
IBM과 함께 협력 및 제작 혁신적인 성과 함께 만들기

IBM Consulting을 통해 뱅킹 및 핵심 보험 시스템을 현대화할 수 있습니다. 2023년 포브스(Forbes)가 미국 최고의 경영 컨설팅 회사 중 하나로 선정했으며, 금융 기관과 협력한 업무에 대해 최고 등급인 별 5개를 받았습니다.

 더 알아보기 혁신 기술 활용

IBM Cloud Framework for Financial Services에 대한 최고 수준의 준수를 입증한 검증된 기술 파트너 및 핀테크 기업으로 구성된 IBM의 성장하는 에코시스템을 활용하여 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다.

 동영상 보기(0:39) 비즈니스 성장

비즈니스 파트너가 IBM과 협력하여 클라이언트의 현대화 과정을 가속화하는 방법을 알아보세요.

 더 알아보기
리소스 신뢰할 수 있는 AI로 가치 창출. 변화하는 위험 환경에서 보험에 대한 새로운 사고. 코어 뱅킹과 결제 시스템을 현대화하고 복원력 있는 디지털 기반 확립. 클라이언트를 위한 혁신을 가속화하려는 IBM Cloud의 사명에 대해 알아둬야 할 5가지. IBM Cloud가 보안을 최우선으로 하여 규제가 심한 산업에서 혁신을 주도하도록 돕는 방법. 온디맨드 웨비나 - AI 시대의 규제 데이터를 위한 소버린 클라우드에 대응
