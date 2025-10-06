가장 규제가 심한 산업에서도 사용할 수 있는 엔터프라이즈 클라우드 플랫폼으로, 복원력과 성능, 보안이 뛰어나고 규정을 준수하는 클라우드를 제공합니다.
기업 고객을 위한 차별화된 서비스 제안
"지금껏 우리가 전 세계에서 사용한 클라우드 중 가장 신뢰할 수 있는 클라우드" - Dizzion CEO, Robert Green
IBM® Cloud를 통해 x86, Power 및 IBM® SaaS에서 워크로드 랜딩 존 최적화
컨테이너화된 워크로드를 호스팅하는 IBM의 CIO 하이브리드 클라우드 플랫폼은 레거시 호스팅에 비해 90%의 비용 절감 효과 제공
내장된 보안 및 규정 준수를 통해 대규모 성능과 복원력을 제공하는 엔터프라이즈 클라우드 AI 지원
단 몇 초 만에 2.7M 데이터 포인트 - 윔블던에서 팬들이 즉각적이고 안전하게 인사이트를 얻을 수 있음
대규모 계약 없이도 필요한 곳으로 워크로드를 이동하여 유리한 비용 확보
대규모 약정 없음 - 더 낮은 약정 등급과 더 높은 표준 할인 제공
IBM Cloud를 사용하면 AI 워크로드의 매우 동적이고 성능 집약적인 특성을 지원하도록 원활하게 확장할 수 있습니다.
업계 리더가 신뢰하는 IBM Cloud
비즈니스 목표에 맞는 맞춤형 하이브리드 클라우드 랜딩 존과 관련된 조치를 이끄는 IBM의 전문가와 도구를 활용하여 혁신을 앞당기고 그 과정에서 위험 요소를 제거할 수 있습니다.