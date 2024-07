팟캐스트 | 2023년 12월

비즈니스 아웃사이드 인을 위한 AI의 기술: 금융 업계의 관점

IBM의 Jerry Cuomo와 Riccardo Forlenza가 Citigroup의 Murli Buluswar와 함께 'Outside In: A Financial Industry Perspective'에 대해 열띤 토론을 벌이는 자리에 함께하세요. 이 에피소드에서는 산업, 특히 금융 서비스를 혁신하는 데 있어 생성형 AI의 역할에 대해 심층적으로 살펴봅니다.