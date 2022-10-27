IBM Cloud for Financial Services

IBM Cloud for Financial Services는 가장 민감한 데이터 및 AI 워크로드를 보호할 수 있는 최초의 클라우드입니다. 업계 인사이트를 기반으로 하는 보안 및 제어 기능이 내장된 IBM Cloud for Financial Services를 통해 인프라를 최적화하고 규정 준수를 입증할 수 있으므로 가장 중요한 것, 즉 고객을 위한 가치 제공에 집중할 수 있습니다.
백서를 다운로드하여 IBM Cloud for Financial Services에 대해 자세히 알아보세요
코어 뱅킹 앱 현대화를 향한 과정을 재고하세요
코어 뱅킹 시스템을 현대화하는 BPER Banca Group과 IBM
규제 산업에 종사하는 기업이 AI 기반 혁신을 안전하게 배포하고 새로운 운영 모델로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.
IBM의 개방적이고 안전하며 유연한 플랫폼 중심 접근 방식을 통해 하이브리드 멀티클라우드 아키텍처 전반에서 일관된 성능을 제공할 수 있습니다.
목적에 맞게 구축된 클라우드는 업계 인사이트를 기반으로 하는 IBM Cloud Framework for Financial Services를 활용하여 업계에서 가장 엄격한 여러 규제 및 규정 준수 표준으로 위험을 완화할 수 있습니다.
IBM Cloud 보안 및 규정 준수 센터를 통해 규제 준수를 최우선으로 하여 중요 업무용 데이터 및 애플리케이션에 대한 지속적인 엣지 투 엣지 클라우드 보호를 제공합니다.
IBM Cloud for Financial Services에서 IBM Payment Center의 서비스형 결제 솔루션을 통해 최신 인지 및 AI 기술을 활용하여 결제 서비스의 효율성과 가치를 높일 수 있습니다.
성장 지원에 최적화된 산업별 플랫폼 전략을 채택하고 IBM 커넥티드 트레이드 플랫폼으로 전체 무역 에코시스템의 거래 위험 요소를 제거할 수 있습니다.
IBM Consulting을 통해 뱅킹 및 핵심 보험 시스템을 현대화할 수 있습니다. 2023년 포브스(Forbes)가 미국 최고의 경영 컨설팅 회사 중 하나로 선정했으며, 금융 기관과 협력한 업무에 대해 최고 등급인 별 5개를 받았습니다.
IBM Cloud Framework for Financial Services에 대한 최고 수준의 준수를 입증한 검증된 기술 파트너 및 핀테크 기업으로 구성된 IBM의 성장하는 에코시스템을 활용하여 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다.
비즈니스 파트너가 IBM과 협력하여 클라이언트의 현대화 과정을 가속화하는 방법을 알아보세요.