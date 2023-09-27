클라우드 관리란 무엇인가요?

클라우드 관리는 퍼블릭 및 프라이빗, 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 환경에서 클라우드 컴퓨팅 제품, 서비스 및 인프라를 감독하고 관리하는 것으로 구성됩니다.
점점 더 많은 기업이 클라우드 환경에서 작업하고 점점 더 많아지는 애플리케이션에 의존하고 있습니다. 이에 따라 증가하는 데이터, 시스템 및 워크로드를 관리하고 클라우드 컴퓨팅 리소스의 제어하기 위해 일련의 툴, 전략 및 기술이 필수적입니다.
클라우드 관리 전략은 클라우드 서비스의 성능, 비용, 규정 준수 및 보안에 대한 주요 통찰력과 함께 환경 전반에 걸쳐 가시성을 확보할 수 있는 효율적이고 확장 가능한 방법을 제공합니다.
애플리케이션은 다음과 같은 다양한 클라우드 환경에서 호스팅되는 경우가 많습니다.
퍼블릭 클라우드: 타사 서비스 공급자가 클라우드 인프라 및 서비스를 담당하는 클라우드 환경의 한 유형입니다.
프라이빗 클라우드: 클라우드 인프라가 일반적으로 전용 클라우드 서비스 공급자를 통해 온프레미스로 호스팅되거나, 한 회사를 위해서만 독점적으로 운영되는 타사 서버에서 호스팅됩니다.
하이브리드 클라우드: 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 환경을 모두 사용하는 클라우드 인프라입니다.
멀티클라우드: 둘 이상의 클라우드 공급자가 제공하는 클라우드 서비스를 사용하는 환경입니다.
다양한 클라우드 서비스를 사용하면 서로 다른 데이터 소스가 생성되는데, 이를 관리하지 않으면 조직에서 불필요한 클라우드 리소스에 비용을 지불하게 되고 데이터 침해와 같은 보안 위험에 노출될 수 있습니다.
클라우드 관리는 셀프 서비스 포털을 통해 클라우드 사용, 리소스 할당, 클라우드 보안 및 모든 관련 클라우드 기반 데이터에 대한 가시성을 제공하여 이러한 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 인프라 모니터링을 위한 중앙 집중식 플랫폼을 특징으로 하는 강력한 클라우드 관리 관행은 IT 부서가 안전하고 비용 효율적인 클라우드 환경을 개발하고 애플리케이션의 효율적인 운영을 유지하는 데 도움이 됩니다.
하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 환경의 사용이 증가함에 따라, 애플리케이션 및 기타 리소스가 여러 플랫폼과 데이터 센터에 분산되어 있기 때문에 클라우드 리소스 관리는 점점 더 복잡한 작업이 되고 있습니다.
또한 IT 부서는 수백 또는 수천 개의 클라우드 기반 애플리케이션에서 대규모 워크로드를 관리하는 경우가 많습니다. G2 보고에 따르면 IT 부서의 40%가 클라우드 환경을 모니터링하는 데 지원이 필요하다고 합니다.1
효율적인 관리를 위해서는 통합된 클라우드 전략과 조직의 특정 요구 사항을 충족하는 툴을 제공하는 클라우드 관리 플랫폼이 필요합니다. 클라우드 관리는 여러 가지 면에서 조직에 가치를 제공합니다.
중앙 집중식 클라우드 관리 플랫폼을 사용하면 IT 운영 및 DevOps 팀이 다양한 소스의 애플리케이션 및 네트워크 성능 데이터(예: 가용성, 지연 시간, 처리량 및 오류율)를 모두 한 곳에서 저장, 비교 및 분석할 수 있습니다.
클라우드 인프라에 대한 이러한 포괄적인 감독은 관찰 가능성을 촉진하고 관리 팀이 애플리케이션 및 네트워크 상태와 성능을 정확하게 측정할 수 있도록 하며 효율적인 리소스 사용을 가능하게 하고 더 강력하고 빠른 근본 원인 분석에 필요한 컨텍스트를 제공하는 등 여러 가지 이유로 중요합니다.
