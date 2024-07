단일 창 모니터링은 여러 모니터링 툴과 데이터 피드를 단일 인터페이스로 통합하여 IT 팀이 애플리케이션, 네트워크 및 시스템의 상태와 성능을 종합적으로 파악하도록 지원하는 IT 및 네트워크 관리 전략입니다. IBM Instana Observability를 사용하면 이 모든 작업과 그 이상을 수행할 수 있습니다.

Instana는 애플리케이션 및 인프라 환경과 쉽게 통합되고 여러 툴의 성능 데이터를 단일 대시보드에 집약하여 전체 IT 자산에 대한 통합 뷰를 제공합니다. 이 단일 창 뷰를 통해 IT 팀은 메트릭, 추적 및 로그를 실시간으로 쉽게 연계시킬 수 있습니다. Instana는 AI 기반 분석과 자동 근본 원인 분석을 통해 문제가 심각한 사안으로 발전하기 전에 파악하고 해결하여 전체 IT 에코시스템의 성능과 가용성을 최적화하도록 지원합니다.