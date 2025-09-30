프라이빗 클라우드란 무엇인가요?

프라이빗 클라우드는 단일 고객 전용 클라우드 컴퓨팅 환경으로, 클라우드 컴퓨팅의 많은 이점과 온프레미스 IT 인프라의 보안 및 제어 기능을 제공합니다.
프라이빗 클라우드(내부 클라우드 또는 기업 클라우드라고도 함)는 모든 하드웨어 및 소프트웨어 리소스를 단 한 고객이 독점으로 활용할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 환경입니다. 프라이빗 클라우드는 탄력성, 확장성, 서비스 제공 용이성을 포함한 클라우드 컴퓨팅의 많은 이점뿐만 아니라 온프레미스 인프라의 액세스 제어, 보안 및 리소스 사용자 정의 기능을 제공합니다.
많은 기업에서 프라이빗 클라우드가 규정 준수 요건을 충족하는 더 쉬운 방법(또는 유일한 방법)이라는 이유로 퍼블릭 클라우드(여러 고객이 공유하는 인프라를 통해 제공되는 클라우드 컴퓨팅 서비스) 대신에 프라이빗 클라우드를 선택합니다. 또한 기밀 문서, 지적 재산, 개인 식별 정보(PII), 의료 기록, 금융 데이터 또는 기타 민감한 데이터를 다루는 기업들도 프라이빗 클라우드를 선택합니다.
클라우드 네이티브 원칙에 따라 프라이빗 클라우드 아키텍처를 구축함으로써 조직은 준비된 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 손쉽게 이동하거나 하이브리드 클라우드(퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 혼합) 환경 내에게 유연하게 실행할 수 있습니다.
프라이빗 클라우드는 단일 테넌트 환경입니다. 즉, 단 한 고객만 모든 리소스에 액세스할 수 있으며, 이를 격리된 액세스라고 합니다. 프라이빗 클라우드는 일반적으로 고객 측 데이터 센터에서 온프레미스로 호스팅됩니다. 그러나 프라이빗 클라우드는 독립적인 클라우드 제공업체의 인프라에서 호스팅하거나 오프사이트 데이터 센터에 있는 대여 인프라에 구축할 수도 있습니다. 관리 모델도 다양한데, 고객이 모든 것을 스스로 관리하거나 부분 또는 전체 관리를 서비스 제공업체에 아웃소싱할 수 있습니다.
단일 테넌트 설계라는 점을 제외하고, 프라이빗 클라우드는 다른 클라우드와 동일한 기술을 기반으로 합니다. 즉, 이러한 기술은 고객이 필요에 따라 가상 서버와 컴퓨팅 리소스를 프로비저닝하고 구성하여 사용량 및 트래픽 급증 시 쉽고 빠르게(또는 자동으로) 확장하도록 하고, 고가용성을 위해 중복성을 구현하며, 리소스의 전반적인 활용도를 최적화할 수 있게 해 줍니다.
이러한 기술에는 다음이 포함됩니다.
또한 프라이빗 클라우드 사용자는 DevOps, 컨테이너, 마이크로서비스와 같은 클라우드 네이티브 애플리케이션 아키텍처 및 사례를 채택하여 효율성과 유연성을 높이고, 향후 퍼블릭 클라우드 또는 하이브리드 클라우드 환경으로 원활하게 전환할 수 있습니다.
프라이빗 클라우드를 구축하면 모든 기업, 특히 규제가 심한 산업에 속한 기업도 보안, 제어, 사용자 정의 기능의 성능 저하 없이 클라우드 컴퓨팅의 많은 이점을 활용할 수 있습니다. 프라이빗 클라우드의 구체적인 이점은 다음과 같습니다.
프라이빗 클라우드의 가장 큰 단점은 높은 비용입니다. 여기에는 새로운 하드웨어와 소프트웨어의 구입, 설치 및 관리 비용이 포함되며, IT 직원을 충원해야 할 수 있습니다. 또 다른 단점은 다소 제한된 유연성입니다. 조직이 프라이빗 클라우드용 하드웨어와 소프트웨어에 투자한 경우 용량 또는 새로운 기능을 추가하려면 추가로 구매해야 합니다. 가상 프라이빗 클라우드 및 관리형 클라우드 서비스(아래 참조)는 이러한 단점을 어느 정도 줄일 수 있습니다.
퍼블릭 클라우드는 동일한 컴퓨팅 리소스가 여러 고객(경우에 따라 수백 또는 수천 명의 고객) 간에 공유되는 멀티 테넌트 클라우드 환경입니다. 퍼블릭 클라우드에서는 독립적인 클라우드 서비스 제공업체가 인프라를 소유하고 유지관리하며, 구독 기반으로 또는 종량제 가격 책정을 통해 리소스에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 이 모델은 도시 상수도 또는 가정의 전력과 같은 공익 서비스를 구매하는 방식과 유사합니다.
