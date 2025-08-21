클라우드 보안 솔루션

기존 엔터프라이즈 보안 프로그램에 클라우드를 통합하는 것은 단순히 몇 가지 제어 또는 포인트 솔루션을 추가하는 것이 아닙니다. 조직의 문화 및 클라우드 보안 전략에 대한 새로운 접근 방식을 개발하려면 리소스 및 비즈니스 요구에 대한 평가가 필요합니다. 일관된 하이브리드, 멀티클라우드 보안 프로그램을 관리하려면 가시성과 제어를 구축해야 합니다. IBM Security 제품 및 전문가는 적절한 제어를 통합하고 워크로드를 오케스트레이션하며 효과적인 위협 관리를 수립할 수 있도록 지원합니다.