CIS 벤치마크란?

CIS(ibm.com 외부 링크)는 2000년 10월에 설립된 비영리 조직입니다. CIS는 사이버 방어를 위한 베스트 프랙티스 솔루션을 발견하고, 개발하고, 검증 및 홍보하며, 지속적으로 관리한다는 공통의 목표에 따라 글로벌 IT 커뮤니티에서 지원합니다. 수 년에 걸쳐 CIS는 사이버 보안 준비 상태를 강화하기 위한 무료 툴과 솔루션을 모든 규모의 기업을 위해 만들고 이를 배포해 왔습니다.

CIS는 CIS Controls(CIS 통제 조치)(ibm.com 외부 링크)를 릴리스한 것으로 가장 잘 알려져 있으며 이는 효과적인 사이버 방어를 위한 20개의 보호 조치와 대책에 관한 포괄적인 안내서입니다. CIS Controls는 조직에서 활용하면 사이버 공격 표면을 상당히 줄일 수 있는 우선적 체크리스트를 제공합니다. CIS 벤치마크는 보안이 향상된 시스템 구성을 위한 권장 사항을 정할 때 이러한 통제 조치를 참조합니다.