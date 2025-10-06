IBM Cloud: AI 지원, 보안, 하이브리드 설계

가장 규제가 심한 산업에서도 사용할 수 있는 엔터프라이즈 클라우드 플랫폼으로, 복원력과 성능, 보안이 뛰어나고 규정을 준수하는 클라우드를 제공합니다.
주요 업데이트 2025년 10월 22일 Cloud Partner Summit에서 파트너를 위해 설계된 영향력 있는 90분 디지털 회의에 참여하세요 간소화된 대규모 컴퓨팅! 서버리스 플릿은 컴퓨팅 집약적 워크로드를 VM이나 GPU에 효율적이고 안전하게 배포하는 쉬운 방법을 제공합니다.
기하학적 도형의 콜라주와 컴퓨터로 작업하는 두 남자

IBM TechXchange 2025

IBM® Cloud를 통해 AI 및 현대화 여정을 가속화하고 최고의 인증을 취득하며 동료들과 네트워크를 구축하는 방법 알아보기

악수를 하는 비즈니스맨의 클로즈업 앵글
신뢰성

기업 고객을 위한 차별화된 서비스 제안

"지금껏 우리가 전 세계에서 사용한 클라우드 중 가장 신뢰할 수 있는 클라우드" - Dizzion CEO, Robert Green

문서에 서명하는 비즈니스 전문가의 클로즈업 앵글
하이브리드 중심 설계

IBM® Cloud를 통해 x86, Power 및 IBM® SaaS에서 워크로드 랜딩 존 최적화

컨테이너화된 워크로드를 호스팅하는 IBM의 CIO 하이브리드 클라우드 플랫폼은 레거시 호스팅에 비해 90%의 비용 절감 효과 제공

고객의 손이 기술과 상호 작용하는 모습의 클로즈업
특수 목적에 맞게 구축

내장된 보안 및 규정 준수를 통해 대규모 성능과 복원력을 제공하는 엔터프라이즈 클라우드 AI 지원

단 몇 초 만에 2.7M 데이터 포인트 - 윔블던에서 팬들이 즉각적이고 안전하게 인사이트를 얻을 수 있음

다양한 모양과 상호 작용하는 손의 일러스트레이션
유연한 상업 조건

대규모 계약 없이도 필요한 곳으로 워크로드를 이동하여 유리한 비용 확보


대규모 약정 없음 - 더 낮은 약정 등급과 더 높은 표준 할인 제공

신뢰할 수 있는 AI 확장

IBM Cloud를 사용하면 AI 워크로드의 매우 동적이고 성능 집약적인 특성을 지원하도록 원활하게 확장할 수 있습니다.
얽힌 여러 개의 투명 및 보라색 고리의 3D 렌더링
AI 구축, 확장 및 관리
단일 플랫폼에서 비즈니스 전반에 걸쳐 AI를 쉽게 배포하고 통합할 수 있을 뿐만 아니라 모든 데이터 소스를 관리하고 책임감 있는 AI 워크플로우를 가속화할 수 있습니다.
회로 기판 클로즈업
IBM AI 인프라
IBM 인프라는 안전하고 확장 가능하고 개방적이며 배상될 뿐 아니라 AI 워크로드의 매우 동적이고 성능 집약적인 특성을 지원하도록 디자인되었습니다.
거리에서 스마트폰을 사용하는 여성
생성형 AI 보안을 위한 IBM 프레임워크
AI 파이프라인의 각 단계(데이터 보안, 모델 보안, 사용 보안)에서 AI를 보호할 수 있습니다.
울창한 녹색 숲의 조감도
IBM 클라우드 탄소 계산기
AI 기반 혁신을 지속 가능하게 확장하고 가속화할 수 있습니다.

사례 연구

업계 리더가 신뢰하는 IBM Cloud

ATM에서 돈을 인출하는 사업가의 측면 각도
IBM Power Virtual Server에서의 RISE with SAP
지구의 위성 사진
확장 가능한 클라우드 인프라를 통해 AI 안전성 연구 가속화
폭풍우 속에서 파란 우산을 쓴 사람의 조감도
IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage 및 IBM Code Engine
야간 조명이 켜진 금융 건물
IBM Cloud for Financial Services
고객 서비스 담당자가 일하는 모습을 공중에서 본 모습
IBM Watsonx 및 IBM Cloud
얽힌 여러 개의 투명 및 보라색 고리의 3D 렌더링
IBM watsonx.ai, IBM Watsonx Assistant 및 IBM Cloud
작동 중인 3D 프린터의 클로즈업 각도
IBM Power Virtual Server 및 IBM Cloud Object Storage
테니스를 치는 여성의 조감도
IBM watsonx.ai, IBM Cloud 및 IBM Consulting

규제 대상 산업을 위한 IBM Cloud

IBM의 엔터프라이즈 클라우드 플랫폼은 가장 규제가 심한 산업에서도 최고 수준의 규제, 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

 IBM Cloud for Financial Services

세계 최초의 금융 서비스 지원 퍼블릭 클라우드로 위험을 줄이고 규정 준수를 강화할 수 있습니다.

