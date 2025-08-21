클라우드 보안 솔루션

기존 엔터프라이즈 보안 프로그램에 클라우드를 통합하는 것은 단순히 몇 가지 제어 또는 포인트 솔루션을 추가하는 것이 아닙니다. 조직의 문화 및 클라우드 보안 전략에 대한 새로운 접근 방식을 개발하려면 리소스 및 비즈니스 요구에 대한 평가가 필요합니다. 일관된 하이브리드, 멀티클라우드 보안 프로그램을 관리하려면 가시성과 제어를 구축해야 합니다. IBM Security 제품 및 전문가는 적절한 제어를 통합하고 워크로드를 오케스트레이션하며 효과적인 위협 관리를 수립할 수 있도록 지원합니다.
귀하의 비즈니스와 위험 기반 보안 프로그램의 미래 상태를 알아보세요. 스택의 모든 계층에서 클라우드 보안을 구축하여 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다.
기본 클라우드 보안 제어를 통합하고 보안을 고려한 설계(secure-by-design) 방법론을 구현하며 보안 오케스트레이션 및 자동화를 구축하여 엔터프라이즈 클라우드 보안 프로그램을 정의하고 시행하세요.
기업은 중앙 집중화된 가시성과 제어를 통해 위협 환경을 모니터링하고 이에 적응할 수 있습니다. 효과적인 조직 전반의 인시던스 대응을 조정하여 공격을 탐지하고 억제할 수 있습니다.
NHS Digital은 향상된 보안 서비스 및 지원을 제공하기 위해 전략적 사이버 보안 운영 센터(CSOC) 파트너로 IBM을 선정했습니다.
CIB는 IBM과 파트너십을 맺고 8,000명의 직원에게 안전하고 투명한 ID 관리를 제공하여 수동 ID 거버넌스 작업을 줄였습니다.