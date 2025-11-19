적대적 머신 러닝이란 무엇인가요?

기존의 사이버 보안 위협과 적대적 머신 러닝 공격이 어떻게 다른지 설명하기 위해 자율 주행 자동차 분야의 예를 들어보겠습니다. 자율 주행 자동차는 복잡한 AI 시스템에 의해 구동되며, 이 시스템은 센서 입력을 받아 차량의 동작을 결정하는 분류를 형성합니다. 예를 들어, 자율 주행 차량이 정지 신호에 접근하면 머신 러닝 알고리즘이 이를 인식하여 안전하게 정지시킵니다.

문제는 정지 표지판을 분류하도록 학습된 머신 러닝 시스템이 인간의 사고방식과는 다른 기준을 사용한다는 점입니다. 2017년 여러 대학의 연구원들은 이로 인해 섬뜩한 취약점이 있음을 입증했습니다.1 연구원들은 대부분의 인간이 무시할 만한 작고 무해한 스티커 몇 개를 추가하여 정지 표지판을 미세하지만 전략적으로 변경함으로써 자율 주행 자동차가 사용하는 종류의 AI 모델이 정지 표지판이 '속도 제한: 45 km/h' 표지판으로 위험할 정도로 잘못 분류하도록 속일 수 있었습니다. 지나가는 인간 순찰관은 이 방해 행위를 알아차리지 못하겠지만, AI 시스템에게는 미묘한 스티커 몇 개가 정지 표지판을 '출발' 신호로 바꾸었습니다.

악의적인 해커가 이 취약점을 먼저 발견했다면 교통 사고로 인한 사망자와 같은 실제 피해가 쉽게 발생할 수 있었을 것은 말할 필요도 없습니다.