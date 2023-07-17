공격형 보안이란 무엇인가요?

공격형 보안이 중요한 이유를 이해하려면 방어적 보안과 비교하는 것이 도움이 됩니다.

바이러스 백신 소프트웨어 및 방화벽과 같은 방어적 보안 조치는 설계에 따라 반응합니다. 이러한 도구는 알려진 위협을 차단하거나 의심스러운 행동을 탐지하기 위해 만들어졌습니다. SOAR 플랫폼과 같은 일부 고급 방어 보안 도구는 진행 중인 공격에 대한 대응을 자동화할 수도 있습니다.

방어적인 보안 전술은 진행되고 있는 사이버 공격을 저지하는 데 도움이 될 수 있지만, 이러한 방법을 사용하면 보안 팀에 막대한 업무 부담이 발생합니다. 분석가는 경고와 데이터를 분류하여 실제 위협과 허위 경보를 구분해야 합니다. 또한 방어적인 보안 조치로는 알려진 공격 경로에 대해서만 보호 조치를 취할 수 있기 때문에 조직은 알려지지 않은 새로운 사이버 위협에 그대로 노출됩니다.

공격형 보안은 방어적 보안을 보완합니다. 보안 팀은 공격형 보안 전술을 사용하여 다른 보안 조치가 놓칠 수 있는 알려지지 않은 공격 벡터를 발견하고 이에 대응합니다. 또한, 공격형 보안은 방어적 보안보다 더 능동적입니다. 공격형 보안 조치는 사이버 공격이 발생할 때 대응하는 대신 공격자가 이를 악용하기 전에 결함을 찾아 해결합니다.

즉, 공격형 보안은 방어적 보안을 더욱 효과적으로 만드는 정보를 생성합니다. 또한, 보안 팀의 부담을 줄여줍니다. 이러한 이점으로 인해 공격형 보안은 규제가 엄격한 일부 분야에서 업계 표준이 되었습니다.