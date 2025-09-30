멀티클라우드는 두 곳 이상의 클라우드 공급업체가 제공하는 클라우드 서비스를 사용하는 것입니다. 멀티클라우드는 Salesforce 및 Workday와 같은 다양한 클라우드 공급업체의 SaaS(software-as-a-service)를 사용하는 것만큼 단순할 수 있습니다. 그러나 엔터프라이즈의 경우 멀티클라우드는 일반적으로 엔터프라이즈 애플리케이션을 Amazon Web Services(AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud 및 Microsoft Azure와 같은 여러 클라우드 서비스 제공업체의 PaaS(platform-as-a-service) 또는 IaaS(infrastructure-as-a-service)에서 실행하는 것을 의미합니다.
멀티클라우드 솔루션은 여러 클라우드 제공업체의 클라우드 인프라 간에 이동 가능한 클라우드 컴퓨팅 솔루션입니다. 멀티클라우드 솔루션은 일반적으로 모든 퍼블릭 클라우드 제공업체가 지원하는 Kubernetes와 같은 오픈소스 클라우드 네이티브 기술을 기반으로 구축됩니다. 이러한 솔루션은 또한 일반적으로 중앙 콘솔(또는 '단일 인터페이스')을 통해 여러 클라우드에서 워크로드를 관리하는 기능을 포함합니다. VMware와 같은 클라우드 솔루션 제공업체뿐만 아니라 선도적인 클라우드 제공업체 중 다수가 컴퓨팅 인프라, 개발, 데이터 웨어하우징, 클라우드 스토리지, 인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML), 재해 복구/비즈니스 연속성 등을 위한 멀티클라우드 솔루션을 제공합니다.
멀티클라우드가 엔터프라이즈에 제공하는 중요한 가치는 '공급업체 종속'을 방지한다는 것입니다. 공급업체 종속이란 하나의 클라우드 공급업체만 사용하여 성능 문제, 제한된 옵션 또는 불필요한 비용이 발생하는 경우를 말합니다. 멀티클라우드 전략은 다음과 같은 장점을 제공합니다.
멀티클라우드 아키텍처의 장점을 극대화하는 비결은 여러 클라우드에서 애플리케이션과 리소스가 마치 하나의 클라우드에 속한 것처럼 이들을 중앙 집중식으로 관리하는 것입니다. 그러나 멀티클라우드 관리에는 다음과 같은 여러 가지 문제점이 수반됩니다.
조직들은 멀티클라우드 환경이 마치 단일 클라우드로 이루어진 환경인 것처럼 모니터링하고 관리하기 위해 멀티클라우드 관리 툴(또는 멀티클라우드 관리 플랫폼이 권장됨)을 사용합니다. 최고의 멀티클라우드 관리 플랫폼은 일반적으로 다음과 같은 장점을 제공합니다.
하이브리드 클라우드는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 환경을 모두 사용하는 것을 말하며, 이때 이러한 클라우드 사이에 관리, 오케스트레이션, 이식성이 지원되므로 조직은 하이브리드 클라우드를 최적화된 단일 통합 IT 인프라로 사용할 수 있습니다.
멀티클라우드와 하이브리드 클라우드는 서로를 배제하는 개념이 아닙니다. 사실 대부분의 엔터프라이즈 하이브리드 클라우드는 최소한 두 곳의 클라우드 서비스 공급업체가 제공하는 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 서비스를 포함하므로 하이브리드 멀티클라우드입니다.
하이브리드 멀티클라우드는 다음과 같은 특성으로 멀티클라우드의 장점을 확장합니다.
앱을 더 빠르게 구축하고 온프레미스, 에지 컴퓨팅 및 모든 공급업체의 퍼블릭 클라우드 환경에서 지속적으로 배포합니다.
Kubernetes 클러스터에서 엔터프라이즈 워크로드를 신속하고 안전하게 컨테이너화하여 배포합니다.IBM이 OpenShift Container Platform(OCP)을 관리하므로, 사용자는 중요 업무에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
환경 전체의 성능 데이터와 종속성에 대한 가시성을 제공하는 AIOPs 플랫폼을 활용하여 혁신을 가속화하고, 운영 비용을 절감하며, IT 운영(ITOps)을 혁신할 수 있습니다.
IBM Cloud Satellite을 사용하면 관리 복잡성은 줄이고 향상된 글로벌 가시성을 활용하여 멀티클라우드 환경 전반에서 일관성 있게 애플리케이션을 배포하고 관리할 수 있습니다. 단일 API를 사용하여 분산 클라우드 위치를 생성한 다음 클라우드나 온프레미스 데이터 센터 또는 에지에서 호스트 머신을 추가할 수 있습니다. 그리고 어떤 위치에서든 툴 체인, 데이터베이스 및 AI를 포함한 공통된 클라우드 서비스 세트를 사용할 수 있습니다.