 IBM watsonx.governance

AI 거버넌스로 블랙박스를 열어보세요. IBM watsonx.governance는 조직의 AI 활동을 지시, 관리, 모니터링하기 위해 구축되었습니다.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

완전 관리형 기밀 컴퓨팅 컨테이너 런타임으로, 기술 보증이 적용되는 고도로 격리된 환경에서 민감한 컨테이너화된 워크로드를 배포할 수 있습니다.
IBM Cloud for VMware

IBM Cloud에서 안전하고 원활한 매니지드 방식을 확보하세요.

 IBM Power Virtual Server

클라우드와 온프레미스 환경 전반에서 워크로드를 원활하게 이동하고 관리

 GPU를 활용한 IBM Cloud 컴퓨팅

GPU 서버를 통한 더 많은 선택과 유연성

 IBM Cloud의 컴퓨팅 서비스

사용자가 환경을 관리하는 동안 IBM Cloud로 인프라를 관리할 수 있습니다. 사용한 만큼만 지불하세요.

 IBM Cloud Code Engine

완전 관리형 서버리스 플랫폼에서 컨테이너, 애플리케이션 코드, 배치 작업 또는 함수를 실행할 수 있습니다.

 IBM Cloud Object Storage

뛰어난 확장성, 복원력, 보안을 바탕으로 어디서나 어떤 형식으로든 데이터를 저장할 수 있습니다.
IBM Cloud for SAP

SAP ERP를 더욱 빠르게 현대화하고 위험을 제거하며 비즈니스 운영을 혁신할 수 있습니다.

 Red Hat Openshift on IBM Cloud

하이브리드 클라우드 환경 전반에서 엔터프라이즈 워크로드를 컨테이너화하고 완전히 자동화하고 확장할 수 있습니다.

 고성능 컴퓨팅

하이브리드 클라우드 HPC 솔루션을 사용하여 대규모의 컴퓨팅 집약적인 문제를 해결하고 인사이트를 더욱 빠르게 확보할 수 있습니다.

 고속 파일 전송

거리, 크기 또는 네트워크 상태에 관계없이 최대 속도로 대용량 파일 및 데이터 세트를 이동합니다.
컨피덴셜 컴퓨팅

전체 컴퓨팅 라이프사이클에 걸쳐 데이터를 보호할 수 있습니다.

 IBM Cloud 보안 솔루션

하이브리드 멀티클라우드로 안전하게 전환하고 클라우드 과정의 모든 단계에 보안을 통합합니다.

 클라우드 보안 및 규정 준수

조직의 보안, 위험, 규정 표준 준수를 중앙에서 관리할 수 있습니다.
InstructLab as a Service on IBM Cloud

InstructLab as a Service on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

 IBM Cloud의 GPU 및 AI 액셀러레이터

IBM Cloud의 GPU 및 AI 액셀러레이터
언론 보도

녹색과 파란색 유리 큐브의 3D 렌더링
이제 SAP Cloud ERP로 현대화하는 고객을 위한 새로운 혁신적인 하이퍼스케일러 옵션으로 IBM Cloud를 사용할 수 있습니다 자세히 보기
분할된 색상의 빛나는 은행 상징의 3D 렌더링
BNP Paribas, IBM® Cloud와 새로운 다년 파트너십 계약 체결 자세히 보기
원으로 만든 일러스트 패턴
Omdia Universe: CloudOps, 2025년 자세히 보기
디지털 책이 있는 가상 도서관을 탐색하는 사람
Intel과 IBM, AI 혁신을 위한 더 나은 가격 대비 성능 제공을 위해 협력 자세히 알아보기
밤의 무지개 색 다리
알아둬야 할 5가지: 내년에 AI 및 하이브리드 클라우드로 혁신 추진
하늘에서 내려다 본 야간의 원형 도로와 차들
재투자 가치를 제공하고 규정 준수를 관리하는 IBM 하이브리드 클라우드
녹색의 추상적이고 미래형 디자인의 3D 렌더링
클라이언트가 하이브리드 멀티클라우드 환경 전반에서 데이터를 보호하고 위험을 평가할 수 있도록 Cloud Security and Compliance Center를 확장하는 IBM
얽힌 여러 개의 투명 및 보라색 고리의 3D 렌더링
IBM Cloud에 혁신적인 결제 기능을 제공하여 은행의 혁신을 지원하는 Temenos
IBM® Cloud OpenShift를 사용한 데이터 배포를 보여주는 일러스트
가상화와 컨테이너화의 결합: 이제 IBM Cloud에서 Red Hat OpenShift Virtualization 사용 가능 자세히 보기

