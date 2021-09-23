마이크로서비스는 적어도 개발자만큼이나 경영진과 프로젝트 리더들에게도 인기가 있을 가능성이 높습니다. 아키텍처에 대한 열정은 일반적으로 소프트웨어 개발 팀에 국한되어 있기 때문에 이는 마이크로서비스의 보다 특이한 특성 중 하나입니다. 그 이유는 마이크로서비스가 많은 비즈니스 리더가 팀과 개발 프로세스를 구성하고 운영하고자 하는 방식을 더 잘 반영하기 때문입니다.

다시 말해, 마이크로서비스는 원하는 운영 모델을 더 잘 구현할 수 있는 아키텍처 모델입니다. 2021년 IBM이 1,200명 이상의 개발자와 IT 임원을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 마이크로서비스 사용자의 87%가 마이크로서비스 도입이 비용과 노력을 들일 만한 가치가 있다고 동의했습니다.

다음은 마이크로서비스의 몇 가지 엔터프라이즈 이점입니다.

독립적으로 배포 가능

마이크로서비스의 가장 중요한 특징은 서비스가 더 작고 독립적으로 배포할 수 있기 때문에 코드 한 줄을 변경하거나 애플리케이션에 새로운 기능을 추가하는 데 더 이상 의회의 동의가 필요하지 않다는 점입니다.

마이크로서비스는 작은 변화에도 엄청난 시간이 소요되는 조직의 본능적인 불만을 해소할 수 있는 해결책을 제공합니다. 컴퓨터 공학 박사 학위가 없어도 속도와 민첩성을 향상시키는 접근 방식의 가치를 보거나 이해할 수 있습니다.

그러나 이러한 방식으로 서비스를 설계하는 데 필요한 가치는 속도뿐만이 아닙니다. 최근 떠오르는 일반적인 조직 모델의 목적은 비즈니스 문제, 서비스 또는 제품을 중심으로 여러 기능의 팀을 하나로 모으는 것입니다. 마이크로서비스 모델은 조직이 하나의 서비스 또는 여러 서비스를 중심으로 소규모의 교차 기능 팀을 만들어 민첩한 방식으로 운영할 수 있기 때문에 이러한 트렌드에 잘 맞습니다.

마이크로서비스의 느슨한 결합은 또한 애플리케이션에 어느 정도의 오류 격리 및 더 나은 복원력을 구축합니다. 또한 서비스의 규모가 작고 경계와 커뮤니케이션 패턴이 명확하기 때문에 새로운 팀원이 코드 기반을 더 쉽게 이해하고 빠르게 기여할 수 있어 속도와 직원 사기 측면에서 분명한 이점이 있습니다.

작업에 적합한 툴

기존의 n계층 아키텍처 패턴에서 애플리케이션은 일반적으로 공통 스택을 공유하고, 대규모 관계형 데이터베이스가 전체 애플리케이션을 지원합니다. 이 접근 방식에는 몇 가지 명백한 단점이 있는데, 그 중 가장 중요한 것은 특정 요소에 대한 작업을 위한 명확하고 더 나은 도구가 있더라도 애플리케이션의 모든 구성 요소가 공통 스택, 데이터 모델 및 데이터베이스를 공유해야 한다는 점입니다. 이는 잘못된 아키텍처를 만들며, 이러한 구성 요소를 구축하는 더 좋고 효율적인 방법이 있다는 것을 항상 알고 있는 개발자에게는 실망스러운 일입니다.

반면 마이크로서비스 모델에서는 구성 요소가 독립적으로 배포되고 REST, 이벤트 스트리밍 및 메시지 브로커의 조합을 통해 통신하므로 모든 개별 서비스의 스택을 해당 서비스에 맞게 최적화할 수 있습니다. 기술은 항상 변화하며, 여러 개의 소규모 서비스로 구성된 애플리케이션은 더 바람직한 기술이 등장할 때 더 나은 기술로 진화하는 것이 훨씬 쉽고 비용도 적게 듭니다.

정밀한 확장

마이크로서비스를 사용하면 개별 서비스를 개별적으로 배포할 수 있을 뿐만 아니라 개별적으로 확장할 수도 있습니다. 그 결과로 얻을 수 있는 이점은 명백합니다. 올바르게 수행된 마이크로서비스는 모놀리식 애플리케이션의 경우 전체 애플리케이션 대신 필요한 구성 요소만 정밀하게 확장할 수 있기 때문에 모놀리식 애플리케이션보다 인프라가 덜 필요합니다.

마이크로서비스에도 다음과 같은 도전 과제가 있습니다.

마이크로서비스의 중요한 이점에는 상당한 도전 과제가 따릅니다. 모놀리스에서 마이크로서비스로 전환하면 훨씬 더 많은 팀이 훨씬 더 많은 서비스를 훨씬 더 많은 장소에 배포하는 등 관리가 훨씬 더 복잡해집니다. 한 서비스에서 발생한 문제가 다른 서비스에서 문제를 일으키거나 원인이 될 수 있습니다. 로깅 데이터(모니터링 및 문제 해결에 사용)는 더 방대하며 서비스 간에 일관성이 없을 수 있습니다. 새 버전에서는 이전 버전과의 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 애플리케이션에는 더 많은 네트워크 연결이 필요하므로 지연 시간 및 연결 문제가 발생할 가능성이 더 커집니다. DevOps 접근 방식은 이러한 많은 문제를 해결할 수 있지만 DevOps 채택에는 나름의 어려움이 있습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 문제로 인해 비채택자가 마이크로서비스를 채택하거나 채택자가 마이크로서비스에 대한 노력을 심화하는 것을 막을 수는 없습니다. 앞서 언급한 IBM 설문조사 데이터에 따르면 현재 마이크로서비스를 사용하지 않는 사용자의 56%는 향후 2년 이내에 마이크로서비스를 채택할 가능성이 있거나 매우 높으며, 현재 마이크로서비스 사용자의 78%는 마이크로서비스에 투자한 시간, 비용 및 노력을 늘릴 것으로 보입니다.