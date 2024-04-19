서비스 지향 아키텍처(SOA)는 재사용 가능한 소프트웨어 구성 요소 또는 서비스를 활용하는 애플리케이션 구성 요소의 소프트웨어 개발에 대한 전사적인 접근 방식입니다. SOA 소프트웨어 아키텍처에서 각 서비스는 고객의 신용 확인, 웹사이트 로그인 또는 모기지 신청 처리와 같은 특정 비즈니스 기능을 실행하는 데 필요한 코드 및 데이터 통합으로 구성됩니다.

서비스 인터페이스는 느슨한 결합을 제공하는데, 이는 통합이 어떻게 구현되는지에 대한 지식이 거의 없거나 전혀 없이 호출될 수 있음을 의미합니다. 이러한 느슨한 결합과 서비스 게시 방식 덕분에 개발팀은 회사 전체의 다른 애플리케이션에서 구성 요소를 재사용하여 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 이점인 동시에 위험이기도 합니다. ESB(엔터프라이즈 서비스 버스)에 대한 공유 액세스로 인해 문제가 발생하면 연결된 다른 서비스에도 영향을 미칠 수 있습니다.

XML 데이터는 SOA 아키텍처 기반 솔루션의 핵심 요소입니다. 예를 들어, XML 기반 SOA 애플리케이션을 사용하여 웹 서비스를 구축할 수 있습니다.

SOA는 1990년대 후반에 등장했으며 애플리케이션 개발 및 통합의 발전에 있어서 중요한 단계를 나타냅니다. SOA가 등장하기 전에는 모놀리식 애플리케이션을 다른 시스템의 데이터나 기능에 연결하려면 복잡한 지점 간 통합이 필요했으며, 개발자는 새로운 개발 프로젝트마다 이를 다시 만들어야 했습니다. SOA를 통해 해당 기능을 공개하면 매번 심층적인 통합을 다시 만들 필요가 없습니다.

SOA는 4가지 유형의 서비스를 제공합니다.

비즈니스 애플리케이션에 중요한 기능적 서비스(즉, 비즈니스 서비스). 기능을 구현하는 역할을 하는 엔터프라이즈 서비스. 앱 개발 및 배포에 사용되는 애플리케이션 서비스. 보안 및 인증과 같은 백엔드 프로세스에 중요한 역할을 하는 인프라 서비스.

각 서비스는 세 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.

서비스 공급자가 서비스 소비자의 요청을 실행하는 방법을 정의하는 인터페이스. 서비스 제공자와 서비스 소비자가 상호 작용하는 방식을 정의하는 계약. 서비스 코드인 구현.

SOA 서비스를 결합하여 더 높은 수준의 서비스 및 애플리케이션을 만들 수 있습니다.