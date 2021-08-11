오늘날의 기업에서는 클라우드 기반 환경과 IaaS, PaaS 또는 SaaS 컴퓨팅 모델로의 전환이 증가하고 있습니다. 특히 애플리케이션과 서비스를 확장할 때 인프라 관리의 역동적인 특성으로 인해 기업은 부서에 적절한 리소스를 배치하는 데 많은 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 서비스형 모델을 통해 조직은 많은 시간이 소요되는 IT 관련 업무의 부담을 덜 수 있습니다.

기업이 클라우드로 계속 마이그레이션함에 따라 데이터를 안전하게 유지하기 위한 보안 요구 사항을 이해하는 것이 중요해졌습니다. 서드파티 클라우드 컴퓨팅 제공업체가 이러한 인프라의 관리를 맡을 수는 있지만, 데이터 자산 보안 및 책임까지 서드파티에 모두 의존할 수는 없습니다.



기본적으로 대부분의 클라우드 제공업체는 모범 보안 관행을 따르고 서버의 무결성을 보호하기 위해 적극적인 조치를 취합니다. 그러나 조직은 클라우드에서 실행되는 데이터, 애플리케이션 및 워크로드를 보호할 때 자체적으로 고려해야 할 사항이 있습니다.



디지털 환경이 계속 진화함에 따라 보안 위협은 더욱 고도화되고 있습니다. 이러한 위협은 조직의 전반적인 데이터 액세스 및 이동에 대한 가시성 부족으로 인해 클라우드 컴퓨팅 제공업체를 노골적으로 표적으로 삼습니다. 클라우드 보안을 개선하기 위한 적극적인 조치를 취하지 않으면 조직은 저장된 위치에 관계없이 고객 정보를 관리할 때 심각한 거버넌스 및 규정 준수 위험에 직면할 수 있습니다.



클라우드 보안은 기업 규모와 관계없이 중요한 논의 주제가 되어야 합니다. 클라우드 인프라는 모든 산업과 여러 업종에 걸쳐 최신 컴퓨팅의 거의 모든 측면을 지원합니다.



그러나 성공적인 클라우드 도입은 오늘날의 사이버 공격을 방어할 수 있는 적절한 대응책을 마련하는 데 달려 있습니다. 조직이 퍼블릭, 프라이빗 또는 하이브리드 클라우드 환경에서 운영되든 관계없이 클라우드 보안 솔루션과 모범 사례는 비즈니스 연속성을 유지하기 위한 필수 요소입니다.