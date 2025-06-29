IBM Power Virtual Server에서의 RISE with SAP는 현재 IBM Power 서버에서 미션 크리티컬 SAP 애플리케이션을 실행하고 있는 10,000개 이상의 비즈니스를 위한 게임 체인저입니다. 이 새로운 하이퍼스케일러 옵션은 90일 이내에 온프레미스 IBM Power 서버에서 클라우드로 SAP S/4HANA 워크로드를 이동하고, Power 환경에서 x86 환경으로 이전할 때에 비해 SAP S/4HANA Cloud 마이그레이션 시간을 최대 15~25% 단축하도록 설계되었습니다.

IBM Power 플랫폼은 SAP 인증 서버 중에서도 가장 높은 수준의 가용성과 보안을 제공하는 것으로 인정받고 있습니다. IBM Power Virtual Server 또는 x86 Server에서 SAP 환경을 실행하는 고객을 위해 IBM Power Virtual Server는 비즈니스에 가장 중요한 운영을 실행할 수 있는 안전하고 회복력 있는 플랫폼을 제공합니다. 또한 IBM Cloud 플랫폼 서비스를 활용하여 SAP 데이터 소스와 비 SAP 데이터 소스 외에도 AI 기반 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

175개국에서 진행되는 IBM Power Virtual Server에서의 SAP Cloud ERP Private을 사용한 IBM의 자체 RISE with SAP 현대화 여정은 SAP에 따르면 세계 최대 규모의 기업 혁신 프로젝트 중 하나입니다. 이는 이 솔루션의 효율성과 신뢰성을 증명합니다. 견적-현금, 재무 및 제조 운영을 SAP S/4HANA Cloud Private으로 마이그레이션한 결과, 인프라 운영 비용이 30% 절감되었으며 가동 이후 100% 가용성으로 운영되고 있습니다.