액세스 관리란 무엇인가요?

액세스 관리란 디지털 리소스에 대한 사용자 접근 권한을 관리하는 사이버 보안 분야입니다. 액세스 관리 도구 및 프로세스는 승인된 사용자만 필요한 리소스에 액세스할 수 있도록 하는 동시에 내부 사용자와 악의적인 외부인 모두의 무단 액세스를 차단하는 데 도움이 됩니다.
액세스 관리와 ID 관리가 함께 더 광범위한 사이버 보안 분야인 ID 및 액세스 관리(IAM)의 두 기둥을 형성합니다. IAM은 IT 시스템에서 디지털 ID 및 사용자 권한을 프로비저닝하고 보호하는 작업을 처리합니다.
ID 관리에는 인간 사용자(직원, 고객 또는 계약자)와 인간이 아닌 사용자(AI 에이전트, IoT 및 엔드포인트 디바이스 또는 자동화된 워크로드)를 포함한 시스템의 모든 사용자에 대한 ID를 생성하고 유지보수하는 작업이 포함됩니다.
액세스 관리에는 이러한 사용자가 조직의 데이터, 온프레미스 리소스 및 클라우드 기반 앱 및 자산에 안전하게 액세스할 수 있도록 하는 것이 포함됩니다. 액세스 관리의 핵심 기능에는 사용자 액세스 정책 관리, 사용자 ID 인증, 유효한 사용자가 시스템에서 특정 작업을 수행할 수 있는 권한 부여가 포함됩니다.
클라우드 컴퓨팅, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션, 원격 근무 및 생성형 AI의 부상으로 액세스 관리는 네트워크 보안의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 조직은 더 많은 종류의 사용자가 더 많은 위치에서 더 많은 종류의 리소스에 액세스할 수 있도록 하는 동시에 데이터 침해를 방지하고 승인되지 않은 사용자를 차단해야 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 핵심 액세스 관리 기능은 다음과 같습니다.
세분화된 액세스 정책은 대부분의 액세스 관리 시스템에서 사용자 액세스 권한을 제어합니다. 조직은 액세스 정책을 설정하기 위해 여러 가지 접근 방식을 취할 수 있습니다.
일반적인 액세스 제어 프레임워크 중 하나는 역할 기반 액세스 제어(RBAC)로, 사용자의 권한은 직무 기능을 기반으로 합니다. RBAC는 사용자 권한 설정 프로세스를 간소화하고 사용자에게 필요 이상의 권한을 부여하는 위험을 완화합니다.
예를 들어 시스템 관리자가 네트워크 방화벽에 대한 권한을 설정한다고 가정해 보겠습니다.
조직은 RBAC와 함께 또는 RBAC의 대안으로 다른 액세스 제어 프레임워크를 사용할 수 있습니다. 이러한 프레임워크에는 다음이 포함됩니다.
대부분의 조직의 액세스 제어 프레임워크는 최소 특권의 원칙을 따릅니다. 종종 제로 트러스트 보안 전략과 관련된 최소 권한 원칙은 사용자가 작업을 완료하는 데 필요한 가장 낮은 권한만 가져야 한다는 것을 명시합니다. 향후 보안 위험을 방지하기 위해 작업이 완료되면 권한을 취소해야 합니다.
인증은 사용자가 자신이 주장하는 사람과 동일하다는 것을 확인하는 과정입니다.
사용자는 시스템에 로그인하거나 리소스에 대한 액세스를 요청할 때, ID를 보증하기 위해 자격 증명(인증 요소라고 함)을 제출합니다. 예를 들어 인간 사용자는 비밀번호를 입력하거나 생체 인식 지문 스캔을 수행할 수 있으며, 비인간 사용자는 디지털 인증서를 공유할 수 있습니다.
액세스 관리 도구는 제출된 요소를 사용자의 파일에 있는 자격 증명과 비교하여 검사합니다. 일치하는 경우 사용자에게 액세스 권한이 부여됩니다.
