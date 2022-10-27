IBM Cloud for Financial Services

IBM Cloud for Financial Services는 가장 민감한 데이터 및 AI 워크로드를 보호할 수 있는 최초의 클라우드입니다. 업계 인사이트를 기반으로 하는 보안 및 제어 기능이 내장된 IBM Cloud for Financial Services를 통해 인프라를 최적화하고 규정 준수를 입증할 수 있으므로 가장 중요한 것, 즉 고객을 위한 가치 제공에 집중할 수 있습니다.