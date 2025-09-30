마이크로서비스(마이크로서비스 아키텍처라고도 함)란 하나의 애플리케이션이 다수의 보다 작은, 느슨하게 결합된, 개별 배포가 가능한 컴포넌트 또는 서비스로 구성되어 있는 아키텍처 접근 방식입니다. 이러한 서비스(마이크로서비스라고도 함)는 통상적으로 데이터베이스와 데이터 모델을 포함한 자체 기술 스택을 보유하며, REST API, 이벤트 스트리밍 및 메시지 브로커의 조합을 통해 서로 통신합니다.

마이크로서비스는 서로 간에 영향을 주거나 일반 사용자 환경에 지장을 주지 않고 독립적으로 배포 및 재배포될 수 있으므로, 지속적 통합/지속적 배포(CI/CD) 또는 DevOps 등의 자동화된 반복적인 딜리버리 방식에 매우 적합합니다.

마이크로서비스는 전혀 새로운 클라우드 네이티브 애플리케이션의 작성에도 사용될 뿐만 아니라 기존의 모놀리식 애플리케이션의 현대화에도 사용될 수 있습니다.

IT 임원, 개발 임원 및 개발자를 대상으로 실시한 IBM 설문조사에서 마이크로서비스 사용자의 87%는 마이크로서비스 채택이 비용과 노력을 지불할 만한 가치가 있다는 데 동의했습니다.

개발자들은 종종 마이크로서비스를 컨테이너 내에 배포합니다. 이 경우 컨테이너는 모든 환경에서 코드를 실행하는 데 필요한 모든 운영 체제(OS) 라이브러리 및 종속 항목과 애플리케이션 소스 코드(이 경우 마이크로서비스 코드)를 결합하는 경량의 실행 가능한 애플리케이션 구성 요소입니다. 가상 머신(VM)보다 작으면서도 리소스 효율성과 이식성이 뛰어난 컨테이너는 최신 클라우드 네이티브 애플리케이션의 실질적인 컴퓨팅 유닛입니다.

컨테이너는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 온프레미스 인프라 등의 하이브리드 멀티클라우드 환경에서 일관된 배포 및 관리 경험을 지원함으로써 마이크로서비스의 이점을 극대화합니다. 그러나 클라우드 네이티브 애플리케이션이 증가됨에 따라 컨테이너 및 관리 복잡도 역시 증가됩니다. 컨테이너형 마이크로서비스를 사용하는 대부분의 기업들은 또한 Kubernetes 등의 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼을 사용하여 자체 규모에 맞게 컨테이너 배포와 관리를 자동화합니다.