비밀번호는 가장 기본적인 인증 방식이면서 가장 취약한 인증 방식이기도 합니다. 오늘날 대부분의 액세스 관리 도구는 고급 인증 방법을 사용합니다. 이러한 방법에는 다음이 포함됩니다.
권한 부여는 확인된 사용자에게 리소스에 대한 적절한 수준의 액세스 권한을 부여하는 프로세스입니다.
인증 및 권한 부여는 밀접하게 연결되어 있으며 인증은 일반적으로 권한 부여를 위한 필수 구성 요소입니다. 사용자의 신원이 입증되면 액세스 관리 시스템은 중앙 데이터베이스나 정책 엔진에 기록된 사전 정의된 액세스 정책에 따라 해당 사용자의 권한을 확인합니다. 그런 다음 시스템은 사용자에게 세션 중에 특정 권한을 가질 수 있는 권한을 부여합니다.
액세스 관리 도구는 액세스 정책을 기반으로 사용자의 권한을 제한함으로써 자신의 권한을 악의적으로 남용하는 내부자 위협과 실수로 권한을 오용하는 선의의 사용자를 모두 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용자의 ID 유효성 검사에 실패하면 액세스 관리 시스템에서 사용자에게 권한을 부여하지 않아 계정과 연결된 권한을 사용하지 못하도록 차단합니다. 이는 외부 공격자가 합법적인 사용자의 권한을 하이재킹하고 남용하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
액세스 관리 솔루션은 직원과 같은 내부 사용자의 액세스를 제어하는 도구와 고객과 같은 외부 사용자의 액세스를 제어하는 도구의 두 가지 범주로 크게 분류할 수 있습니다.
직원, 관리자, 관리자 등 조직의 내부 사용자는 비즈니스 앱, 메시징 앱, 회사 데이터베이스, HR 시스템 등을 비롯한 여러 시스템에 액세스해야 하는 경우가 많습니다.
거의 모든 기업의 내부 리소스는 민감한 것으로 간주되어 악의적인 해커로부터 보호가 필요합니다. 그러나 모든 내부 사용자가 모든 내부 리소스에 대한 액세스 권한이 필요한 것은 아닙니다. 조직은 사용자 액세스 권한을 세부적인 수준에서 제어할 수 있는 정교한 액세스 관리 도구가 필요합니다.
일반적인 내부 액세스 관리 도구는 다음과 같습니다.
IAM 플랫폼은 핵심 ID 및 액세스 관리 기능을 단일 시스템에 통합하는 포괄적인 솔루션입니다. IAM 플랫폼의 일반적인 기능으로는 사용자 디렉터리, 인증 도구, 액세스 정책 관리, ITDR(ID 위협 탐지 및 대응) 기능이 있습니다.
권한 있는 액세스 관리(PAM)는 고도로 권한이 있는 사용자 계정(예: 관리자 계정)과 권한 있는 활동(예: 민감한 데이터 작업)을 관리하고 보호하는 액세스 관리의 하위 집합입니다.
대부분의 IT 시스템에서 고도로 권한이 있는 계정은 악의적인 행위자가 심각한 피해를 주는 데 사용할 수 있는 가치가 높은 표적이므로 특별한 보호 조치를 받습니다.
PAM 도구는 자격 증명 보관소와 적시(JIT) 액세스 프로토콜을 사용하여 권한 있는 ID를 나머지 ID와 격리합니다. JIT는 사용자에게 영구적으로 상승된 권한을 부여하는 대신 요청 시 제한된 시간 동안 권한 있는 사용자에게 특정 리소스에 대한 권한 있는 액세스 권한을 부여합니다.
