특히 SSO를 지원하는 IAM 시스템에서는 사용자가 각 서비스마다 다른 계정을 만드는 대신 단일 ID로 여러 서비스에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 IT 팀에서 관리해야 하는 사용자 계정 수가 크게 줄어듭니다. 사용자가 자신의 ID를 관리하고 시스템 간에 이식할 수 있는 BYOI(Bring Your Own Identity) 솔루션의 성장도 IT 관리를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

IAM 시스템은 역할과 책임에 따라 사용자 권한을 자동으로 설정하는 RBAC 방법을 사용하여 사용자 권한 할당 프로세스를 간소화할 수 있습니다. IAM 도구는 IT 및 보안 팀에 모든 사용자에 대한 액세스 정책을 정의하고 시행할 수 있는 단일 플랫폼을 제공할 수 있습니다.