클라우드 관리 도구는 데이터 센터, 가상 머신(VM), Kubernetes와 같은 컨테이너 전반에서 IT 서비스를 관리하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 인프라의 각 측면에 대한 가시성을 갖추면 무분별한 클라우드 확장 완화와 같은 여러 운영 상의 과제를 해결하는 데 활용할 수 있습니다.
무분별한 클라우드 확장은 IT 관리자가 클라우드 에코시스템을 완전히 이해하지 못헤 클라우드 인스턴스와 공급자를 방치할 때 발생합니다. 관리되지 않는 클라우드 환경에서는 조직이 적극적으로 사용하지 않는 클라우드 서비스에 대해서도 비용을 지불해야 할 . 수있습니다.
클라우드 관리 솔루션에는 IT 부서가 주요 애플리케이션의 최대 트래픽 시간을 식별할 수 있는 모니터링 툴이 포함되어 있는 경우가 많습니다. 이 정보는 로드 밸런싱을 수행하거나 서버 간에 네트워크 트래픽을 분산하는 프로세스에 도움이 됩니다. 로드 밸런싱은 워크로드가 여러 서버에 효율적으로 분산되도록 하는 데 중요하며 클라우드 비용 최적화에 필수적이고, 애플리케이션이 안정적이고 사용자가 즉시 사용할 수 있도록 하는 데 중요합니다.
클라우드 관리 툴은 데이터 문서화, 클라우드 마이그레이션 계획 및 실행을 지원하여 필수적인 데이터와 서비스만 클라우드로 마이그레이션되도록 합니다. 이 프로세스는 불필요한 클라우드 리소스를 식별하고 제거하여 클라우드 비용 관리에 필요한 정보를 제공해 줍니다.
클라우드 관리는 보안에도 영향을 미칩니다. 적절한 관리가 없으면 클라우드 환경이 보안 위협 및 규정 준수 문제에 더 취약해질 수 있습니다. 예를 들어, 포괄적인 환경 감독과 강력한 관리 프로토콜은 모든 애플리케이션을 최신 상태로 유지하거나 적절한 액세스 자격 증명을 설정하도록 할 수 있으며, 이는 클라우드 보안을 강화하는 관행입니다.
클라우드 관리를 통해 프로세스와 워크플로를 표준화하고 자동화할 수 있으며, 이는 규정 준수를 유지하는 데 도움이 되는 기능입니다. 규정 요구 사항에 따라 프로세스를 정의하고 설정한 다음 자동화하여 일관된 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 이는 규제 기관의 감사를 받는 경우 유용할 수 있습니다.
요컨대, 클라우드 관리 툴은 데이터, 서버 및 애플리케이션 라이프사이클 관리를 간소화하여 IT, 운영 및 기타 팀에 클라우드 인프라의 각 측면이 어떻게 사용되고 어떻게 수행되고 있는지를 잘 보여 줍니다.
다양한 유형의 클라우드 배포 및 워크로드를 관리하기 위해 독립 서버 및 데이터베이스에 클라우드 관리 소프트웨어가 사용되며, API를 사용하여 클라우드 환경 전반의 활동을 모니터링합니다.
여러 클라우드 환경을 사용하고 클라우드 애플리케이션의 수가 증가함에 따라 클라우드 관리 기능을 완전히 사용하기 위해서는 철저한 클라우드 관리 전략이 필요합니다.
자동화는 최신 클라우드 관리에서 큰 역할을 합니다. 엔드투엔드 워크플로를 자동화함으로써 조직은 IT 팀에 할당되었던 수동 작업을 줄일 수 있습니다.
자동화를 사용하여 수요가 가장 많은 시기에 리소스를 재할당하고 지속적인 통합 및 오케스트레이션을 지원하며 보안을 강화하고 애플리케이션 배포를 가속화하며 전반적으로 IT 부서의 운영 부담을 줄일 수 있습니다.
