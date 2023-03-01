사이버 보험이란 무엇인가요?

사이버 보험에 대한 수요는 높지만, 사이버 보험 비용의 상승으로 인해 특히 소규모 기업을 비롯한 기업들의 보험 가입이 어려워지고 있습니다. Marsh McLennan에 따르면, 사이버 보험료는 2022년 1분기에 110% 상승했습니다.

451 Research에 따르면, 사이버 보험은 랜섬웨어 공격 증가에 기여할 수 있습니다. 더 많은 기업이 사이버 보험에 가입함에 따라 기업은 보험이 랜섬을 보장하므로 이를 지불하는 것을 보다 편하게 받아들이게 됩니다. 이에 따라 해커는 계속해서 랜섬을 요구할 수 있습니다. 새로운 랜섬웨어 중 하나인 HardBit는 심지어 해커가 보험 상품이 보장하는 랜섬 금액을 계산할 수 있도록 피해자에게 사이버 보험의 세부 정보를 공유하도록 요구하기도 합니다.

사이버 보험이 다른 보험 상품에 비해 신흥 상품이라는 사실 때문에 이러한 가격 변동이 더욱 심화되기도 했습니다. 보험사가 보유한 사이버 공격 비용에 관한 과거 데이터는 제한적이므로, 정확한 위험 모델을 만들고 안정적인 가격을 정하기가 어렵습니다.

보험사는 손실이 증가하는 것을 확인하면 보험료를 인상하고 보장을 제한하는 방식으로 대응합니다. 보험사 AXA는 프랑스에서 판매된 보험 상품의 랜섬웨어 지불 보장을 중단했습니다. 런던 Lloyd's는 중대한 손실의 원인 중 하나인 국가가 배후인 사이버 공격을 더 이상 보장하지 않습니다.

보험사는 또한 피보험사에게 더욱 엄격한 네트워크 보안 요건을 적용하고 있습니다. 일부 보험사는 회사가 다단계 인증, 데이터 암호화, 제로 트러스트 또는 이와 유사한 정책을 도입하지 않는 한 보험 견적조차 내주지 않습니다. 일부 보험사는 보험 계약자와 사업주가 보안 태세를 개선하는 데 도움이 되는 보안 도구 및 서비스 제공업체에 액세스할 수 있도록 하는 보다 컨설팅적인 역할을 수행하고 있습니다. 일부 전문가는 사이버 보험사가 NIST 사이버 보안 프레임워크와 같은 표준을 시행하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 예측합니다. 이러한 표준을 따르는 기업은 보험 비용이 더 낮기 때문입니다.