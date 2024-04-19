IT나 클라우드 컴퓨팅 분야에서 일한다면 서비스 지향 아키텍처(SOA)와 마이크로서비스에 대한 논쟁에 대해 잘 알고 있을 것입니다. 요즘 모두가 마이크로서비스와 민첩한 애플리케이션에 대해 이야기하고 있습니다.
언뜻 보기에 두 접근 방식은 비슷해 보이고, 어떤 면에서는 실제로 그렇습니다. 두 가지 모두 민첩한 애플리케이션 개발 및 배포를 위한 클라우드 또는 하이브리드 클라우드 환경을 포함하며, 빅데이터의 속도 및 운영 요구 사항을 충족하도록 확장할 수 있습니다. 두 방법 모두 크고 복잡한 애플리케이션을 작고 유연한 구성 요소로 나눕니다. 그리고 두 아키텍처 모두 각 서비스마다 고유한 책임이 있다는 점에서 기존의 일체형 아키텍처와 다릅니다.
그러나 이러한 주요 공통점에도 불구하고 두 접근 방식을 자세히 살펴보면 중요한 차이점이 드러납니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
서비스 지향 아키텍처(SOA)는 재사용 가능한 소프트웨어 구성 요소 또는 서비스를 활용하는 애플리케이션 구성 요소의 소프트웨어 개발에 대한 전사적인 접근 방식입니다. SOA 소프트웨어 아키텍처에서 각 서비스는 고객의 신용 확인, 웹사이트 로그인 또는 모기지 신청 처리와 같은 특정 비즈니스 기능을 실행하는 데 필요한 코드 및 데이터 통합으로 구성됩니다.
서비스 인터페이스는 느슨한 결합을 제공하는데, 이는 통합이 어떻게 구현되는지에 대한 지식이 거의 없거나 전혀 없이 호출될 수 있음을 의미합니다. 이러한 느슨한 결합과 서비스 게시 방식 덕분에 개발팀은 회사 전체의 다른 애플리케이션에서 구성 요소를 재사용하여 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 이점인 동시에 위험이기도 합니다. ESB(엔터프라이즈 서비스 버스)에 대한 공유 액세스로 인해 문제가 발생하면 연결된 다른 서비스에도 영향을 미칠 수 있습니다.
XML 데이터는 SOA 아키텍처 기반 솔루션의 핵심 요소입니다. 예를 들어, XML 기반 SOA 애플리케이션을 사용하여 웹 서비스를 구축할 수 있습니다.
SOA는 1990년대 후반에 등장했으며 애플리케이션 개발 및 통합의 발전에 있어서 중요한 단계를 나타냅니다. SOA가 등장하기 전에는 모놀리식 애플리케이션을 다른 시스템의 데이터나 기능에 연결하려면 복잡한 지점 간 통합이 필요했으며, 개발자는 새로운 개발 프로젝트마다 이를 다시 만들어야 했습니다. SOA를 통해 해당 기능을 공개하면 매번 심층적인 통합을 다시 만들 필요가 없습니다.
SOA는 4가지 유형의 서비스를 제공합니다.
각 서비스는 세 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.
SOA 서비스를 결합하여 더 높은 수준의 서비스 및 애플리케이션을 만들 수 있습니다.
SOA와 마찬가지로 마이크로서비스 아키텍처는 느슨하게 결합되고 재사용 가능한 전문화된 구성 요소로 구성되어 있으며, 종종 서로 독립적으로 작동합니다. 마이크로서비스는 또한 높은 수준의 응집성, 즉 경계 컨텍스트를 사용합니다. 제한된 컨텍스트는 종속성이 거의 없는 독립된 엔티티 또는 단위로서 구성 요소와 해당 데이터 간의 관계를 나타냅니다. 마이크로서비스는 기업 전체에 적용되기보다는 일반적으로 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 통신하여 특정 비즈니스 기능을 수행하는 개별 애플리케이션을 구축합니다. 이러한 접근 방식은 특히 특정 사업 분야에 대한 민첩성, 확장 가능성 및 복원력을 높여줍니다. 일반적으로 Java는 마이크로서비스를 개발하는 데 사용되는 프로그래밍 언어입니다. Golang이나 Python 같은 다른 프로그래밍 언어도 사용할 수 있습니다.
