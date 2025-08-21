사이버 위험을 다시 쓰는 AI 공격자와 방어자의 새로운 전장 살펴보기

클라우드 보안 솔루션

하이브리드 멀티클라우드로 안전하게 전환하고 클라우드 과정의 모든 단계에 보안을 통합하세요
2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 받기
엔터프라이즈 보안 프로그램 및 하이브리드 클라우드 관리 일러스트

스마트 AI는 더 스마트한 보안과 거버넌스로 시작됩니다

Fortune지 선정 20대 의료 기업의 사이버보안 리더와 함께하는 대화에 참여하여 AI 보안 모범 사례를 들어 보세요.

웨비나 참여 등록
신뢰할 수 있는 혁신적 보안

기존 엔터프라이즈 보안 프로그램에 클라우드를 통합하는 것은 단순히 몇 가지 제어 또는 포인트 솔루션을 추가하는 것이 아닙니다. 조직의 문화 및 클라우드 보안 전략에 대한 새로운 접근 방식을 개발하려면 리소스 및 비즈니스 요구에 대한 평가가 필요합니다. 일관된 하이브리드, 멀티클라우드 보안 프로그램을 관리하려면 가시성과 제어를 구축해야 합니다. IBM Security 제품 및 전문가는 적절한 제어를 통합하고 워크로드를 오케스트레이션하며 효과적인 위협 관리를 수립할 수 있도록 지원합니다.

IBM Guardium Data Security Center는 KuppingerCole Analysts의 Leadership Compass Data Security Platforms 2025에서 4개 카테고리의 리더로 선정되었습니다
보고서 확인
IBM Security Services를 사용하여 데이터, 애플리케이션 및 환경을 보호하고 모니터링합니다
미래 상태에 대해 정의

귀하의 비즈니스와 위험 기반 보안 프로그램의 미래 상태를 알아보세요. 스택의 모든 계층에서 클라우드 보안을 구축하여 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다.
클라우드를 위한 안전한 구축 및 클라우드로 안전하게 이동

기본 클라우드 보안 제어를 통합하고 보안을 고려한 설계(secure-by-design) 방법론을 구현하며 보안 오케스트레이션 및 자동화를 구축하여 엔터프라이즈 클라우드 보안 프로그램을 정의하고 시행하세요.

 

 
지속적인 위협 관리 및 복원력 실행

기업은 중앙 집중화된 가시성과 제어를 통해 위협 환경을 모니터링하고 이에 적응할 수 있습니다. 효과적인 조직 전반의 인시던스 대응을 조정하여 공격을 탐지하고 억제할 수 있습니다.

 
하이브리드 멀티클라우드 보안 솔루션 위협 관리
정확한 인사이트로 위협 및 이벤트 정보를 관리하여 새로운 위협에 적응하고 공격을 신속하게 탐지 및 대응합니다.
데이터 보호
중요한 데이터의 위치에 구애받지 않고 데이터를 찾고 분류하며 보호하고 관리하세요. 클라우드 데이터 암호화 키를 직접 보관하세요.
ID 및 액세스 관리(IAM)
하이브리드 멀티클라우드 환경 전반에서 적절한 수준의 액세스 권한을 가진 사람을 식별하고 관리하세요.
하이브리드 멀티클라우드 보안 플랫폼
데이터를 이동하지 않고도 데이터 소스에 연결하고, 도구와 팀 전체의 오케스트레이션 및 자동화를 통해 더 빠르게 작업하세요.
모바일 보안 솔루션
하나의 단일 콘솔에서 모바일 디바이스를 관리 및 보호하고 피싱과 같은 사이버 위협이 발생하지 않도록 예방하세요.
사기 방지 솔루션
모든 채널에서 고객을 인증하고 사기를 탐지하며 악의적인 사용자로부터 보호합니다.
클라우드 보안 서비스 클라우드 보안 및 위험 전략
종합적인 클라우드 보안 위험 기반 전략, 거버넌스, 대비 계획과 함께 시작합니다.
워크로드 보호
안전하게 설계된 워크로드를 구축·배포·관리합니다.
X-Force Red 공격형 보안 서비스
조직에 침입하려는 전 세계 해커 팀에 대응하고 위험한 취약성을 파악합니다.
위협 관리 서비스
더 스마트한 보안 프레임워크를 활용하여 위협 라이프사이클 전체를 관리합니다.
데이터 보안 서비스
가장 중요한 기업 데이터를 종합적으로 보호합니다.
클라우드 IAM 서비스
성공적인 클라우드 ID 및 액세스 관리(IAM) 프로그램으로의 마이그레이션을 진행합니다.
사례 연구
병동에서 디지털 태블릿을 사용하며 대화하는 간호사
NHS Digital

NHS Digital은 향상된 보안 서비스 및 지원을 제공하기 위해 전략적 사이버 보안 운영 센터(CSOC) 파트너로 IBM을 선정했습니다.

 자세히 보기
도시 로터리의 불빛 궤적 일러스트
Commercial International Bank S.A.E. (CIB)

CIB는 IBM과 파트너십을 맺고 8,000명의 직원에게 안전하고 투명한 ID 관리를 제공하여 수동 ID 거버넌스 작업을 줄였습니다.

 자세히 보기
리소스 2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서
AI 관련 보안 인시던트를 겪은 조직의 97%가 적절한 액세스 제어 체계를 갖추지 못했습니다.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
위협 행위자가 공격을 수행하는 방법과 조직을 선제적으로 보호하는 방법에 대해 알아보세요.
2024년 IBM Security X-Force 클라우드 위협 환경 보고서
최신 위협 인텔리전스로 클라우드를 보호하기 위한 핵심 인사이트와 실용적인 전략을 확인하세요.
클라우드 보안 설명
비즈니스 보안에 대한 외부 및 내부 위협을 해결하기 위해 설계된 절차 및 기술 모음인 클라우드 보안과 이를 적용하는 방법을 알아보세요.
클라우드 보안 서비스 오케스트레이션
하이브리드 클라우드를 보호하고, 혁신을 주도하고, 인시던트 대응을 조정하여 조직에 대한 위험을 최소화하는 방법을 알아보세요.
블로그 게시물
보안에 대한 최신 동향과 뉴스를 확인하세요.
클라우드 보호

각 기업의 필요에 따라 클라우드 보안 서비스 및 솔루션을 제공하는 맞춤형 클라우드 경험을 제공합니다.