ID 거버넌스 및 관리(IGA) 도구는 조직의 액세스 정책 및 액세스 제어가 보안 요구 사항 및 규제 의무를 충족하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
IGA 솔루션은 각 사용자의 라이프사이클 전반에 걸쳐 규정을 준수하는 액세스 정책을 정의하고 구현하기 위한 도구를 제공합니다. 일부 IGA 도구는 사용자 온보딩 및 프로비저닝, 액세스 워크플로, 새로운 액세스 요청, 오프보딩된 사용자에 대한 프로비저닝 해제와 같은 주요 규정 준수 워크플로를 자동화하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 이 기능을 통해 조직에서는 사용자 권한 및 활동에 대한 감독을 강화하여 권한 남용 및 악용을 더 쉽게 탐지하고 차단할 수 있습니다.
ZTNA 솔루션은 "절대 신뢰하지 말고 항상 검증하라"는 제로 트러스트 원칙을 따르는 원격 액세스 도구입니다.
VPN(가상 사설망)과 같은 기존 원격 액세스 도구는 원격 사용자를 전체 회사 네트워크에 연결합니다. 반면 ZTNA는 사용자가 액세스할 수 있는 권한이 있는 특정 앱 및 리소스에만 사용자를 연결합니다.
또한 ZTNA 모델에서는 사용자를 암묵적으로 신뢰하지 않습니다. 모든 리소스에 대한 모든 액세스 요청은 사용자의 ID 또는 위치에 관계없이 확인 및 유효성을 검사해야 합니다.
조직은 외부 사용자가 리소스에 안전하게 액세스할 수 있도록 지원해야 하는 경우가 많습니다. 고객은 전자 상거래 플랫폼에서 자신의 계정에 액세스해야 할 수 있습니다. 공급업체는 송장 발행 시스템에 액세스해야 할 수 있습니다. 비즈니스 파트너는 공유 데이터에 액세스해야 할 수 있습니다. 외부 액세스 관리 도구는 특히 이러한 외부 사용자에게 서비스를 제공합니다.
일부 조직에서는 내부 및 외부 액세스 관리에 동일한 도구를 사용하지만 이 전략이 항상 가능한 것은 아닙니다. 내부 사용자와 외부 사용자의 요구 사항은 다를 수 있습니다. 예를 들어, 외부 사용자는 보안보다 편의성을 우선시하는 반면, 내부 사용자는 더 강력한 보호가 필요한 더 높은 권한을 갖습니다.
고객 ID 및 액세스 관리(CIAM) 도구는 조직 외부에 있는 고객 및 기타 사용자의 디지털 ID와 액세스 보안을 관리합니다.
다른 액세스 관리 도구와 마찬가지로 CIAM 시스템은 사용자를 인증하고 디지털 서비스에 대한 보안 액세스를 용이하게 하는 데 도움이 됩니다. 핵심 차이점은 CIAM 도구가 점진적 프로파일링(사용자가 시간이 지남에 따라 프로필을 완성할 수 있도록 허용), 소셜 로그인 및 기타 사용자 친화적인 기능을 통해 사용자 경험을 강조한다는 것입니다.
액세스 관리 도구는 조직이 권한이 있는 사용자의 위치에 관계없이 민감한 리소스에 대한 보안 액세스를 용이하게 하는 데 도움이 됩니다.
그 결과 더욱 안전하고 효율적인 네트워크를 구축할 수 있습니다. 사용자는 업무에 필요한 중단 없는 액세스를 확보하는 반면, 위협 행위자와 무단 사용자는 차단됩니다.
조직이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경을 수용함에 따라 중앙 집중식 온프레미스 IT 네트워크는 과거의 일이 되었습니다. 경계 중심의 보안 솔루션 및 전략으로는 전 세계에 분산되어 있는 장치, 사용자, 앱 및 데이터베이스를 포괄하는 네트워크를 효과적으로 보호할 수 없습니다.
해커들은 네트워크에 침입하기 위해 자격 증명을 훔치면서 신원 공격 표면에 점점 더 집중하고 있습니다. IBM® X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 사이버 공격의 30%는 유효한 계정의 도용 및 남용과 관련이 있습니다.