마이크로서비스는 진정한 클라우드 네이티브 아키텍처 접근 방식으로, 종종 컨테이너에서 작동하므로 독립적인 서비스를 만들 수 있도록 확장 가능한 이식성이 뛰어납니다. 팀은 마이크로서비스를 사용하여 코드를 보다 쉽게 업데이트하고, 다양한 구성 요소에 대해 다양한 스택을 사용하고, 구성 요소를 서로 독립적으로 확장할 수 있습니다. 이 접근 방식은 단일 기능에 너무 많은 부하가 걸려 전체 애플리케이션을 확장해야 할 때 발생하는 낭비와 비용을 줄여줍니다. 마이크로서비스는 독립성이 뛰어나 다른 대안에 비해 내결함성이 높은 서비스를 제공합니다.
마이크로서비스 아키텍처에 대한 자세한 내용은 다음 동영상을 참조하세요.
두 접근 방식의 주요 차이점은 범위에 있습니다. 간단히 말해서, 서비스 지향 아키텍처(SOA)는 엔터프라이즈 범위를 갖는 반면, 마이크로서비스 아키텍처는 애플리케이션 범위를 갖습니다.
이러한 차이점을 무시하면 각 접근 방식의 핵심 원칙 중 상당수가 호환되지 않게 됩니다. 범위의 차이를 받아들인다면, 두 가지가 경쟁하기보다는 오히려 잠재적으로 서로를 보완할 수 있다는 걸 금방 깨닫게 될 겁니다.
이러한 구분이 적용되는 몇 가지 사용 사례는 다음과 같습니다.
SOA에서는 통합의 재사용성이 주요 목표이며, 기업 수준에서는 어느 정도 재사용성을 위해 노력하는 것이 필수적입니다. SOA 아키텍처의 재사용성 및 구성 요소 공유는 확장성과 효율성을 높입니다.
마이크로서비스 아키텍처에서 애플리케이션 전체에서 런타임에 재사용되는 마이크로서비스 구성 요소를 만들면 종속성이 발생하여 민첩성과 복원력이 저하됩니다. 마이크로서비스 구성 요소는 일반적으로 분리를 개선하기 위해 데이터 복제를 복사하고 수용하여 코드를 재사용하는 것을 선호합니다.
SOA의 재사용 가능한 서비스는 주로 RESTful API와 같은 동기식 프로토콜을 사용하여 기업 전체에서 사용할 수 있습니다.
그러나 마이크로서비스 애플리케이션 내에서 동기식 호출은 실시간 종속성을 유발하여 복원력을 떨어뜨립니다. 이러한 종속성으로 인해 지연이 발생할 수도 있으며, 이는 성능에 영향을 미칩니다. 마이크로서비스 애플리케이션 내에서는 게시/구독 모델을 사용하여 마이크로서비스 구성 요소가 다른 구성 요소의 데이터에 발생하는 변경 사항을 최신 상태로 유지할 수 있도록 하는 이벤트 소싱과 같이 비동기 통신을 기반으로 하는 상호 작용 패턴이 선호됩니다.
SOA에서 서비스를 제공하는 분명한 목표는 모든 애플리케이션이 기본 소스에서 직접 데이터를 동기적으로 가져오고 변경하여 복잡한 데이터 동기화 패턴을 유지할 필요성을 줄이는 것입니다.
마이크로서비스 애플리케이션에서 각 마이크로서비스는 다른 시스템에 데이터가 중복되는 경우에도 다른 마이크로서비스, 그리고 다른 애플리케이션으로부터의 독립성을 보장하는 데 필요한 모든 데이터에 대한 로컬 액세스 권한을 갖는 것이 이상적입니다. 물론 이러한 중복은 복잡성을 증가시키므로 민첩성과 성능 향상과 균형을 맞춰야 하지만 이는 마이크로서비스 설계의 현실로 받아들여지고 있습니다.
