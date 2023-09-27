클라우드 관리란 무엇인가요?

점점 더 많은 기업이 클라우드 환경에서 작업하고 점점 더 많아지는 애플리케이션에 의존하고 있습니다. 이에 따라 증가하는 데이터, 시스템 및 워크로드를 관리하고 클라우드 컴퓨팅 리소스의 제어하기 위해 일련의 툴, 전략 및 기술이 필수적입니다.



클라우드 관리 전략은 클라우드 서비스의 성능, 비용, 규정 준수 및 보안에 대한 주요 통찰력과 함께 환경 전반에 걸쳐 가시성을 확보할 수 있는 효율적이고 확장 가능한 방법을 제공합니다.

애플리케이션은 다음과 같은 다양한 클라우드 환경에서 호스팅되는 경우가 많습니다.



퍼블릭 클라우드: 타사 서비스 공급자가 클라우드 인프라 및 서비스를 담당하는 클라우드 환경의 한 유형입니다.



프라이빗 클라우드: 클라우드 인프라가 일반적으로 전용 클라우드 서비스 공급자를 통해 온프레미스로 호스팅되거나, 한 회사를 위해서만 독점적으로 운영되는 타사 서버에서 호스팅됩니다.



하이브리드 클라우드: 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 환경을 모두 사용하는 클라우드 인프라입니다.



멀티클라우드: 둘 이상의 클라우드 공급자가 제공하는 클라우드 서비스를 사용하는 환경입니다.

다양한 클라우드 서비스를 사용하면 서로 다른 데이터 소스가 생성되는데, 이를 관리하지 않으면 조직에서 불필요한 클라우드 리소스에 비용을 지불하게 되고 데이터 침해와 같은 보안 위험에 노출될 수 있습니다.



클라우드 관리는 셀프 서비스 포털을 통해 클라우드 사용, 리소스 할당, 클라우드 보안 및 모든 관련 클라우드 기반 데이터에 대한 가시성을 제공하여 이러한 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 인프라 모니터링을 위한 중앙 집중식 플랫폼을 특징으로 하는 강력한 클라우드 관리 관행은 IT 부서가 안전하고 비용 효율적인 클라우드 환경을 개발하고 애플리케이션의 효율적인 운영을 유지하는 데 도움이 됩니다.