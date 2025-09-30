멀티클라우드는 두 곳 이상의 클라우드 공급업체가 제공하는 클라우드 서비스를 사용하는 것입니다. 멀티클라우드는 Salesforce 및 Workday와 같은 다양한 클라우드 공급업체의 SaaS(software-as-a-service)를 사용하는 것만큼 단순할 수 있습니다. 그러나 엔터프라이즈의 경우 멀티클라우드는 일반적으로 엔터프라이즈 애플리케이션을 Amazon Web Services(AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud 및 Microsoft Azure와 같은 여러 클라우드 서비스 제공업체의 PaaS(platform-as-a-service) 또는 IaaS(infrastructure-as-a-service)에서 실행하는 것을 의미합니다.

멀티클라우드 솔루션은 여러 클라우드 제공업체의 클라우드 인프라 간에 이동 가능한 클라우드 컴퓨팅 솔루션입니다. 멀티클라우드 솔루션은 일반적으로 모든 퍼블릭 클라우드 제공업체가 지원하는 Kubernetes와 같은 오픈소스 클라우드 네이티브 기술을 기반으로 구축됩니다. 이러한 솔루션은 또한 일반적으로 중앙 콘솔(또는 '단일 인터페이스')을 통해 여러 클라우드에서 워크로드를 관리하는 기능을 포함합니다. VMware와 같은 클라우드 솔루션 제공업체뿐만 아니라 선도적인 클라우드 제공업체 중 다수가 컴퓨팅 인프라, 개발, 데이터 웨어하우징, 클라우드 스토리지, 인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML), 재해 복구/비즈니스 연속성 등을 위한 멀티클라우드 솔루션을 제공합니다.