키 관리란 무엇인가요?

데이터는 모든 조직에서 가장 중요한 자산 중 하나입니다. 민감한 데이터가 많아짐에 따라 무단 액세스로부터 데이터를 보호해야 할 필요성도 커지고 있습니다. IBM의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 전 세계 평균 데이터 유출 비용은 전년 대비 10% 증가한 USD 488만으로, 역대 최고치를 기록했습니다.

많은 조직에 있어 암호화는 민감한 데이터를 보호하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 암호화 알고리즘을 사용하여 판독 가능한 데이터를 암호 텍스트로 변환하여 권한이 없는 사용자가 액세스할 수 없도록 암호화를 적용합니다.

암호화의 효율성은 고급 암호화 표준(AES)과 같은 강력한 알고리즘뿐만 아니라 데이터를 잠그고 잠금을 해제하는 암호화 키의 안전한 관리에 달려 있습니다.

그러나 이 과정이 생각만큼 쉽지는 않습니다. 조직은 라이프사이클의 다양한 단계에서 여러 시스템과 환경에 걸쳐 수천 개의 암호화 키를 관리해야 하는 경우가 많습니다.

암호화 키를 여러 부서 또는 외부 파트너와 안전하게 공유해야 할 수도 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 모든 키가 라이프사이클 내에서 적절하게 보호, 추적 및 유지 관리되는지 확인하기가 어려울 수 있습니다.

키 관리를 사용하면 키 제어를 중앙 집중화하고, 주요 라이프사이클 프로세스를 자동화하고, 강력한 모니터링 및 감사 기능을 활용해 이 프로세스를 쉽게 수행할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 암호화 키를 모범 사례에 따라 일관되게 관리하고 키 분실 또는 오용의 위험을 줄일 수 있습니다.

적절한 키 관리를 도입하지 않은 조직은 암호화의 이점을 효과적으로 누리지 못해 무단 액세스, 데이터 침해 및 데이터 손실의 위험을 초래할 수 있습니다.

예를 들어, Microsoft는 최근 중국의 지원을 받는 해킹 그룹이 자사 시스템에서 중요한 암호화 키를 훔쳤다고 밝혔습니다.1 위협 행위자는 이 키를 사용해 합법적인 인증 토큰을 생성하고 여러 미국 정부 기관을 포함한 25개 조직의 클라우드 기반 Outlook 이메일 시스템에 액세스할 수 있었습니다.

또한 새로운 기술이 계속 등장하면서 강력한 키 관리의 중요성이 커지고 있습니다. 예를 들어 양자 컴퓨팅의 출현은 현재의 암호화 알고리즘에 심각한 위협이 되고 있으며, 이에 대응하기 위해 조직과 전문가들은 양자 저항 암호화 기술과 키 관리 시스템에 투자하고 있습니다.

이러한 발전에 한발 앞서 첨단 키 관리 솔루션과 시스템에 투자하면 조직이 암호화 관행을 미래에 대비하고 효과적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.