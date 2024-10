IT 거버넌스란 무엇인가요?

효과적인 IT 거버넌스는 거버넌스, 위험 및 규정 준수(GRC) 정책으로서 전반적인 비즈니스 전략과 기업 거버넌스의 핵심 구성 요소입니다. IT 거버넌스는 거버넌스와 위험을 관리하는 동시에 업계 및 정부 규정을 준수합니다. IT 거버넌스를 최적화하려면 IT 투자, 정책 및 인력의 적절한 조합이 필요합니다. 조직이 IT 목표와 비즈니스 목표를 일치시키는 데 도움이 됩니다.

강력한 IT 거버넌스를 갖춘 포괄적인 IT 전략은 IT 의사 결정을 간소화하여 궁극적으로 주요 비즈니스 목표에 대한 결과를 도출할 수 있습니다. IT 운영을 담당하는 DevOps 팀의 구성 요소가 점점 더 많아지고 있습니다. DevOps 팀은 보다 효율적으로 협력하여 소프트웨어를 생성, 테스트 및 제공합니다.

조직이 IT 투자를 늘림에 따라 강력한 IT 거버넌스 정책의 중요성이 커지고 있습니다. CIO(Chief Information Officer)는 최고 경영진의 다른 주요 이해 관계자와 함께 IT 거버넌스 전략을 주도합니다.