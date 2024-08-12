사이버 보안이란 무엇인가요?

엄청난 양의 사이버 공격 외에도 사이버 보안 전문가의 가장 큰 과제 중 하나는 끊임없이 진화하는 정보 기술(IT) 환경의 특성과 그에 따라 위협이 진화하는 방식입니다. 기업과 개인에게 엄청난 새로운 이점을 제공하는 많은 신기술은 위협 행위자와 사이버 범죄자가 점점 더 정교한 공격을 시작할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

클라우드 컴퓨팅이 널리 채택되면서 네트워크 관리가 복잡해지고 클라우드의 잘못된 구성, 부적절하게 보안이 설정된 API 및 해커가 악용할 수 있는 기타 경로의 위험이 높아질 수 있습니다.

원격 근무, 하이브리드 근무, Bring Your Own Device(BYOD) 정책이 늘어남에 따라 보안 팀이 더 많은 연결, 디바이스, 애플리케이션, 데이터를 보호할 수 있습니다.

급증하는 사물인터넷 (IoT) 및 연결된 디바이스 는 대부분 보안이 기본적으로 안전하지 않거나 제대로 보호되지 않기 때문에 악의적인 공격자가 쉽게 하이재킹할 수 있습니다.





인공 지능(AI), 특히 생성형 AI의 부상은 해커가 이미 프롬프트 인젝션 및 기타 기술을 통해 악용하고 있는 완전히 새로운 위협 환경을 제시합니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 조사에 따르면, 생성형 AI 이니셔티브 중 보안이 확보된 것은 24%에 불과합니다.

전 세계적으로 공격 표면이 확장됨에 따라 사이버 보안 인력은 이에 보조를 맞추기 위해 고군분투하고 있습니다. 세계 경제 포럼의 연구에 따르면 전 세계 사이버 보안 종사자 격차, 즉 사이버 보안 종사자와 채워야 할 일자리 간의 격차가 2030년까지 8,500만 명에 달할 것으로 보입니다.4

이런 기술 격차를 메우는 것은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 데이터 유출 비용(CODB) 2024년 보고서에 따르면 높은 수준의 보안 기술 부족으로 어려움을 겪고 있는 조직의 보안 침해당 평균 비용은 574만 달러인 반면, 기술 수준이 낮은 조직의 경우 398만 달러입니다.

리소스가 부족한 보안팀은 사이버 방어를 강화하고 공격 성공의 영향을 최소화하기 위해 고급 분석, 인공 지능(AI) 및 자동화를 갖춘 보안 기술에 점점 더 의존하게 될 것입니다.