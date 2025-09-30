이벤트 기반 아키텍처는 이벤트 발행, 캡처, 처리, 저장(지속성)을 중심으로 하는 통합 모델입니다. 애플리케이션이나 서비스에서 어떤 작업이나 변경을 수행하는데 다른 애플리케이션이나 서비스에서 이를 알아야 하는 경우, 이벤트를 발행합니다. 이벤트는 해당 작업 또는 변경에 관한 기록이며, 다른 애플리케이션이나 서비스에서 그에 대한 작업을 수행하기 위해 소비하고 처리합니다.

이벤트 기반 아키텍처는 서로 연결된 애플리케이션과 서비스 간의 느슨한 결합을 지원합니다. 즉, 이벤트를 발행하고 소비하는 방법으로 상호 통신이 가능합니다. 이벤트 형식 이외에 상대방에 관해 아무 것도 알 필요 없습니다. 아 모델은 어떤 애플리케이션/서비스에서 다른 특정 애플리케이션/서비스에 특정 정보를 요청해야 하는 요청/응답 아키텍처(통합 모델)보다 여러모로 장점이 많습니다.

이벤트 기반 아키텍처는 클라우드 네이티브 애플리케이션의 잠재력을 극대화합니다. 그리고 실시간 분석, 의사결정 지원과 같은 강력한 애플리케이션 기술도 지원합니다.