전용 서버 호스팅 솔루션

IBM 전용 서버 호스팅은 대규모의 미션 크리티컬한 워크로드에 적합한 완전한 격리, 제어, 보안 기능을 제공합니다. IBM의 사설 베어메탈 서버 환경은 다양한 구성 옵션, Intel® 및 AMD CPU 아키텍처, 다용도 스토리지 등으로 최대한의 커스터마이징과 성능을 제공합니다. 다른 공급업체와는 달리, IBM Cloud®은 60개 이상의 데이터 센터와 19개 국가에서 전용 서버 호스팅 위치를 제공합니다.
고객이 HPC 워크로드를 현대화하고 보호하도록 돕기 위한 Intel과 IBM의 노력에 대해 알아보세요.
IBM Cloud Bare Metal Servers를 통해 4세대 Intel® 기술을 미화 1,000 달러 할인된 가격으로 만나보세요.
IBM 전용 서버 호스팅은 IBM Cloud Bare Metal Servers용 다양한 최상의 Intel 및 AMD 고성능 CPU를 제공합니다. 이와 함께 BYO 기능, 다용도 스토리지, 확장 메모리 등도 제공합니다.
데이터가 사용자와 보다 가까이 있을수록 대기 시간, 보안 및 시기 적절한 서비스 제공과 관련한 문제점을 줄일 수 있습니다. IBM 전용 서버 호스팅을 사용하면 전 세계에 산재한 글로벌 데이터 센터 네트워크와 PoP(Point of Presence, 네트워크 거점) 지점 중에서 선택할 수 있습니다.
SAP HANA/SAP NetWeaver 및 기타 인증된 워크로드에 대해 전용 호스팅 서버를 프로비저닝하고, HPC 요구사항에 맞는 최신 NVIDIA Tesla GPU를 추가할 수 있습니다.
IBM은 최근에 전체적으로 IBM Cloud Bare Metal Servers의 전용 호스팅 가격을 평균 17% 낮췼습니다. 또한 20TB의 무료 대역폭도 포함시켰습니다.1 더 스마트한 클라우드 비용 관리를 위해 책정된 가격으로 시간별, 월별, 예약 청구 방식 중에서 선택할 수 있습니다.
4코어, 3.80GHz / 16GB RAM / 1TB SATA x 1 / 20TB 대역폭1
20코어, 2.20GHz / 32GB RAM/ 1TB SATA x 1 / 20TB 대역폭1
48코어, 2.40GHz / 32GB RAM / 1TB SATA x 1 / 20TB 대역폭1
최신 Intel 또는 AMD 기술의 단일, 듀얼 또는 쿼드 프로세서를 선택합니다. 속도, RAM, 스토리지 OS 등을 선택합니다. 또는 더 빨리 프로비저닝하려면 사전 구성된 전용 서버 호스팅 옵션 중에서 선택합니다.
직접 루트 액세스를 통해 전용 서버 호스팅 환경에 대한 제어력을 높일 수 있습니다. IBM Cloud Bare Metal Servers는 물리적 전용 사설 컴퓨팅 서버로 고객이 원하는 필수 기능을 제공합니다.
컴퓨팅 집약적인 태스크를 보다 빠른 시간 내에 해결합니다. 플랫폼당 최대 128개 코어를 사용하여 최신 전용 호스팅 워크로드 및 컨테이너화된 서비스를 지원합니다.
단 2~4시간이면 월별 전용 서버를 온라인 상태로 가동할 수 있습니다. 시간별 전용 서버는 30분 내에 가동할 수 있습니다.
웹 호스팅은 웹 사이트를 구성하는 파일용 스토리지 및 인터넷에서 다른 사용자가 웹 사이트를 사용할 수 있도록 하는 네트워크 인프라, 소프트웨어, 물리적 하드웨어를 제공합니다.
1미국, 캐나다 및 EU 데이터 센터에는 20TB가 포함되어 있으며, 기타 모든 데이터 센터에는 5TB 대역폭이 포함되어 있습니다. 신규 가격과 오퍼링은 현재나 미래의 기타 할인과 결합되지 않을 수 있습니다.