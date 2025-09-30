멀티클라우드란?

공급업체 두 곳 이상의 클라우드 서비스를 사용하는 멀티클라우드는 유연성을 제공하여 성능을 최적화하고, 비용을 통제하며, 공급업체 종속을 방지합니다.
멀티클라우드는 두 곳 이상의 클라우드 공급업체가 제공하는 클라우드 서비스를 사용하는 것입니다. 멀티클라우드는 Salesforce 및 Workday와 같은 다양한 클라우드 공급업체의 SaaS(software-as-a-service)를 사용하는 것만큼 단순할 수 있습니다. 그러나 엔터프라이즈의 경우 멀티클라우드는 일반적으로 엔터프라이즈 애플리케이션을  Amazon Web Services(AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud 및 Microsoft Azure와 같은 여러 클라우드 서비스 제공업체의 PaaS(platform-as-a-service) 또는 IaaS(infrastructure-as-a-service)에서 실행하는 것을 의미합니다.

멀티클라우드 솔루션은 여러 클라우드 제공업체의 클라우드 인프라 간에 이동 가능한 클라우드 컴퓨팅 솔루션입니다. 멀티클라우드 솔루션은 일반적으로 모든 퍼블릭 클라우드 제공업체가 지원하는  Kubernetes와 같은 오픈소스 클라우드 네이티브 기술을 기반으로 구축됩니다. 이러한 솔루션은 또한 일반적으로 중앙 콘솔(또는 '단일 인터페이스')을 통해 여러 클라우드에서 워크로드를 관리하는 기능을 포함합니다. VMware와 같은 클라우드 솔루션 제공업체뿐만 아니라 선도적인 클라우드 제공업체 중 다수가 컴퓨팅 인프라, 개발, 데이터 웨어하우징클라우드 스토리지인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML), 재해 복구/비즈니스 연속성 등을 위한 멀티클라우드 솔루션을 제공합니다.
멀티클라우드의 가치와 장점

멀티클라우드가 엔터프라이즈에 제공하는 중요한 가치는 '공급업체 종속'을 방지한다는 것입니다. 공급업체 종속이란 하나의 클라우드 공급업체만 사용하여 성능 문제, 제한된 옵션 또는 불필요한 비용이 발생하는 경우를 말합니다. 멀티클라우드 전략은 다음과 같은 장점을 제공합니다.

  • 가격, 성능, 보안, 규정 준수 요구 사항, 지리적 위치를 종합적으로 고려하여 다양한 클라우드 제공업체 중에서 비즈니스에 가장 적합한 클라우드 서비스를 선택할 수 있는 유연성

  • 고객이 단일 공급업체가 제공하는 오퍼링 또는 기능이 무엇이든 이를 사용할 수 밖에 없도록 제한하는 대신 필요에 따라 또는 제공되는 경우 어느 공급업체로부터든 "동급 최고"의 기술을 신속하게 채택할 수 있음

  • 운영 중단 및 계획되지 않은 다운타임으로 인한 취약성 감소(한 클라우드에서 운영 중단이 발생해도 다른 클라우드의 서비스에 반드시 영향을 주는 것은 아니기 때문임)

  • "섀도우 IT"로 인해 발생할 수 있는 라이센스, 보안, 호환성 및 기타 문제에 대한 노출이 감소됨(섀도우 IT는 하나의 클라우드만 사용하는 조직이 제공하지 않는 클라우드 서비스에 사용자가 독립적으로 등록하는 것을 말함).
멀티클라우드 관리

멀티클라우드 아키텍처의 장점을 극대화하는 비결은 여러 클라우드에서 애플리케이션과 리소스가 마치 하나의 클라우드에 속한 것처럼 이들을 중앙 집중식으로 관리하는 것입니다. 그러나 멀티클라우드 관리에는 다음과 같은 여러 가지 문제점이 수반됩니다.

