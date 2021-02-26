이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 스트리밍 비교

업계 뉴스레터
이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 스트리밍은 모두 이벤트를 중심으로 진행됩니다. 이벤트는 마우스 클릭, 키 입력 또는 프로그램 로드와 같이 발생한 항목에 대한 기록입니다. 플랫폼의 차이는 이벤트를 수신하는 방식에 있습니다.
이벤트 스트리밍 플랫폼은 브로커가 제공하지 않는 특정 특성을 제공한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이벤트 스트리밍 플랫폼 레코드는 영구적이므로 애플리케이션이 브로커에 의한 삭제 위협 없이 실시간 데이터뿐만 아니라 과거 데이터도 처리할 수 있습니다. 또한 이벤트 스트리밍 플랫폼은 단순 및 복잡한 이벤트 처리 모두에 사용할 수 있으므로 이벤트 소비자는 결과에 따라 즉시 작업을 처리하고 수행할 수 있습니다.
하지만 둘 중 하나를 선택할 필요는 없습니다. 이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 스트림을 함께 사용하면 기업이 실시간으로 이벤트에 대응하고 머신 러닝으로의 전환을 가속화할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다. 이벤트 스트리밍 기능을 갖춘 이벤트 기반 아키텍처가 제공하는 인스트림 처리를 통해 비즈니스는 이동 중인 데이터에 대응하고 궁극적으로 사용 가능한 모든 현재 및 과거 데이터를 기반으로 신속한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
이를 통해 비즈니스를 더 스마트하고 빠르게 만들고 문제를 더 잘 감지하고 해결할 수 있습니다.
이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 스트리밍 플랫폼을 통해 비즈니스는 실시간으로 이벤트를 관찰, 기록 및 대응하여 데이터 범위를 확장하고 향상된 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 통합할 플랫폼을 선택하는 것은 이벤트 관리 방법에 대해 활용하려는 확장성, 유연성 및 제어의 문제입니다.
IBM® Event Streams는 오픈 소스 Kafka를 기반으로 구축된 이벤트 스트리밍 플랫폼으로, 이벤트 발생 시 대응할 수 있는 스마트 애플리케이션이나 이벤트 스트리밍을 통해 대응할 수 있는 스마트 애플리케이션을 구축하여 미션 크리티컬 워크로드에 이상적입니다. 이를 통해 핵심 시스템에 대한 광범위한 커넥터와 데이터 자산의 도달 범위를 확장하는 restful API에 대한 액세스를 통해 더욱 매력적인 고객 경험을 창조할 수 있습니다.
IBM Event Streams는 IBM® Cloud Pak for Integration의 일부이기도 합니다. 이 솔루션에는 IBM Event Streams의 이벤트 기반 기능과 함께 메시징, API, 애플리케이션 및 데이터 통합 옵션이 포함되어 있습니다.
이러한 제품을 사용하여 팀이 지금 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하세요.
IBM Event Automation은 이벤트 분산, 탐지, 처리 기능을 갖춘 유연하게 조합 가능한 솔루션으로,기업의 이벤트 중심 전략을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
솔루션에 탑재된 채택과 확장 기능을 사용해 단순히 작업을 자동화하는 것을 넘어 수익 창출과 연결되는 중요한 고객 대면 프로세스를 처리하세요.
IT 운영을 위한 AI가 탁월한 비즈니스 성과를 이끌어내는 데 필요한 인사이트를 어떻게 제공하는지 알아보세요.