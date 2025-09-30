프라이빗 클라우드란 무엇인가요?

프라이빗 클라우드는 단일 고객 전용 클라우드 컴퓨팅 환경으로, 클라우드 컴퓨팅의 많은 이점과 온프레미스 IT 인프라의 보안 및 제어 기능을 제공합니다.

프라이빗 클라우드(내부 클라우드 또는 기업 클라우드라고도 함)는 모든 하드웨어 및 소프트웨어 리소스를 단 한 고객이 독점으로 활용할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 환경입니다. 프라이빗 클라우드는 탄력성, 확장성, 서비스 제공 용이성을 포함한 클라우드 컴퓨팅의 많은 이점뿐만 아니라 온프레미스 인프라의 액세스 제어, 보안 및 리소스 사용자 정의 기능을 제공합니다.

많은 기업에서 프라이빗 클라우드가 규정 준수 요건을 충족하는 더 쉬운 방법(또는 유일한 방법)이라는 이유로 퍼블릭 클라우드(여러 고객이 공유하는 인프라를 통해 제공되는 클라우드 컴퓨팅 서비스) 대신에 프라이빗 클라우드를 선택합니다. 또한 기밀 문서, 지적 재산, 개인 식별 정보(PII), 의료 기록, 금융 데이터 또는 기타 민감한 데이터를 다루는 기업들도 프라이빗 클라우드를 선택합니다.

클라우드 네이티브 원칙에 따라 프라이빗 클라우드 아키텍처를 구축함으로써 조직은 준비된 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 손쉽게 이동하거나 하이브리드 클라우드(퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 혼합) 환경 내에게 유연하게 실행할 수 있습니다.