  • 여러 플랫폼에서 일관적인 클라우드 보안 및 규정 준수 정책을 유지

  • 대상 환경(예: 개발, 스테이징 및 프로덕션) 및 다양한 호스팅 플랫폼에 애플리케이션을 지속적으로 배포

  • 로깅 및 모니터링 툴이 제공하는 이벤트를 페더레이션하고 시각화하여 단일 보기를 구현하고 일관된 반응을 구성

조직들은 멀티클라우드 환경이 마치 단일 클라우드로 이루어진 환경인 것처럼 모니터링하고 관리하기 위해 멀티클라우드 관리 툴(또는 멀티클라우드 관리 플랫폼이 권장됨)을 사용합니다. 최고의 멀티클라우드 관리 플랫폼은 일반적으로 다음과 같은 장점을 제공합니다.

  • 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 엣지 환경에서 IaaS, PaaS 및 SaaS 오퍼링을 포함한 모든 클라우드 리소스, 그리고 관련 데이터 스토리지 및 네트워킹 리소스에 대한 가시성 및 제어력 제공

  • AIOps(artificial intelligence for operations)를 포함하여 분석 및/또는 인공지능(AI) 기능 제공. AIOps는 AI와 머신 러닝을 사용하여 조직이 멀티클라우드 환경 전반에서 운영을 효율화하고, 가용성 또는 성능 문제를 예측하고, 심지어 시정 조치도 자동화하는 데 사용할 수 있는 지표, 즉 원격 측정 정보를 찾기 위해 데이터의 '노이즈'를 샅샅이 조사합니다.
멀티클라우드, 하이브리드 클라우드 및 하이브리드 멀티클라우드

하이브리드 클라우드는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 환경을 모두 사용하는 것을 말하며, 이때 이러한 클라우드 사이에 관리, 오케스트레이션, 이식성이 지원되므로 조직은 하이브리드 클라우드를 최적화된 단일 통합 IT 인프라로 사용할 수 있습니다.

멀티클라우드와 하이브리드 클라우드는 서로를 배제하는 개념이 아닙니다. 사실 대부분의 엔터프라이즈 하이브리드 클라우드는 최소한 두 곳의 클라우드 서비스 공급업체가 제공하는 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 서비스를 포함하므로 하이브리드 멀티클라우드입니다.

하이브리드 멀티클라우드는 다음과 같은 특성으로 멀티클라우드의 장점을 확장합니다.

  • 향상된 개발자 생산성: 하이브리드 멀티클라우드는 애자일, DevOps 개발 방법 및 마이크로서비스 아키텍처, 컨테이너서버리스 컴퓨팅과 같은 클라우드 네이티브 애플리케이션 기술을 지원하는 동시에 이러한 방법 및 기술에 의해 활성화됩니다.

  • 향상된 보안 및 규정 준수: 최고 수준의 보안과 규정 준수 기술을 폭넓게 활용하는 멀티클라우드의 장점 이외에도, 하이브리드 멀티클라우드는 가장 안전하고 규정을 준수하는 방식으로 민감한 데이터 또는 엄격한 규제가 적용되는 워크로드를 배포 및 확장할 수 있는 유연성과 모든 클라우드 서비스, 클라우드 공급업체 및 클라우드 환경에서 지속적으로 보안과 규정 준수를 구현하는 편의성을 제공합니다.

  • 효율성 향상 및 지출 최적화: 하이브리드 멀티클라우드는 가장 비용 효율적인 클라우드 서비스를 선택할 수 있는 유연성 외에도 워크로드 배포 및 확장 위치에 대한 가장 세분화된 제어력을 제공합니다. 따라서 조직은 성능을 더욱 향상시키고(예: 사용자에게 가까운 위치에 배포하여 레이턴시를 줄임) 지출을 최적화할 수 있습니다. 또한, 하이브리드 클라우드는 기존 애플리케이션을 더 빨리 현대화하도록 돕고, 새로운 가치를 창출하는 방식으로 클라우드 서비스를 클라우드 또는 온프레미스 인프라에 있는 데이터에 연결합니다.