액세스 관리 도구는 액세스 자체를 보호하여 개별 사용자, 리소스 및 민감한 데이터에 집중하도록 조직의 방어를 경계에서 벗어납니다. 인증 도구는 하이재커로부터 사용자 계정을 보호하는 데 도움이 되며, 권한 부여 도구는 사용자가 합법적인 이유로만 권한을 사용하도록 하는 데 도움이 됩니다.
액세스 관리 도구는 또한 정기적인 액세스 후기를 수행하고 사용자가 조직을 떠나거나 역할을 변경할 때 사용자를 제거하는 등 특정 보안 작업을 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 도구들은 "권한 확대" 현상을 방지하는 데 도움을 줍니다. 이 현상은 사용자가 시간이 지남에 따라 점차적으로 필요 이상으로 많은 권한을 획득하게 되는 상황을 의미합니다.
액세스 관리 도구를 사용하면 사용자가 안전을 희생하지 않고도 필요한 리소스에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 싱글사인온(SSO) 시스템을 사용하면 사용자가 한 번 인증하여 여러 리소스에 액세스할 수 있습니다. 생체 인증 조치를 통해 사용자는 지문 스캔 및 암호보다 해독하기 어렵지만 입력하기 쉬운 기타 고유 자격 증명으로 로그인할 수 있습니다.
액세스 관리 도구는 사용자 프로비저닝 및 프로비저닝 해제 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어 역할 기반 액세스 제어 프레임워크는 사전 정의된 정책에 따라 사용자에게 올바른 권한을 자동으로 할당할 수 있습니다. 시스템 관리자는 일상적인 작업이 줄어들고 신입 직원은 수동 액세스 승인을 기다리지 않고 즉시 시작할 수 있습니다.
결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS) 및 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 프라이버시 및 보안 표준과 규정에 따라 조직은 특정 유형의 민감한 정보에 대해 엄격한 액세스 제어를 유지해야 합니다.
규정 미준수의 대가는 상당할 수 있습니다. 예를 들어, GDPR을 중대하게 위반하는 경우 최대 20,000,000유로 또는 전년도 조직 전 세계 수익의 4%에 해당하는 벌금이 부과될 수 있습니다.
액세스 관리 솔루션은 필요한 사용자만 승인된 이유로만 데이터에 액세스할 수 있도록 중앙에서 정의된 액세스 권한을 적용하여 조직이 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다.
일부 액세스 관리 도구는 사용자 활동 및 액세스 요청에 대한 기록을 유지하여 조직이 규정 준수를 입증하고 위반 사항을 정확히 찾아내는 데 도움이 되는 감사 추적을 생성할 수도 있습니다.
액세스 관리 도구는 효율성, 보안 및 규정 준수를 개선하여 조직이 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어 강력한 인증 도구는 많은 ID 기반 공격을 차단하여 보안 위협으로 인한 다운타임을 줄일 수 있습니다. 사용자 권한이 자동으로 프로비저닝되면 IT 팀이 헬프 데스크에 문의하는 횟수가 줄어들 수 있습니다. 또한 액세스 정책을 준수하면 조직에 벌금이나 법률 수수료가 부과될 가능성이 줄어듭니다.
ID 현대화 및 기존 ID 도구 보완과 동시에 온프레미스로, 클라우드에서 또는 SaaS로 AI, 앱 및 리소스의 모든 ID에 대한 안전하고 원활한 액세스를 제공하세요.
하이브리드 환경 전반에서 사용자 활동에 대한 엔드투엔드 가시성을 제공하는 ID 위협 탐지 및 대응(ITDR) 및 ID 보안 태세 관리(ISPM) 솔루션에 대해 알아보세요.
ID 및 보안 전문가의 기술, 전략, 지원을 통해 직원 및 소비자 IAM 프로그램을 성공으로 이끌 수 있습니다.
직원과 고객의 요구 사항을 관리할 수 있는 AI 기반 기능을 제공하는 선도적인 IAM 플랫폼인 IBM Verify에 대해 알아보세요.