일부 조직에서는 SOA 아키텍처가 모놀리스를 대체하는 디딤돌이 되어 더욱 유연하고 민첩한 환경을 제공합니다. SOA 서비스는 대규모 환경에서 개발되고 사용될 수 있지만, 자사 관할 범위 내에서 비즈니스 프로세스를 처리하고자 하는 개별 기업의 특정 요구 사항은 해결하지 못합니다. DevOps는 조직이 SOA 아키텍처에서 마이크로서비스로 전환하여 특정 요구 사항을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
각 아키텍처 스타일에는 장점이 있는데, 어떤 스타일이 목적에 가장 적합한지 어떻게 결정할 수 있을까요? 일반적으로 이는 애플리케이션 환경의 규모와 다양성에 따라 달라집니다.
SOA와 마이크로서비스는 모두 자동화를 사용하여 비즈니스 프로세스를 가속화할 수 있습니다. 규모가 더 크고 다양한 환경일수록 서비스 지향 아키텍처(SOA)를 선호하는 경향이 있는데, 이는 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)를 통해 이기종 애플리케이션과 메시징 프로토콜 간의 통합을 지원합니다. 웹 및 모바일 애플리케이션을 포함한 소규모 환경에서는 이러한 강력한 통신 계층이 필요하지 않으며 마이크로서비스 아키텍처를 사용하여 개발이 더 쉽습니다.
SOA와 마이크로서비스 논쟁은 훨씬 더 복잡하다고 말하는 사람들이 있고, 이는 사실입니다. 여기에는 훨씬 더 많은 내용이 있습니다. 이러한 세부적인 차이에 대한 보다 기술적인 설명은 SOA와 마이크로서비스 관련 학습 허브 문서를 참고하는 것을 권장합니다. 이 문서들은 매우 심층적인 정보를 제공합니다. 그러나 비즈니스 관점에서 범위가 핵심적인 차이점입니다.
민첩한 애플리케이션을 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 민첩한 애플리케이션 아키텍처 전자책을 무료로 다운로드하세요.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
성능, 복원력, 확장성을 지키면서 FlashSystem과 Red Hat OpenShift를 사용하여 아키텍처의 데이터 계층을 컨테이너화된 애플리케이션 계층에 연결하는 방법을 알아보세요.
IBM DS8A00 스토리지 시스템 설계, 구현, 조정에 대해 심층적으로 안내합니다. 미션 크리티컬 환경에서 I/O를 간소화하고 고가용성을 유지하며 재해 복구를 강화하는 방법을 알아보세요.
IBM Storage Ceph의 아키텍처와 개념을 소개합니다. AI 워크로드를 지원하고, 스토리지를 통합하고, 다중 계층 애플리케이션에서 비용을 절감하는 확장가능한 자가 치료 데이터 계층을 설계하는 방법을 알아보세요.
수요가 많은 다중 계층 애플리케이션에 대한 데이터 계층에서 병렬 파일 시스템이 처리량과 안정성을 향상시키는 방법에 대한 IDC의 인사이트를 알아봅니다.
금융이나 공급망과 같은 업계에서 생성형 AI를 채택한 실제 사례를 소개합니다. 최신 계층형 아키텍처가 이러한 시스템을 어떻게 지원하는지 알아보세요.
Watsonx.ai는 애플리케이션 개발 팀이 워크플로에 AI를 원활하게 통합할 수 있도록 지원합니다. 이 포괄적인 툴킷은 모델 생성에서 배포에 이르기까지 전체 AI 라이프사이클를 지원합니다.
x86 하드웨어에서 메인프레임 애플리케이션 개발, 테스트, 데모, 교육을 위한 플랫폼을 사용합니다.
앱을 신속하게 설계하고 프로토타입을 제작하여 시장에 쉽게 출시할 수 있는 IBM의 모바일 앱 개발 플랫폼에 대해 알아보세요.
IBM Cloud Application Development Consulting Services는 클라우드 전략을 간소화하기 위한 전문가 지침과 혁신적인 솔루션을 제공합니다. IBM의 클라우드 및 개발 전문가와 협력해 애플리케이션을 현대화, 확장, 가속화하여 비즈니스에 혁신적인 결과를 제공하세요.