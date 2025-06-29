2025년 6월 29일
이제 RISE with SAP 방법론을 사용하여 SAP Cloud ERP Private으로 현대화하는 고객을 위한 새로운 하이퍼스케일러 옵션으로 IBM Cloud를 사용할 수 있습니다.
IBM Power Virtual Server에서의 RISE with SAP는 현재 IBM Power 서버에서 미션 크리티컬 SAP 애플리케이션을 실행하고 있는 10,000개 이상의 비즈니스를 위한 게임 체인저입니다. 이 새로운 하이퍼스케일러 옵션은 90일 이내에 온프레미스 IBM Power 서버에서 클라우드로 SAP S/4HANA 워크로드를 이동하고, Power 환경에서 x86 환경으로 이전할 때에 비해 SAP S/4HANA Cloud 마이그레이션 시간을 최대 15~25% 단축하도록 설계되었습니다.
IBM Power 플랫폼은 SAP 인증 서버 중에서도 가장 높은 수준의 가용성과 보안을 제공하는 것으로 인정받고 있습니다. IBM Power Virtual Server 또는 x86 Server에서 SAP 환경을 실행하는 고객을 위해 IBM Power Virtual Server는 비즈니스에 가장 중요한 운영을 실행할 수 있는 안전하고 회복력 있는 플랫폼을 제공합니다. 또한 IBM Cloud 플랫폼 서비스를 활용하여 SAP 데이터 소스와 비 SAP 데이터 소스 외에도 AI 기반 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
175개국에서 진행되는 IBM Power Virtual Server에서의 SAP Cloud ERP Private을 사용한 IBM의 자체 RISE with SAP 현대화 여정은 SAP에 따르면 세계 최대 규모의 기업 혁신 프로젝트 중 하나입니다. 이는 이 솔루션의 효율성과 신뢰성을 증명합니다. 견적-현금, 재무 및 제조 운영을 SAP S/4HANA Cloud Private으로 마이그레이션한 결과, 인프라 운영 비용이 30% 절감되었으며 가동 이후 100% 가용성으로 운영되고 있습니다.
RISE with SAP 여정을 시작할 때 고객은 그동안 이용해 온 파트너와 협력할 수 있는 유연성이 필요합니다. IBM은 고객이 클라우드 ERP 혁신을 실행하는 데 필요한 전문 지식을 제공하기 위해 선도적인 검증된 Rise with SAP 파트너, SSAP 에코시스템의 ISV 및 Power 에코시스템 파트너와의 파트너십을 확대하고 있습니다.
다음은 최근 발표된 내용입니다.
"이번 발표는 IBM Power에서 SAP 환경을 실행하는 Wipro의 고객이 환상적인 성능, 강력한 보안 및 규정 준수 관리, 더 빠른 클라우드 마이그레이션을 제공하도록 설계된 하이브리드 클라우드 전략을 쉽게 도입할 수 있게 해 주는 희소식이라고 생각합니다.”라고 Wipro의 사장 겸 엔터프라이즈 애플리케이션 글로벌 책임자인 Harish Dwarkanhalli는 말했습니다.
또한 IBM은 고객, SI 및 기타 에코시스템 파트너에게 SAP 애플리케이션용 Transformation Suite를 제공하고 있습니다. 이 제품군은 IBM 및 SNP와 같은 업계 선두주자의 소프트웨어와 서비스를 결합하여 필수 마이그레이션 작업을 자동화함으로써 더 빠르고 중단 없는 RISE with SAP 여정을 제공할 수 있도록 합니다. IBM은 혁신 제품군 외에도 SAP 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하는 데 따르는 복잡성을 해결하기 위해 RISE with SAP 방법론에 맞춤화된 투자 프로그램을 제공합니다. 이 프로그램은 초기 단계의 기술 평가, 마이그레이션 실행 및 주변 비 RISE 워크로드의 클라우드 전환을 지원합니다. 여기에는 SAP 워크로드를 실행하는 적격 IBM Power10 프로세서 기반 서버에 대한 보상판매 오퍼가 포함됩니다.
IBM Power Virtual Server for SAP Cloud ERP 현대화의 전략적 이점에 대해 자세히 알아보려면예정된 웨비나에 참여하세요. SAP와 IBM이 이 솔루션을 함께 최적화하여 IBM Power 고객을 위한 SAP Cloud ERP 마이그레이션을 가속화한 방법을 알아보고, IBM CIO의 혁신 여정에 대해 알아보고, RISE with SAP 여정을 위한 IBM의 차별화된 투자 프로그램의 이점을 살펴보세요.