퍼블릭 클라우드는 프라이빗 클라우드보다 제어 및 보안 성능이 낮은 대신 다음과 같은 상당한 이점을 제공합니다.
퍼블릭 클라우드에 대한 다음 동영상을 참조하세요.
하이브리드 클라우드는 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 인프라를 통합합니다. 이 모델에서는 두 가지 유형의 클라우드가 하나의 유연한 인프라로 결합되며, 기업은 개별 애플리케이션 또는 워크로드별로 최적의 클라우드 환경을 선택할 수 있습니다. 이러한 유형의 클라우드 컴퓨팅을 최대한 활용하려는 기업은 성능, 비용, 규정 준수, 보안 요구 사항을 충족하기 위해 두 환경 간에 워크로드를 원활하게 이동할 수 있게 해 주는 기술 및 오케스트레이션 도구를 활용해야 합니다.
하이브리드 클라우드는 이상적인 노동 분업을 가능하게 합니다. 기업은 퍼블릭 클라우드를 사용하여 SaaS(Software-as-a-Service) 애플리케이션 및 필요한 추가 플랫폼, 스토리지 또는 컴퓨팅 용량에 액세스하는 동시에 클라우드로 쉽게 마이그레이션할 수 없는 민감한 데이터와 애플리케이션을 온프레미스 데이터 센터에 보관할 수 있습니다. '두 환경의 장점을 모두 활용'할 수 있다는 이점 때문에 하이브리드 클라우드 채택이 지속적으로 늘고 있습니다. 최근 Gartner 설문조사(ibm.com 외부 링크)에 참여한 응답자 중 81%는 여러 퍼블릭 클라우드 인프라 제공업체 및 관리 모델과 협력하고 있다고 밝혔습니다.
가상 프라이빗 클라우드(VPC)는 퍼블릭 클라우드 인프라에 프라이빗 클라우드와 유사한 환경을 구축하는 퍼블릭 클라우드 제공업체의 서비스입니다. VPC에서 가상 네트워크 기능 및 보안 기능은 고객이 퍼블릭 클라우드에서 논리적으로 격리된 공간을 정의하고 제어하여 멀티 테넌트 환경 내에서 프라이빗 클라우드의 향상된 보안을 모방할 수 있는 기능을 제공합니다.
VPC 고객은 프라이빗 클라우드의 보안 및 제어 기능을 대부분 유지하면서 퍼블릭 클라우드의 리소스 가용성, 확장성, 유연성 및 비용 효율성의 이점을 누릴 수 있습니다. 대부분의 경우 VPC는 온프레미스 프라이빗 클라우드보다 구축 비용이 저렴하고 관리가 간편합니다.
현재 여러 공급업체에서 완전 관리형 프라이빗 클라우드 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 모델은 관리형 프라이빗 클라우드가 단일 테넌트 환경이라는 점에서 VPC와 다릅니다. 인프라 관리 및 유지관리에 대한 책임은 타사 서비스 제공업체에 아웃소싱됩니다.
물리적 하드웨어는 일반적으로 서비스 제공업체의 데이터 센터에 상주하지만, 공급업체는 기업이 자체 데이터 센터에 있는 인프라에 대한 관리 서비스도 제공합니다. 관리형 프라이빗 클라우드는 멀티 테넌트 환경보다 더 많은 사용자 정의를 허용하고 프라이빗 클라우드의 일반적인 보안 이점을 통합하지만 자체 관리형 인프라보다 비용이 많이 듭니다.
IBM® Cloud Paks를 사용하여 민첩성 및 유연성을 확보하고 AI 및 자동화를 가속화하며 자신 있게 혁신할 수 있습니다.
IBM Cloud Satellite를 사용하면 온프레미스, 에지, 퍼블릭 클라우드 환경 등 어디에서나 일관된 클라우드 서비스를 시작할 수 있습니다.
IBM® Cloud Paks는 퍼블릭이든, 프라이빗이든 관계없이 기존 애플리케이션을 임의의 클라우드 환경으로 더 빠르고 간편하며 안전하게 이동할 수 있게 합니다. 각 IBM® Cloud Pak에는 컨테이너화된 미들웨어, 일반적인 소프트웨어 개발 및 관리 서비스, 일반적인 통합 레이어가 포함되어 있어 개발 팀이 프로덕션 토폴로지를 통합할 수 있습니다.