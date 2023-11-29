실시간 인공 지능 및 이벤트 처리

이벤트 기반 아키텍처는 비즈니스 속도를 가속화하는 데 필수적입니다. 이를 통해 조직은 비즈니스 및 IT 팀이 전체 조직에서 발생하는 고유한 상황에 대한 실시간 정보에 액세스하고 이를 해석하여 조치를 취할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 지원할 수 있습니다. 복잡한 이벤트 처리(CEP)를 통해 팀은 원시 비즈니스 이벤트를 관련성 있고 실행 가능한 통찰력으로 변환하고, 중요한 데이터에 대한 지속적인 최신 보기를 확보하고, 필요한 구조에서 필요한 위치로 데이터를 신속하게 이동할 수 있습니다.

인공 지능은 비즈니스 프로세스를 간소화하고 전략적 의사 결정을 개선할 수 있는 능력을 제공하는 데 도움이 되는 비즈니스의 핵심이기도 합니다. 실제로 IBV는 6,700명의 C 레벨 임원을 대상으로 실시한 설문조사에서 AI를 도입한 선진 기업의 85% 이상이 AI를 통해 운영 비용을 절감할 수 있었다고 밝혔습니다. 비기호 AI는 비정형 데이터를 체계적이고 의미 있는 정보로 변환하는 데 유용할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 분석을 간소화하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 회사의 고유한 과거 데이터에서 학습하여 패턴을 인식하는 AI 알고리즘의 기능을 통해 기업은 새로운 추세를 예측하고 짧은 대기 시간으로 이상 징후를 더 빨리 발견할 수 있습니다. 또한 기호 AI는 사실과 구조화된 데이터에 대해 추론하고 추론하도록 설계할 수 있으므로 복잡한 비즈니스 시나리오를 탐색하는 데 유용합니다. 또한 폐쇄형 및 오픈 소스 대규모 언어 모델(LLM)의 개발로 인해 AI의 일반 자연어 이해 능력이 향상되고 있습니다. 챗봇의 최신 진화에서 이러한 사례를 볼 수 있으며, 이를 통해 기업은 고객 경험을 최적화하고 고객 여정의 상호작용에서 인사이트를 빠르게 추출할 수 있습니다.

인공 지능과 실시간 이벤트 처리를 연결함으로써 기업은 두 가지 측면에서 노력을 강화하고 투자가 비즈니스 목표에 영향을 미치도록 도울 수 있습니다. 실시간 이벤트 처리는 더 빠르고 정밀한 AI를 구현하는 데 도움이 될 수 있으며, AI는 기업의 이벤트 처리 작업을 더욱 지능적이고 고객 반응 중심으로 만드는 데 기여할 수 있습니다.