IBM Cloud를 통한 혁신

비즈니스 목표에 맞는 맞춤형 하이브리드 클라우드 랜딩 존과 관련된 조치를 이끄는 IBM의 전문가와 도구를 활용하여 혁신을 앞당기고 그 과정에서 위험 요소를 제거할 수 있습니다.

프로모션 오퍼

Cloud Object Storage 단일 요금제
더 많이 저장하세요. 지출을 줄입니다. 한시적으로 Cloud Object Storage에서 월 12달러/GB의 저렴한 요금으로 이용할 수 있습니다. 코드가 필요하지 않습니다.
Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Servers를 최대 83% 할인받으세요.
서버 수명 기간에 Intel Xeon 2174G IBM® Cloud Bare Metal Servers를 최대 83% 할인을 받으세요. 결제 시 프로모션 코드 SCALENOW1을 사용하세요.
IBM® Cloud Bare Metal Servers 최대 69% 할인
서버 수명 기간에 Intel Xeon 4210, Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 6434, Intel Xeon 8260, Intel Xeon 8474를 포함한 IBM® Cloud Bare Metal Servers를 최대 69% 할인 받으세요. 결제 시 프로모션 코드 SCALENOW2를 사용하세요.
Virtual Servers for VPC 프로파일
결제 시 BUYVPC 코드를 사용하면 새로운 Virtual Servers for VPC 프로필을 최대 60% 할인받을 수 있습니다. 이 프로모션은 신규 고객에게 12개월 동안 유효합니다. 프로모션은 2026년 1월 28일에 만료됩니다.
IBM® Cloud Mass Storage Server
Intel Xeon 6416 프로세서(24, 32, 36코어 옵션 포함)를 탑재한 대용량 스토리지 서버를 최대 70% 할인된 가격에 만나보세요. 결제 시 프로모션 코드 STOREMORE를 사용하세요. 본 혜택은 대용량 스토리지 서버 신규 고객에게만 적용됩니다. 프로모션은 2025년 12월 31일에 종료됩니다.
VMware Cloud Foundation on IBM Cloud에 대한 할인 혜택
놀라운 두 가지 할인 혜택: 1. 1년 또는 3년 약정 시 최대 50% 할인된 가격으로 VMware Cloud Foundation as a Service(VCFaaS)를 이용할 수 있습니다. 2. 최대 미화 20만 달러의 마이그레이션 크레딧으로 VMware 워크로드를 VMware Cloud Foundation on IBM Cloud로 마이그레이션할 수 있습니다.
IBM Power Virtual Server 미화 2,000달러 할인
프로모션 코드: POWERVS2000을 적용하면 IBM Power Computing 환경을 구축하는 데 필요한 Power Virtual Server와 다양한 사전 구성 서비스 리소스 구매 시 미화 2,000달러 할인을 받을 수 있습니다. 프로모션 코드는 2025년 12월 31일에 만료됩니다.
NVIDIA L40s 및 A100PCIe 카드와 Intel Gaudi 3의 GPU 프로파일
결제 시 코드 GPU4YOU를 사용하면 NVIDIA L40s 및 A100 PCIe 카드와 Intel Gaudi 3 가속기의 GPU 프로필을 50% 할인된 가격으로 누리세요. 이 프로모션은 신규 고객에게 6개월 동안 유효합니다. 프로모션은 2026년 1월 28일에 만료됩니다.
조직에 필요한 하이브리드 클라우드 인프라를 구축하기 위한 여정을 지원하기 위해 설계된 모든 IBM Cloud 프로모션을 살펴보세요.
앤티로프 캐년의 저면도
IBM Cloud를 둘러보세요. 무료 계정을 만들고 40개 이상의 상시 무료 제품에 액세스해 보세요.