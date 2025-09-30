로드 밸런싱은 몇 가지 방법으로 구현할 수 있습니다. 하드웨어 로드 밸런서는 온프레미스에 설치하는 물리적 기기입니다. 소프트웨어 로드 밸런서는 개인 소유 서버에 설치하거나 관리형 클라우드 서비스(클라우드 로드 밸런싱)로 이용할 수 있는 애플리케이션입니다.

두 경우 모두 로드 밸런서는 들어오는 클라이언트 요청을 실시간으로 중재하고 어떤 백엔드 서버가 이러한 요청을 가장 잘 처리할 수 있는지 결정하는 방식으로 작동합니다. 로드 밸런서는 한 개의 서버에 과부하가 걸리지 않도록 온프레미스 또는 서버 팜이나 클라우드 데이터 센터에 호스팅된 사용할 수 있는 서버 수에 따라 요청을 라우팅합니다.

할당된 서버는 요청을 받으면 로드 밸런서를 통해 클라이언트에 응답합니다. 그런 다음 로드 밸런서가 클라이언트의 IP 주소를 선택한 서버의 IP 주소와 일치시켜 서버-클라이언트 연결을 완료합니다. 클라이언트와 서버는 세션이 완료될 때까지 통신하고 요청된 작업을 수행할 수 있습니다.

네트워크 트래픽이 급증하는 경우, 수요를 따라잡기 위해 로드 밸런서가 더 많은 서버를 온라인 상태로 전환할 수 있습니다. 또는 네트워크 활동이 잠잠해지면 로드 밸런서가 사용할 수 있는 서버 풀을 줄일 수 있습니다. 또한 이전 사용자 요청이 임시로 저장되는 캐시 서버로 트래픽을 라우팅하여 네트워크 캐싱을 지원할 수도 있습니다.