클라우드 관리 솔루션은 클라우드 버스팅을 통해 프라이빗 클라우드 서비스에서 퍼블릭 클라우드 서비스로의 워크플로우 이동을 자동화할 수 있습니다. 클라우드 버스팅을 통해 조직은 프라이빗 클라우드 내에서 애플리케이션 수요와 컴퓨팅 용량이 급증하는 시점을 모니터링할 수 있습니다. 수요가 사전 설정된 임계값에 도달하면 워크로드 트래픽이 필요에 따라 퍼블릭 클라우드로 리디렉션됩니다. 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 이전하면 중요한 애플리케이션을 위한 리소스를 프라이빗 클라우드 내에 확보할 수 있습니다.
클라우드 관리는 팀이 서비스, 성능, 사용량 및 보안에 대한 실시간 데이터 분석을 통해 리소스 할당을 최적화할 수 있도록 지원하여 보다 효율적인 프로비저닝을 가능하게 합니다.
복잡한 성과 데이터를 볼 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 통해 여러 기능이 서로에게 미치는 영향을 더욱 포괄적으로 이해하고 더욱 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
클라우드 관리가 제공하는 클라우드 인프라 가시성을 통해 조직은 성능, 사용량 및 보안 메트릭을 추적 및 분석하고 KPI를 설정 및 모니터링하며 필요에 따라 클라우드 리소스를 확장할 수 있습니다. IBM Turbonomic과 같은 툴을 사용하여 리소스 할당 프로세스를 자동화하고 클라우드 지출을 최적화할 수 있습니다.
클라우드 관리 전략을 설계하고 클라우드 관리 툴의 기능과 가격 모델을 비교할 때는 확장성에 초점을 맞추는 것이 현명합니다.
증가하는 클라우드 및 IT 인프라 요구 사항을 충족할 수 있는 확장 가능하고 동적인 클라우드 컴퓨팅 환경은 비즈니스와 함께 클라우드 관리 관행이 원활하게 성장하고 발전할 수 있도록 보장합니다.
모니터링과 로깅을 통해 조직은 관측 가능성을 개선하고 클라우드 환경에 대한 보다 정확한 이해를 얻을 수 있습니다.
로그 파일을 집계하고 분석하면 자동화를 통해 인시던트 관리를 개선하고 생성된 인사이트를 사용하여 운영 효율성을 높일 수 있으므로 조직은 성과가 저조한 영역과 비효율적인 리소스 사용을 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다.
로깅 및 액세스 관리를 최적화하고 사용자 권한을 검토하며 감사를 수행하고 백업을 암호화하며 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 모니터링하고 보안 업데이트를 자동화하여 클라우드 보안을 강화합니다.
클라우드 관리 툴은 데이터 침해, 자격 증명 손상, 인증 실패, 계정 해킹 시도를 줄이고 기타 보안 취약성을 해결할 수 있도록 합니다. 또한 데이터 스토리지를 관리하고 데이터가 프라이빗 클라우드에 저장되는 것이 더 나은지 퍼블릭 클라우드에 저장하는 것이 더 나은지 식별하는 데 활용할 수 있습니다.
건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)및 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규제 요구 사항은 개인 정보를 저장하고 처리하는 방법을 규정합니다. 클라우드 관리 솔루션을 통해 조직은 이 데이터와 관리 방법을 모니터링하는 제어 기능을 설정해 규정 준수를 보장할 수 있습니다.
Instana의 완전 자동화된 실시간 관측 가능성 플랫폼은 성능 데이터를 컨텍스트에 맞게 활용하여 신속하게 문제를 식별하고 예방하고 해결하는 데 도움을 줍니다.
Turbonomic 하이브리드 클라우드 비용 최적화 플랫폼을 사용하면 중요한 작업을 실시간으로 지속적으로 자동화하여 스택의 모든 레이어에서 애플리케이션에 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 리소스를 가장 효율적으로 사용할 수 있도록 선제적으로 제공할 수 있습니다.
IBM을 사용하여 보안이 강화된 플랫폼 내에서 더 낮은 비용으로 확장 가능한 인프라를 구축하고 새로운 애플리케이션을 즉시 배포하고 수요에 따라 확장할 수 있는 방법을 알아봅니다.
IBM Turbonomic을 사용하면 애플리케이션을 원활하고 지속적이며 비용 효율적으로 실행하여 비용을 절감하면서 효율적인 앱 성능을 달성할 수 있습니다.