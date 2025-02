프로비저닝이란 무엇인가요?

기존에는 IT 팀이 새로운 배포나 새로운 사용자 각각에 대해 IT 인프라를 수동으로 프로비저닝하고 구성해야 했는데, 이는 DevOps 워크플로와 호환되지 않는 지루하고 시간이 오래 걸리는 프로세스였습니다. 인프라가 가상화, 컨테이너 및 소프트웨어로 구성되는 경우가 많은 최신 IT 환경에서는 대부분의 프로비저닝은 자동화를 통해 수행할 수 있습니다. 자동화된 프로비저닝은 IT 인프라를 더 빠르고 효율적이며 일관된 방식으로 구축할 수 있도록 지원하며, 주로 코드형 인프라(IaC)를 통해 이루어집니다.

코드로서의 인프라를 사용하면 코드와 템플릿을 사용하여 IT 인프라를 프로비저닝, 구성 및 관리할 수 있습니다. 따라서 개발자는 애플리케이션을 개발하거나 배포할 때, 혹은 새로운 직원을 채용하거나 새로운 네트워크 또는 클라우드 배포가 필요할 때마다 인프라 구성 요소를 수동으로 프로비저닝하고 관리하지 않아도 됩니다. IaC를 사용하면 스크립트를 실행하는 것만으로 간단하게 인프라를 프로비저닝, 수정 또는 중단할 수 있습니다.