이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 스트리밍 비교

이벤트 기반 아키텍처와 이벤트 스트리밍은 모두 이벤트를 중심으로 진행됩니다. 이벤트는 마우스 클릭, 키 입력 또는 프로그램 로드와 같이 발생한 항목에 대한 기록입니다. 플랫폼의 차이는 이벤트를 수신하는 방식에 있습니다.

이벤트 기반 아키텍처 는 다른 애플리케이션이나 서비스가 하나 이상의 작업을 차례로 수행하는 데 사용할 수 있는 단일 목적 이벤트를 게시합니다.

Apache Kafka 및 Confluent와 같은 이벤트 스트리밍 서비스는 브로커에 이벤트 스트림을 게시합니다. 이벤트 스트리밍 플랫폼의 소비자는 각 스트림에 액세스하여 선호하는 이벤트를 사용할 수 있으며, 해당 이벤트는 브로커에 의해 유지됩니다.

이벤트 스트리밍 플랫폼은 브로커가 제공하지 않는 특정 특성을 제공한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이벤트 스트리밍 플랫폼 레코드는 영구적이므로 애플리케이션이 브로커에 의한 삭제 위협 없이 실시간 데이터뿐만 아니라 과거 데이터도 처리할 수 있습니다. 또한 이벤트 스트리밍 플랫폼은 단순 및 복잡한 이벤트 처리 모두에 사용할 수 있으므로 이벤트 소비자는 결과에 따라 즉시 작업을 처리하고 수행할 수 있습니다.