액세스 관리란 무엇인가요?

액세스 관리와 ID 관리가 함께 더 광범위한 사이버 보안 분야인 ID 및 액세스 관리(IAM)의 두 기둥을 형성합니다. IAM은 IT 시스템에서 디지털 ID 및 사용자 권한을 프로비저닝하고 보호하는 작업을 처리합니다.

ID 관리에는 인간 사용자(직원, 고객 또는 계약자)와 인간이 아닌 사용자(AI 에이전트, IoT 및 엔드포인트 디바이스 또는 자동화된 워크로드)를 포함한 시스템의 모든 사용자에 대한 ID를 생성하고 유지보수하는 작업이 포함됩니다.

액세스 관리에는 이러한 사용자가 조직의 데이터, 온프레미스 리소스 및 클라우드 기반 앱 및 자산에 안전하게 액세스할 수 있도록 하는 것이 포함됩니다. 액세스 관리의 핵심 기능에는 사용자 액세스 정책 관리, 사용자 ID 인증, 유효한 사용자가 시스템에서 특정 작업을 수행할 수 있는 권한 부여가 포함됩니다.

클라우드 컴퓨팅, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션, 원격 근무 및 생성형 AI의 부상으로 액세스 관리는 네트워크 보안의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 조직은 더 많은 종류의 사용자가 더 많은 위치에서 더 많은 종류의 리소스에 액세스할 수 있도록 하는 동시에 데이터 침해를 방지하고 승인되지 않은 사용자를 차단해야 합니다.