전용 서버 호스팅 솔루션

IBM 전용 서버 호스팅은 대규모의 미션 크리티컬한 워크로드에 적합한 완전한 격리, 제어, 보안 기능을 제공합니다. IBM의 사설 베어메탈 서버 환경은 다양한 구성 옵션, Intel® 및 AMD CPU 아키텍처, 다용도 스토리지 등으로 최대한의 커스터마이징과 성능을 제공합니다. 다른 공급업체와는 달리, IBM Cloud®은 60개 이상의 데이터 센터와 19개 국가에서 전용 서버 호스팅 위치를 제공합니다.